PJ da dos días a la JNJ para reponer a Delia Espinoza como fiscal
Fútbol Peruano

Diego Rebagliati plantea a Sporting Cristal fichar al hijo del presidente de la Federación Argentina: “Te da un peso en Conmebol”

Mientras se debatía sobre los refuerzos que debe sumar Sporting Cristal, el exfutbolista sorprendió al mencionar que Paulo Autuori debería fichar a Iván Tapia, hijo del mandamás del fútbol argentino.

Sporting Cristal culminó en la cuarta posición de la tabla acumulada de la Liga 1. Foto: composición LR/Los Reba/AFA/Sporting Cristal
Sporting Cristal culminó en la cuarta posición de la tabla acumulada de la Liga 1. Foto: composición LR/Los Reba/AFA/Sporting Cristal

Sporting Cristal espera por su rival en los playoffs de playoffs para ser Perú 2 en la Copa Libertadores. A pesar de asegurar su presencia en el certamen continental, el rendimiento de los rimense fue muy cuestionado durante la temporada. El exfutbolista Diego Rebagliati se pronunció sobre los refuerzos que debería sumar el equipo comandado por Paulo Autuori.

El comentarista deportivo sorprendió al mencionar que el conjunto celeste debería ir por el fichaje de Iván Tapia, hijo del popular 'Chiqui' Tapia, presidente de la Asociación de Fútbol Argentina.

lr.pe

Rebagliati plantea a Cristal fichar al hijo del presidente de la AFA

"¿Sabes a quién traería? Me van a creer loco. A un jugador argentino. Yo iría a buscar al hijo del 'Chiqui' Tapia (Iván Tapia). El que le hace gol a Boca, que lo expulsaron el otro día. Está jugando en Barracas Central, debe estar comodísimo, debe ser millonario (...)", mencionó en el programa 'Los Reba'.

En ese sentido, Diego Rebagliati hizo un símil con la llegada del exfutbolista Gustavo Grondona, sobrino el fallecido exvicepresidente de la FIFA Julio Grondona, a Universitario de Deportes a fines de los 90'.

"Le planteas el reto de jugar en un nivel así, en Copa Libertadores, y de paso te ganas. ¿Tú sabes lo que ayudó (Gustavo) Grondona a la 'U' en momentos difíciles, siendo sobrino de Julio Grondona? Ayuda, te da un peso en Conmebol, te ganas un hincha. Al presidente de la AFA te lo traes de hincha", agregó.

Iván Tapia es un jugador de 26 años que milita en Barracas Central de Argentina. Foto: Barracas Central

Iván Tapia es un jugador de 26 años que milita en Barracas Central de Argentina. Foto: Barracas Central

lr.pe

¿Cuándo juega Sporting Cristal?

El último partido de Sporting Cristal en el Torneo Clausura de la Liga 1 será ante Atlético Grau de visita. El cotejo se disputará luego de los amistosos que sostendrá la selección peruana en fecha FIFA, se espera que en los próximos días se confirme la fecha y horario.

