Sporting Cristal vs Atlético Grau EN VIVO: ¿a qué hora empieza el partido por el Torneo Clausura de la Liga?

Sporting Cristal vs Atlético Grau EN VIVO este miércoles 19 de noviembre por la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. Ambas escuadras se enfrentan en el Estadio Campeones de 36 de la ciudad de Sullana, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de la señal de L1 MAX. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online de La República Deportes.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Atlético Grau?

En territorio peruano, el enfrentamiento entre Sporting Cristal vs Atlético Grau se disputará a partir de las 3.00 p. m. No te pierdas ninguna incidencia del partidazo entre celestes y arequipeños.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Atlético Grau?

En Perú, la transmisión del Sporting Cristal vs Atlético Grau estará a cargo de L1 MAX, canal que cuenta con los derechos televisivos de la mayoría de los clubes del fútbol peruano. El espacio está disponible en diversas cableoperadoras, como DirecTV, Claro TV y Best Cable.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs Atlético Grau ONLINE GRATIS?

Si deseas ver el encuentro Sporting Cristal vs Atlético Grau en vivo por internet, L1 Play es la mejor opción. Este servicio de streaming ofrece la transmisión oficial del campeonato y está disponible en dispositivos móviles, tablets y computadoras. Para acceder a este servicio debes contar con una cuenta, la cual debes contratar en la página oficial de la plataforma. Asimismo, será posible disfrutar el compromiso en La República Deportes con todos los detalles del partido, como alineaciones, la previa y el minuto a minuto.

Sporting Cristal vs Atlético Grau: pronósticos

Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo en este partido al conjunto celeste.