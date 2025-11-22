HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Fabián Bustos reaparece con cuestionamientos a Alianza Lima y clubes que "no fueron rivales" para Universitario: “Tiró la toalla mucho antes"

"Este año no vi un equipo que pueda competirle a la 'U'", declaró el recordado extécnico de Universitario de Deportes sobre la campaña que realizaron los demás clubes en la Liga 1 2025.

Fabián Bustos fue campeón con Universitario en el 2024. Foto: composición LR/Liga 1
Fabián Bustos fue campeón con Universitario en el 2024. Foto: composición LR/Liga 1

Universitario de Deportes se convirtió en el mejor equipo de la Liga 1 2026: los merengues se consagraron tricampeones del fútbol peruano de forma anticipada. A poco del partido contra Los Chankas por la última fecha del Torneo Clausura, el entrenador Fabián Bustos sorprendió al mencionar que la 'U' no tuvo rivales en la presente temporada.

El experimentado estratega argentino, que dejó la institución crema durante el Torneo Apertura, cuestionó que equipos como Alianza Lima, Sporting Cristal y Melgar no tuvieron la capacidad de discutirle el título a los ahora dirigidos por Jorge Fossati.

Fabián Bustos y su fuerte crítica a Alianza Lima

"Hay campañas como las que hicieron los demás que no son buenas. Este año no hubo rival para la 'U'. En el 2024, tuvimos un Sporting Cristal que en la primera etapa fue fuerte; en la segunda etapa, Alianza Lima fue fuerte; Melgar fue fuerte el año entero. Hoy no pasó eso: Melgar no fue fuerte, Cristal hizo una campaña floja, Alianza hizo una campaña floja", manifestó en diálogo con Colectivo World.

En ese sentido, el extécnico de Olimpia de Paraguay hizo referencia a la campaña internacional de los íntimos; sin embargo, consideró que esto no se reflejó en el torneo local.

"Sorprendió... El mensaje de la gente del club es que tiró la toalla mucho antes, la campaña es muy buena porque está clasificado a Copa, pero cuando estás en lugares como esos, con chances de pelear el campeonato, tienes que ir a muerte a pelear el campeonato, tienes que devorarte a todos los rivales. Este año no vi un equipo que pueda competirle a la 'U'", agregó.

¿Cómo le fue a Fabián Bustos en Universitario?

Fabián Bustos tuvo un recordado paso por Universitario de Deportes. En su primera temporada, el DT se consagró con el título nacional del 2024. Si bien continuó en el club para afrontar la Liga 1 y la Copa Libertadores del 2025, en abril decidió marcharse a Olimpia de Paraguay.

