Este fin de semana, Club Deportivo Moquegua jugará contra César Vallejo el primer partido por el repechaje en la Liga 2 en busca del ascenso a la primera división del fútbol peruano. Previo a este decisivo encuentro, el elenco moqueguano denunció un presunto vínculo del réferi con la UCV, por lo que le solicitó a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) el cambio de la terna arbitral asignada.

A través de un extenso comunicado compartido en sus redes sociales, Deportivo Moquegua, que llegó a esta instancia decisiva tras perder la final ante FC Cajamarca, aseguró que el árbitro habría participado el último jueves 6 de noviembre en actividades académicas en la Universidad César Vallejo.

CD Moquegua solicitó a la FPF cambio de árbitro para duelo con César Vallejo

El conjunto de Moquegua expresó su preocupación por lo ocurrido y aseguraron que "las imágenes que sustentan este hecho han sido tomadas de las redes sociales oficiales" de la UCV. Además, subrayaron que es necesario que las entidades encargadas del desarrollo del torneo garanticen la imparcialidad y eviten cualquier acción que genere sospechas.

"Como institución deportiva comprometida con la transparencia, la equidad y el respeto a la competencia, consideramos que es fundamental garantizar que todos los actores del partido cuenten con plena imparcialidad y que no exista ningún elemento que pueda suscitar dudas sobre la correcta conducción del encuentro", se lee en el documento.

Como se recuerda, César Vallejo, actualmente dirigido por 'Chemo del Solar', llegó a este repechaje tras imponerse ante Unión Comercio en las semifinales.

¿Cuándo jugará CD Moquegua contra César Vallejo?

El primer partido está programado para este domingo 9 de noviembre desde las 3.15 p. m. (hora local) en Trujillo. La vuelta será el próximo domingo 16 a partir de la 1.00 p. m. (hora local) en Moquegua.