CD Moquegua vs César Vallejo EN VIVO HOY: pronósticos, horario y canal de TV para la final por el ascenso a la Liga 1

CD Moquegua vs César Vallejo definirán el ascenso a la Liga 1 en la ciudad de Moquegua. Foto: composición LR/Betsabeth De Los Santos

¡Se define el último cupo a la Liga 1 2026! CD Moquegua vs César Vallejo en vivo juegan este domingo 16 de noviembre por la final de vuelta del repechaje de la Liga 2. El Estadio 25 de noviembre será testigo del decisivo cotejo que empezará desde la 1.00 p. m. La transmisión del duelo por el ascenso del fútbol peruano estará a cargo de la señal de ATV; asimismo, puedes seguir el minuto a minuto a de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis de La República Deportes.

Luego de perder en Trujillo por 1-0 la ida, el equipo comandado por 'Chemo' del Solar tiene la obligación de buscar un triunfo en territorio moqueguano para mantener la ilusión del volver a la máxima categoría. Por su parte, a los locales solo les basta un empate para garantizar su boleto en primera división.

Banner de la final del vuelta del repechaje de la Liga 2. Foto: Liga 2

¿A qué hora juega CD Moquegua vs César Vallejo por el ascenso a Liga 1?

En suelo peruano, el encuentro entre CD Moquegua vs César Vallejo por la vuelta del repechaje de la Liga 2 iniciará a la 1.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes, La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 12.00 p. m.

Ecuador, Colombia: 1:00 p.m.

Bolivia, Venezuela: 2:00 p.m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 3:00 p.m.

¿En qué canal ver CD Moquegua vs César Vallejo?

La transmisión del CD Moquegua vs César Vallejo estará a cargo de ATV para todo el suelo peruano en señal abierta. Además, podrás seguirlo por los canales de YouTube de Depormatch FPF y ATV.

¿Dónde juegan CD Moquegua vs César Vallejo?

El duelo que definirá el último ascenso a la Liga 1 2026 se llevará a cabo en el Estadio 25 de noviembre, ubicado en la ciudad de Moquegua. Este recinto tiene capacidad para albergar a cerca de 21.000 espectadores en sus tribunas.

Pronóstico de CD Moquegua vs César Vallejo

Estas son las cuotas para el partido definitorio por la Liga 2. CD Moquegua es favorito a quedarse con la victoria.