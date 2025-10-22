Paolo Guerrero invitó a Sergio ‘Kun’ Agüero a ver a Alianza Lima. En una transmisión en vivo por Disney Plus, donde se transmitía el partido entre Flamengo y Racing por las semifinales de la Copa Libertadores, el delantero blanquiazul fue uno de los invitados y acompañó al exjugador del Manchester City y Barcelona durante los primeros 45 minutos.

Al despedirse, Guerrero invitó al argentino a visitar Perú para ver a Alianza Lima en acción, destacando que es el club más grande del país. Además, lo animó a probar la gastronomía local. Agüero aceptó la invitación y respondió que lo “anotará”, generando ilusión entre los hinchas por una posible visita del exdelantero.

¿Qué le dijo Paolo Guerrero al ‘Kun’ Agüero?

"Te hago la invitación para que vengas a ver a Alianza, el más grande del Perú. Esta es tu casa, y para que vengas a comer comida peruana. Te mando un fuerte abrazo", fueron las palabras de Paolo, hacia Agüero, al despedirse del exjugador.

"Listo, tengo un viaje a Perú entonces, anotado. Muchas gracias Paolo, un abrazo", señaló Sergio Agüero durante la transmisión de la Copa Libertadores a través de ESPN y Disney Plus, plataformas que emiten el torneo de manera totalmente online.

¿Cómo se conocen Guerrero y Agüero?

Cabe recordar que Paolo Guerrero y el Kun Agüero se han enfrentado en varias ocasiones cuando representaban a las selecciones de Perú y Argentina, respectivamente, por lo que se conocen desde hace muchos años. Por esta razón, la invitación del ‘Depredador’ despertó una gran cantidad de comentarios entre los hinchas peruanos, especialmente entre los seguidores blanquiazules.