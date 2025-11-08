César Vallejo vs CD Moquegua EN VIVO por el segundo ascenso a la Liga 1: ¿a qué hora y dónde ver el partido de ida?

Se viene un partidazo entre Club César Vallejo y CD Moquegua por el segundo ascenso a la Liga 1. El partido de ida se disputará este domingo 9 de noviembre desde las 3.15 p. m. (hora peruana) en el estadio César Acuña Peralta de Trujillo. Podrás seguir el encuentro a través de la señal de ATV o mediante el canal oficial de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol. Además, podrás vivir el minuto a minuto aquí, en La República Deportes.

Vallejo accedió a esta instancia luego de vencer a Unión Comercio en las semifinales del repechaje con un marcador global de 4-2. En cambio, Deportivo Moquegua llegó tras caer en la final directa ante FC Cajamarca por un global de 3-2. Cabe mencionar que el partido tuvo un cambio de árbitro de último momento: Augusto Menéndez fue designado como juez principal luego del reclamo de Moquegua, que cuestionó los vínculos académicos del árbitro previamente asignado con la Universidad César Vallejo.

¿A qué hora juega César Vallejo vs CD Moquegua?

El partido comenzará a las 3.15 p. m. (hora peruana); sin embargo, si te encuentras fuera del país, aquí te dejamos los horarios correspondientes para otros países de Sudamérica.

Perú: 3.15 p. m.

3.15 p. m. Colombia: 3.15 p. m.

3.15 p. m. Ecuador: 3.15 p. m.

3.15 p. m. Bolivia: 4.15 p. m.

4.15 p. m. Venezuela: 4.15 p. m.

4.15 p. m. Paraguay: 5.15 p. m.

5.15 p. m. Chile: 5.15 p. m.

5.15 p. m. Argentina: 5.15 p. m.

5.15 p. m. Uruguay: 5.15 p. m.

5.15 p. m. Brasil: 5.15 p. m.

¿Dónde ver César Vallejo vs CD Moquegua?

El partido se transmitirá en vivo por la señal abierta de ATV y también a través del canal de YouTube de la FPF, con cobertura completa desde minutos antes del inicio. Además, podrás seguir el minuto a minuto aquí, en La República Deportes.

¿Cuándo juega César Vallejo vs CD Moquegua?

El partido se disputará en el estadio César Acuña Peralta de Trujillo, el cual tiene una capacidad para 2.000 espectadores.