Admiten extradición al Perú de el 'Monstruo'
Deportes

DT de Chile sorprende tras asegurar que la Roja fue un justo ganador ante la selección peruana: "Ha sido una victoria merecida"

Nicolás Córdova expresó su orgullo por el buen trabajo táctico de Chile para presionar pese a estar con 10 hombres y forzar el triunfo ante la selección peruana.

Nicolás Córdova se desempeña como técnico interino de Chile. Foto: composición LR/La Roja
Nicolás Córdova compartió su felicidad por la victoria 2-1 de Chile ante la selección peruana. El técnico interino de la Roja habló en conferencia de prensa para felicitar el esfuerzo y pundonor de sus dirigidos pese a contar con 10 hombres por gran parte del partido. Asimismo, señaló que se queda con buenas sensaciones en esta gira europea y explicó qué se le debe exigir a la Roja para que vuelva a encontrar su mejor nivel.

"Una de las cosas que les dije en la charla es que ellos tienen que tratar de consolidar el grupo que están formando. Para eso hay que tener altos rendimientos", comenzó diciendo a los medios presentes.

PUEDES VER: Bolivia no jugará la final del repechaje: los posibles rivales de la Verde y su camino para llegar al Mundial 2026

DT de Chile aseguró que su equipo es un justo ganador ante la selección peruana

Córdova analizó el encuentro y sostuvo que Chile controló el compromiso desde antes de la expulsión de Iván Román. “Estábamos jugando bien 11 contra 11. Después, con uno menos, interpretaron el partido de manera espectacular. No era fácil ir perdiendo 1-0 y presionamos igual, súper ordenados. Ellos tuvieron un par de ocasiones al final por desgaste, pero nosotros también pudimos hacer el 3-1”, comentó.

En este sentido, remarcó que la victoria es fruto del buen trabajo táctico durante los 90 minutos, ya que nunca dejaron de presionar cada vez que el rival tenía el balón. “Han sido muy exigentes. Entrenamos casi todos los días doble, nadie se quejó, nadie dijo nada. Creo que ha sido una victoria merecida. La tarjeta roja y el gol te pueden condicionar el partido, pero la lectura que hicieron los jugadores fue muy buena”, agregó.

En sus declaraciones, también manifestó qué ajustes realizó tras la primera mitad. “Trabajamos algunas cosas para poder presionar mejor. Había momentos en que teníamos que dejar uno libre para presionar, y eso se hizo bien. La intensidad con la que presionamos cuando ellos estaban en su campo fue muy positiva”, concluyó.

PUEDES VER: Prensa chilena reacciona a la victoria de 'La Roja' sobre Perú en amistoso fecha FIFA: La peor selección del continente

DT de Chile elogió a Darío Osorio tras victoria ante la selección peruana

El jugador del partido, sin duda alguna, fue Darío Osorio. El joven talento no solo fue importante por su agónico gol, sino también por lo que trajinó durante los 90 minutos.

“Ha tenido una evolución importante. Este es su tercer año en Europa, tiene 21 años y es parte importante de este proyecto. Estamos muy contentos. El otro día había jugado muy bien en intensidades y velocidades. Hoy jugó un muy buen partido, siempre presente, retrocediendo cuando el equipo lo necesitaba. Está madurando”, declaró.

