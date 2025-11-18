HOYSuscripcion LR Focus

Admiten extradición al Perú del 'Monstruo'
Bolivia suma 3 derrotas seguidas antes de pelear por ir a la Copa del Mundo: ¿cuándo juega la Verde por el repechaje al Mundial 2026?

¡Solo le ha ganado a Jordania! La selección boliviana no atraviesa un buen momento a meses de afrontar el repechaje para el Mundial 2026. Conoce cuándo se disputarán los últimos cupos para la gran fiesta del fútbol.

La selección boliviana jugará 2 partidos en el repechaje. Foto: composición LR/La Verde
La selección boliviana jugará 2 partidos en el repechaje. Foto: composición LR/La Verde

Bolivia no levanta cabeza. Este martes 18 de noviembre, la Verde cayó 3-0 ante Japón y sumó su tercera derrota consecutiva a fines de este año. El equipo que actualmente dirige Óscar Villegas no pasa por un buen momento y preocupa de cara al repechaje por el Mundial 2026. Recordemos que la selección boliviana se ganó el derecho a luchar por un cupo a la Copa del Mundo después de vencer por la mínima a Brasil en el estadio Hernando Siles de La Paz.

Los altiplánicos han venido preparándose con la finalidad de llegar en la mejor forma. No obstante, solo le ha ganado a Jordania después de que culminaron las Eliminatorias 2026. A continuación, conoce cuándo jugará Bolivia por la repesca a la gran fiesta del fútbol.

PUEDES VER: Bolivia no jugará la final del repechaje: los posibles rivales de la Verde y su camino para llegar al Mundial 2026

lr.pe

¿Cuándo jugará Bolivia el repechaje?

Los compromisos por el repechaje, en el que participará la selección boliviana, se disputará en la primera fecha FIFA del 2026. Es decir, se llevará a cabo entre el lunes 23 y martes 31 de marzo. Nuevo León y Monterrey serán las ciudades que albergarán los encuentros.

PUEDES VER: Un nuevo peruano en el extranjero: Paolo Fuentes ficha por Atlético Racing de Argentina tras descender con Alianza Universidad

lr.pe

¿Cómo sería el repechaje de Bolivia?

De forma obligatoria, Bolivia tendrá que jugar 2 partidos en el repechaje para el Mundial 2026. Solo dos equipos, con mejor ubicación en el ranking FIFA, jugarán directamente la final por un cupo a la Copa del Mundo. En el caso de la Verde, hay altas probabilidades de que sus rivales sean un equipo de Concacaf o AFC en la primera instancia.

En este sentido, uno de los posibles contrincantes de Bolivia podría ser Nueva Caledonia. Eso sí, también podría verse las caras ante un contrincante de Concacaf o de Asia. Este último escenario sería posible si Panamá queda en el repechaje y no logra ir al Mundial 2026.

  • AFC: Emiratos Árabes Unidos (#65) vs Irak (#59)
  • CAF: RD Congo (#57)
  • Conmebol: Bolivia (#76)
  • OFC: Nueva Caledonia (#150)
  • Concacaf: Jamaica (#69) y Panamá (#30) - Por ahora.

¿Qué partidos ha jugado Bolivia antes del repechaje?

Hasta el momento, Bolivia ha disputado 4 partidos como preparación para el repechaje de cara al Mundial 2026. Lo alarmante es que solo ha ganado un solo duelo.

  • Bolivia 1-0 Jordania
  • Rusia 3-0 Bolivia
  • Corea del Sur 2-0 Bolivia
  • Japón 3-0 Bolivia
