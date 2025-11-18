La selección peruana fue derrotada por Chile en un amistoso de fecha FIFA, celebrado este martes 18 de noviembre en el estadio Olímpico Sochi. El equipo dirigido por Manuel Barreto no logró aprovechar la ventaja obtenida con el gol de penal de Alex Valera, ni tampoco ampliar el marcador tras quedarse con un jugador más en el campo por la expulsión de Iván Román.

Después del partido, las reacciones llegaron de inmediato. La prensa chilena, incluyendo medios como El Deportivo La Tercera, indicó que esta victoria no era motivo de celebración, dado que se enfrentaron las dos selecciones más débiles de Sudamérica y que durante los 90 minutos evidenciaron numerosas deficiencias, dejando claro por qué ninguna de las dos estará en la Copa del Mundo 2026.

Reacción de La Tercera ante la victoria chilena.

Medios Chilenos reaccionan ante la victoria de 'La Roja' contra Perú

Uno de los medios, El Deportivo La Tercera, como se mencionó, fue muy crítico con la victoria y, en su artículo, el periodista incluyó las siguientes líneas.

"Con un jugador menos y la inspiración de Darío Osorio: la Roja le gana el Clásico del Pacífico a Perú en Rusia. El equipo de Nicolás Córdova se sobrepuso a un primer tiempo discreto, la desventaja inicial y la expulsión de Iván Román para sumar su segunda victoria en la gira. El volante del Midtjylland marcó un gol y gestó el otro", empieza la nota del diario chileno.

"Chile y Perú ocuparon los últimos puestos de las Eliminatorias Sudamericanas. Ambos quedaron fuera del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. En Sochi, por cierto, no estaban definiendo el ingrato título de ser la peor selección del continente, aunque, a juzgar por el nivel futbolístico del partido disputado en Rusia, tampoco quedaron muchas dudas de que ni un combinado ni el otro merecían un espacio en la cita planetaria", señalaron.

Por su parte, otro medio reconocido como TNT Chile tuvo un análisis menos critico.

"La Roja revive tras error de Iván Román y remonta ante Perú gracias Loyola y Osorio. El defensa del Atlético Mineiro cometió un penal tras un mal control en el área de Chile, y recibió tarjeta roja. Alex Valera pateó el tiro desde los 12 pasos, y puso 1-0 arriba a Perú en el Estadio Olímpico de Sochi. En el segundo tiempo, Felipe Loyola puso la igualdad y Darío Osorio marcó la remontada para La Roja", se lee en su artículo.

Reacción de TNT Chile ante la derrota de Perú a manos de Chile

¿Cómo quedó el Perú contra Chile por el amistoso fecha FIFA?

La selección peruana tuvo un flojo desempeño en su último amistoso de fecha FIFA en Rusia. Pese a adelantarse con gol de Álex Valera y jugar con un hombre más, el equipo sufrió la remontada chilena (2-1) con tantos de Loyola y Osorio. Pedro Gallese fue la figura, pero no pudo evitar la derrota, cerrando la gira con un empate y una caída.