HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?     ¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?     ¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?     
Deportes

Paolo Guerrero sorprende al invitar al ‘Kun’ Agüero para ver a Alianza Lima: “Al más grande del Perú"

Durante una transmisión en vivo del Flamengo contra Racing, por la Copa Libertadores, Guerrero expresó su deseo de que el argentino asistiera a un partido del club blanquiazul, provocando la ilusión de los hinchas.

Paolo Guerrero invitó a Sergio 'Kun' Agüero a ver jugar a Alianza Lima. Foto: composición LR/captura de Disney Plus
Paolo Guerrero invitó a Sergio 'Kun' Agüero a ver jugar a Alianza Lima. Foto: composición LR/captura de Disney Plus

Paolo Guerrero invitó a Sergio ‘Kun’ Agüero a ver a Alianza Lima. En una transmisión en vivo por Disney Plus, donde se transmitía el partido entre Flamengo y Racing por las semifinales de la Copa Libertadores, el delantero blanquiazul fue uno de los invitados y acompañó al exjugador del Manchester City y Barcelona durante los primeros 45 minutos.

Al despedirse, Guerrero invitó al argentino a visitar Perú para ver a Alianza Lima en acción, destacando que es el club más grande del país. Además, lo animó a probar la gastronomía local. Agüero aceptó la invitación y respondió que lo “anotará”, generando ilusión entre los hinchas por una posible visita del exdelantero.

PUEDES VER: Hernán Barcos y su determinante mensaje sobre su futuro en Alianza Lima: “Esta semana lo resolvemos”

lr.pe

¿Qué le dijo Paolo Guerrero al ‘Kun’ Agüero?

"Te hago la invitación para que vengas a ver a Alianza, el más grande del Perú. Esta es tu casa, y para que vengas a comer comida peruana. Te mando un fuerte abrazo", fueron las palabras de Paolo, hacia Agüero, al despedirse del exjugador.

"Listo, tengo un viaje a Perú entonces, anotado. Muchas gracias Paolo, un abrazo", señaló Sergio Agüero durante la transmisión de la Copa Libertadores a través de ESPN y Disney Plus, plataformas que emiten el torneo de manera totalmente online.

PUEDES VER: Diego Penny explica por qué Paolo Guerrero alardeó de haber sido campeón mundial: "Tiene que ver con el contexto"

lr.pe

¿Cómo se conocen Guerrero y Agüero?

Cabe recordar que Paolo Guerrero y el Kun Agüero se han enfrentado en varias ocasiones cuando representaban a las selecciones de Perú y Argentina, respectivamente, por lo que se conocen desde hace muchos años. Por esta razón, la invitación del ‘Depredador’ despertó una gran cantidad de comentarios entre los hinchas peruanos, especialmente entre los seguidores blanquiazules.

Notas relacionadas
Diego Rebagliati respalda a Paolo Guerrero tras jactarse de ser campeón mundial: "Para que te la ponga en la cara"

Diego Rebagliati respalda a Paolo Guerrero tras jactarse de ser campeón mundial: "Para que te la ponga en la cara"

LEER MÁS
Diego Penny explica por qué Paolo Guerrero alardeó de haber sido campeón mundial: "Tiene que ver con el contexto"

Diego Penny explica por qué Paolo Guerrero alardeó de haber sido campeón mundial: "Tiene que ver con el contexto"

LEER MÁS
Paolo Guerrero responde fuerte a las críticas por seguir jugando a los 41 años: "He sido campeón del mundo, he sido todo"

Paolo Guerrero responde fuerte a las críticas por seguir jugando a los 41 años: "He sido campeón del mundo, he sido todo"

LEER MÁS
FC Cajamarca vs César Vallejo EN VIVO por Liga 2: hora y canales para ver la semifinal de la segunda división

FC Cajamarca vs César Vallejo EN VIVO por Liga 2: hora y canales para ver la semifinal de la segunda división

LEER MÁS
Partidos restantes de Universitario y Cusco FC en el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Partidos restantes de Universitario y Cusco FC en el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

LEER MÁS
¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Real Madrid vs Barcelona: fecha, hora y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

Real Madrid vs Barcelona: fecha, hora y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

LEER MÁS
Jesús Castillo tras conocer que Néstor Gorosito renovará con Alianza Lima: "Muy feliz por él"

Jesús Castillo tras conocer que Néstor Gorosito renovará con Alianza Lima: "Muy feliz por él"

LEER MÁS
Diego Penny explica por qué Paolo Guerrero alardeó de haber sido campeón mundial: "Tiene que ver con el contexto"

Diego Penny explica por qué Paolo Guerrero alardeó de haber sido campeón mundial: "Tiene que ver con el contexto"

LEER MÁS
Erick Osores ve como favorito a Universitario para ser el primer equipo peruano en lograr el tetracampeonato: ''Tiene el 75% de opciones''

Erick Osores ve como favorito a Universitario para ser el primer equipo peruano en lograr el tetracampeonato: ''Tiene el 75% de opciones''

LEER MÁS
Pedro Troglio, entrenador de Diego Romero, explica su suplencia en Banfield y le da un consejo: "Que la siga peleando"

Pedro Troglio, entrenador de Diego Romero, explica su suplencia en Banfield y le da un consejo: "Que la siga peleando"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

Cierran Vía de Evitamiento: camión queda atorado debajo del puente Balta con sentido al sur

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

Deportes

Mirar Real Madrid vs Juventus EN VIVO HOY por la Champions League: horario y canal de TV del partido

Programación de la Liga Peruana de Vóley por Latina Televisión: partidos y horarios de la fecha 1

La Liga Peruana de Vóley no podrá verse gratis por Youtube: el único canal que transmitirá todos los partidos

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025