Universitario de Deportes se quedó con el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025 tras vencer a Alianza Lima en la tanda de penales, luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario. El partido, disputado en Matute, estuvo cargado de emociones, especialmente cuando las blanquiazules lograron el empate en los minutos finales para forzar la definición desde los doce pasos.

No obstante, pese al esfuerzo, no les alcanzó, ya que las íntimas fallaron dos penales decisivos, uno de ellos ejecutado por su capitana, Rafinha Marques, quien quedó desolada al ver cómo su remate fue atajado. Tras el encuentro, Marques compartió un emotivo mensaje sobre lo ocurrido, destacando el fuerte vínculo que ha construido con la institución.

Rafinha Marques, capitana de Alianza, deja sincero mensaje tras fallar penal frente a Universitario

En su publicación en Instagram, la jugadora se pronunció y señaló que, pese a la derrota, debe levantar la cabeza y seguir adelante.

"Desarrollé un vínculo muy fuerte con este club. Esta derrota no me duele físicamente, sino en el alma. Hoy estoy triste, pero mañana tengo que estar de pie, porque así es la vida de un atleta. Viví momentos increíbles con todos ustedes y estoy segura de que di lo mejor de mí. Dios lo sabe todo y estoy segura de que viviremos muchas cosas buenas juntos. Gracias a todos los que nos apoyaron hoy, y que esto no termina aquí. Perdimos una batalla, no la guerra", se lee en su post.

¿Cómo quedo el Alianza Lima vs Universitario?

Universitario dio el golpe en Matute y se consagró campeón del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025 al superar a Alianza Lima. Karen Páez abrió el marcador para la ‘U’, pero Sashenka Porras igualó y llevó el duelo a los penales, donde las blanquiazules fallaron su primer remate y las Leonas sellaron el título. Con este triunfo, las cremas avanzan a la final nacional y aseguran su presencia en la Copa Libertadores 2026.