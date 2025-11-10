HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?
¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?      ¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?      ¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?      
Deportes

Miguel Trauco sorprende al revelar que reza para que Universitario pierda sus partidos: “Ahora voy por lo mío”

En una reciente entrevista, Trauco dejó atrás su pasado en Universitario y sorprendió al revelar que, cuando uno es profesional, los sentimientos por un equipo cambian.

Miguel Trauco tuvo una entrevista con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. Foto: composición LR/ Enfocados
Miguel Trauco tuvo una entrevista con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. Foto: composición LR/ Enfocados

Miguel Trauco sigue dando de qué hablar con respecto a su fichaje por Alianza Lima. En una reciente entrevista para 'Enfocados', Trauco sorprendió al revelar que ahora "reza" para que Universitario de Deportes pierda sus partidos en la Liga 1. Cabe recordar que el lateral izquierdo tuvo sus inicios como futbolista en el club crema.

Durante la conversación con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, el 'Genio' también explicó que esto sucede porque, como profesional, uno debe centrarse en el equipo que representa. Además, se animó a contar cómo fue su primer acercamiento con el club blanquiazul, señalando que fue llamado por Franco Navarro.

PUEDES VER: Miguel Trauco y su emotivo calificativo al recordar a Ricardo Gareca en la selección peruana: “Era mi viejo”

lr.pe

Miguel Trauco revela que reza para Universitario pierda

“El ambiente. Siempre he querido vivir esas experiencias. Al principio tuve miedo cómo me iba a recibir la gente. Siempre uno va a dar lo máximo para el equipo donde está", explicó en un primer momento Trauco.

"Eso me pasa ahora, ahora yo quiero campeonar, cuando está jugando la ‘U’ yo estoy rezando para que pierda, me da igual. Ahora voy por lo mío, es candela, en mi contrato está ‘campeón’ (además de dinero). Cuando eres futbolista tienes un sentimiento por un equipo, pero eso cambia”, complementó el 'Genio'.

PUEDES VER: Mr Peet se rinde ante nuevo convocado de la selección peruana para los amistosos en Rusia: "Es un chico que nos puede cambiar la vida"

lr.pe

¿Cómo llegó Trauco a Alianza Lima?

“El contacto principal fue Franco Navarro, desde el día uno me llamó justo antes de Navidad y yo por ahí le puse un par de trabas porque para mí era complicado en ese momento, yo quería seguir mi carrera afuera, tuve opciones para seguir afuera, por temas personales al final decidí venir. Al final, la predisposición y tú sientes cuando alguien te quiere y yo sentía que Franco hizo de todo para yo poder firmar por Alianza”, fueron las palabras de Trauco, que explicó como llegó al conjunto blanquiazul.

Notas relacionadas
Miguel Trauco y su emotivo calificativo al recordar a Ricardo Gareca en la selección peruana: “Era mi viejo”

Miguel Trauco y su emotivo calificativo al recordar a Ricardo Gareca en la selección peruana: “Era mi viejo”

LEER MÁS
Miguel Trauco sorprendió al elegir a Alianza Lima sobre Universitario, pese a ser hincha: "Si me renuevan, mil veces"

Miguel Trauco sorprendió al elegir a Alianza Lima sobre Universitario, pese a ser hincha: "Si me renuevan, mil veces"

LEER MÁS
Miguel Trauco revela la impensada reacción de Lionel Messi tras encontrarlo en la liga de Francia y el gesto que tuvo: "¿Otra vez tú?"

Miguel Trauco revela la impensada reacción de Lionel Messi tras encontrarlo en la liga de Francia y el gesto que tuvo: "¿Otra vez tú?"

LEER MÁS
Piero Quispe se sinceró sobre su salida de Pumas y contó qué le dijeron en la directiva: "Me obligaron a salir"

Piero Quispe se sinceró sobre su salida de Pumas y contó qué le dijeron en la directiva: "Me obligaron a salir"

LEER MÁS
Carlos Ascues y Alexi Gómez fueron captados en 'pichanga' de streamer Neutro tras ser separados de Alianza Universidad

Carlos Ascues y Alexi Gómez fueron captados en 'pichanga' de streamer Neutro tras ser separados de Alianza Universidad

LEER MÁS
Paolo Guerrero se pronuncia sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: "Hemos conversado. Es entendible"

Paolo Guerrero se pronuncia sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: "Hemos conversado. Es entendible"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mr Peet se rinde ante nuevo convocado de la selección peruana para los amistosos en Rusia: "Es un chico que nos puede cambiar la vida"

Mr Peet se rinde ante nuevo convocado de la selección peruana para los amistosos en Rusia: "Es un chico que nos puede cambiar la vida"

LEER MÁS
Fiscalía investiga a Andrés Iniesta, exjugador del Barcelona y campeón del mundo, por estafa agravada en Perú

Fiscalía investiga a Andrés Iniesta, exjugador del Barcelona y campeón del mundo, por estafa agravada en Perú

LEER MÁS
Luis Advíncula lamentó el presente de Junior Ponce, promesa peruana que se probó en FC Barcelona: "Mucho talento y cero ganas"

Luis Advíncula lamentó el presente de Junior Ponce, promesa peruana que se probó en FC Barcelona: "Mucho talento y cero ganas"

LEER MÁS
Alianza Lima denuncia ante la FPF y Liga presencia irregular de hinchas de Universitario en final femenina: "Hemos tomado acciones legales"

Alianza Lima denuncia ante la FPF y Liga presencia irregular de hinchas de Universitario en final femenina: "Hemos tomado acciones legales"

LEER MÁS
Ayacucho FC podría decirle adiós a la Liga 1: los escenarios tras la suspensión del partido ante Comerciantes Unidos

Ayacucho FC podría decirle adiós a la Liga 1: los escenarios tras la suspensión del partido ante Comerciantes Unidos

LEER MÁS
Jean Ferrari aclara cómo va la elección del nuevo técnico de la selección peruana: "No es un tema sencillo como algunos seguro creen"

Jean Ferrari aclara cómo va la elección del nuevo técnico de la selección peruana: "No es un tema sencillo como algunos seguro creen"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

China amenaza a la primera ministra de Japón tras acusarla de cruzar una línea roja al apoyar política y militarmente a Taiwán

The Killers Perú 2025: fecha, venta de entradas, precios para su concierto en Costa 21

Asesinan a joven tras equivocarse en pagar monto de extorsión en San Juan de Miraflores: cámaras grabaron crimen

Deportes

Luis Advíncula lamentó el presente de Junior Ponce, promesa peruana que se probó en FC Barcelona: "Mucho talento y cero ganas"

Fiscalía investiga a Andrés Iniesta, exjugador del Barcelona y campeón del mundo, por estafa agravada en Perú

Ayacucho FC podría decirle adiós a la Liga 1: los escenarios tras la suspensión del partido ante Comerciantes Unidos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ordenan inicio de juicio oral contra tres militares en Ayacucho por crimen de lesa humanidad cometido en 1985

Asesora víctima de plagio por Patricia Benavides fue sacada del Mininter: "Es una represalia"

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025