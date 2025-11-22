HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Estudiantil CNI vs ANBA Perú por los playoffs del ascenso a la Liga 2: hora y canal para ver el partido de ida

Ambos equipos llegan con sed de triunfo. ANBA Perú Y Estudiantil CNI ha mostrado un sólido desempeño, eliminado a grandes equipos en su camino.

ANBA Perú choca contra CNI por un boleto a la segunda división. Diseño: Betsabeth
ANBA Perú y Estudiantil CNI sueñan con boleto a la Liga 2 2026. El subcampeón de la Liga 3 se medirá ante el segundo puesto de la Copa Perú 2025 en un partidazo que promete muchos goles. Además, el formato de ida y vuelta le dará más emoción. El primer duelo será este domingo 23 de noviembre desde las 3:00 pm , en Iquitos, mediante el canal de YouTube de la FPF y DyJ Sports.

CNI logró clasificar a los playoffs de ascenso a la Liga 2 2026, tras perder la final de la Liga 3 2025 por Sport Huancayo. Por su parte, ANBA Perú también alcanzó esta instancia luego de caer en la final de la Copa Perú 2025 frente a Unión Minas.

¿A qué hora juega Estudiantil CNI vs ANBA Perú por los playoffs de la Liga 2?

Estudiantil CNI quiere arrancar con el pie derecho la serie ante ANBA Perú en un partido de pronóstico reservado. Por este motivo, La República Deportes te juega el horario oficial para que no te pierdas este duelo.

  • Perú: 3:00 pm
  • Colombia: 3:00 pm
  • Ecuador: 4:00 pm
  • Argentina: 5:00 pm
  • Brasil: 5:00 pm

¿Dónde ver Estudiantil CNI vs ANBA Perú por los playoffs del ascenso a la Liga 2?

Nadie quiere perderse este picante cruce de ida entre Estudiantil CNI y ANBA Perú por el ascenso a la segunda división del fútbol peruano. Por ende, los hinchas deben seguir el duelo por el canal de YouTube de la FPF o pueden seguirlo en DyJ Sports.

¿Cómo llega ANBA Perú por el ascenso a la Liga 2?

ANBA Perú destacó con una campaña impresionante, logrando victorias contundentes que marcaron cada fase del torneo. Entre sus triunfos más notables se encuentran un abultado 9-0 contra Atlético Nacional y un 7-0 frente a DAC Cerro Colorado, además de goleadas significativas sobre Municipal de Canchi Grande. En enfrentamientos más desafiantes, el equipo superó a históricos como Libertador Simón Bolívar, Santiago Giraldo de Putina y Atlético Alfonso Ugarte. En la Etapa Nacional, ANBA Perú mantuvo su dominio al vencer claramente a Sumar Motors, Atlético Chanchamayo y Diablos Rojos de Huancavelica.

¿Cómo llega Estudiantil CNI al decisivo partido por el ascenso a la Liga 2?

Estudiantil CNI mostró un rendimiento sólido a lo largo de la Liga 3. En la fase final, el equipo se impuso con autoridad a Unión Huaral, ganando 3-1 y 3-0, y eliminó a las reservas de dos grandes del fútbol peruano: Alianza Lima y Universitario, lo que evidenció su fortaleza competitiva. Sin embargo, no se consagró ante Sport Huancayo.

