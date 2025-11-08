HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Gobierno invitó a embajador de Cuba a retirarse del Perú
Gobierno invitó a embajador de Cuba a retirarse del Perú     Gobierno invitó a embajador de Cuba a retirarse del Perú     Gobierno invitó a embajador de Cuba a retirarse del Perú     
Fútbol Peruano

César Vallejo vs CD Moquegua EN VIVO por el segundo ascenso a la Liga 1: ¿a qué hora y dónde ver el partido de ida?

En el estadio César Acuña Peralta de Trujillo se vivirá un emocionante partido desde las 3.15 p. m., en el que ambos equipos lucharán por conseguir el ascenso a la primera división.

César Vallejo recibirá la visita de CD Moquegua este domingo 9. Foto: composición LR
César Vallejo recibirá la visita de CD Moquegua este domingo 9. Foto: composición LR

Se viene un partidazo entre Club César Vallejo y CD Moquegua por el segundo ascenso a la Liga 1. El partido de ida se disputará este domingo 9 de noviembre desde las 3.15 p. m. (hora peruana) en el estadio César Acuña Peralta de Trujillo. Podrás seguir el encuentro a través de la señal de ATV o mediante el canal oficial de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol. Además, podrás vivir el minuto a minuto aquí, en La República Deportes.

Vallejo accedió a esta instancia luego de vencer a Unión Comercio en las semifinales del repechaje con un marcador global de 4-2. En cambio, Deportivo Moquegua llegó tras caer en la final directa ante FC Cajamarca por un global de 3-2. Cabe mencionar que el partido tuvo un cambio de árbitro de último momento: Augusto Menéndez fue designado como juez principal luego del reclamo de Moquegua, que cuestionó los vínculos académicos del árbitro previamente asignado con la Universidad César Vallejo.

PUEDES VER: Fiscalía investiga a Andrés Iniesta, exjugador del Barcelona y campeón del mundo, por estafa agravada en Perú

lr.pe

¿A qué hora juega César Vallejo vs CD Moquegua?

El partido comenzará a las 3.15 p. m. (hora peruana); sin embargo, si te encuentras fuera del país, aquí te dejamos los horarios correspondientes para otros países de Sudamérica.

  • Perú: 3.15 p. m.
  • Colombia: 3.15 p. m.
  • Ecuador: 3.15 p. m.
  • Bolivia: 4.15 p. m.
  • Venezuela: 4.15 p. m.
  • Paraguay: 5.15 p. m.
  • Chile: 5.15 p. m.
  • Argentina: 5.15 p. m.
  • Uruguay: 5.15 p. m.
  • Brasil: 5.15 p. m.

¿Dónde ver César Vallejo vs CD Moquegua?

El partido se transmitirá en vivo por la señal abierta de ATV y también a través del canal de YouTube de la FPF, con cobertura completa desde minutos antes del inicio. Además, podrás seguir el minuto a minuto aquí, en La República Deportes.

PUEDES VER: Perú vs Rusia por amistoso fecha FIFA: hora y canal confirmado del partido en San Petersburgo

lr.pe

¿Cuándo juega César Vallejo vs CD Moquegua?

El partido se disputará en el estadio César Acuña Peralta de Trujillo, el cual tiene una capacidad para 2.000 espectadores.

Notas relacionadas
CD Moquegua acusa presunto vínculo de árbitro con César Vallejo, su rival en el repechaje al ascenso a la Liga 1, y pide cambio de terna

CD Moquegua acusa presunto vínculo de árbitro con César Vallejo, su rival en el repechaje al ascenso a la Liga 1, y pide cambio de terna

LEER MÁS
César Vallejo - CD Moquegua: días, horarios y canal de TV para ver el repechaje de Liga 2 2025

César Vallejo - CD Moquegua: días, horarios y canal de TV para ver el repechaje de Liga 2 2025

LEER MÁS
¡Cajamarca tendrá otro equipo en Liga 1! FC Cajamarca venció 2-0 a CD Moquegua y logró el ascenso a primera división

¡Cajamarca tendrá otro equipo en Liga 1! FC Cajamarca venció 2-0 a CD Moquegua y logró el ascenso a primera división

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡Escándalo en la Liga 1! Partido de Ayacucho FC y Comerciantes se suspende a poco del final: árbitros dejaron el campo por falta de garantías

¡Escándalo en la Liga 1! Partido de Ayacucho FC y Comerciantes se suspende a poco del final: árbitros dejaron el campo por falta de garantías

LEER MÁS
Rodrigo Ureña estaría analizando ofertas del extranjero ante postura de Universitario sobre su contrato

Rodrigo Ureña estaría analizando ofertas del extranjero ante postura de Universitario sobre su contrato

LEER MÁS
Posibles fichajes de Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones del tricampeón peruano para Liga 1 y Copa Libertadores

Posibles fichajes de Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones del tricampeón peruano para Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
César Vallejo - CD Moquegua: días, horarios y canal de TV para ver el repechaje de Liga 2 2025

César Vallejo - CD Moquegua: días, horarios y canal de TV para ver el repechaje de Liga 2 2025

LEER MÁS
Partidos de hoy del Torneo Clausura 2025: tabla de posiciones en la fecha 18, resultados y programación

Partidos de hoy del Torneo Clausura 2025: tabla de posiciones en la fecha 18, resultados y programación

LEER MÁS
Gustavo Zevallos aclara que Alianza Lima no le "quitó" a Pedro Aquino a Sporting Cristal: "Nunca mostramos interés"

Gustavo Zevallos aclara que Alianza Lima no le "quitó" a Pedro Aquino a Sporting Cristal: "Nunca mostramos interés"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el viernes 7 de noviembre

CTS al 100% y gratificación: trabajadores CAS se movilizaron por aprobación final de ley en el Congreso

Nickol Sinchi rompe su silencio tras cantar con Son del Duke y revela su deseo de volver a Corazón Serrano: "Edwin sabe que estoy a disposición"

Fútbol Peruano

Programación de la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1: partidos, horarios y canales confirmados

¿Qué equipos están clasificando a la Copa Sudamericana a 2 fechas para el final de la Liga 1?

Carlos Zambrano contundente sobre Paolo Guerrero tras gran presente en Alianza Lima: "El Perú debería estar agradecido con él"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

María Corina Machado en CADE 2025 previo a elecciones 2026: "Tienen que elegir bien"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025