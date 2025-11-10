Miguel Trauco sigue dando de qué hablar con respecto a su fichaje por Alianza Lima. En una reciente entrevista para 'Enfocados', Trauco sorprendió al revelar que ahora "reza" para que Universitario de Deportes pierda sus partidos en la Liga 1. Cabe recordar que el lateral izquierdo tuvo sus inicios como futbolista en el club crema.

Durante la conversación con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, el 'Genio' también explicó que esto sucede porque, como profesional, uno debe centrarse en el equipo que representa. Además, se animó a contar cómo fue su primer acercamiento con el club blanquiazul, señalando que fue llamado por Franco Navarro.

Miguel Trauco revela que reza para Universitario pierda

“El ambiente. Siempre he querido vivir esas experiencias. Al principio tuve miedo cómo me iba a recibir la gente. Siempre uno va a dar lo máximo para el equipo donde está", explicó en un primer momento Trauco.

"Eso me pasa ahora, ahora yo quiero campeonar, cuando está jugando la ‘U’ yo estoy rezando para que pierda, me da igual. Ahora voy por lo mío, es candela, en mi contrato está ‘campeón’ (además de dinero). Cuando eres futbolista tienes un sentimiento por un equipo, pero eso cambia”, complementó el 'Genio'.

¿Cómo llegó Trauco a Alianza Lima?

“El contacto principal fue Franco Navarro, desde el día uno me llamó justo antes de Navidad y yo por ahí le puse un par de trabas porque para mí era complicado en ese momento, yo quería seguir mi carrera afuera, tuve opciones para seguir afuera, por temas personales al final decidí venir. Al final, la predisposición y tú sientes cuando alguien te quiere y yo sentía que Franco hizo de todo para yo poder firmar por Alianza”, fueron las palabras de Trauco, que explicó como llegó al conjunto blanquiazul.