La esposa de Jorge Fossati confesó haber sufrido de depresión durante el tiempo que el estratega uruguayo era director técnico de la selección peruana. | Foto: composición LR/Fútbol peruano/Hazme el aguante

Jorge Fossati atraviesa un buen momento tras conquistar el tricampeonato con Universitario. No obstante, su paso por la selección peruana estuvo lejos de ser positivo. Con apenas una victoria en las eliminatorias sudamericanas, el estratega uruguayo fue duramente cuestionado por la afición, debido a los malos resultados y de no cumplir con el principal objetivo: clasificar al Mundial 2026.

Ante esta situación, Adriana, esposa del entrenador uruguayo, relató con detalle el difícil momento que vivieron durante la etapa de Jorge Fossati al mando de la selección. Según explicó, la presión constante, las críticas y los resultados adversos generaron un ambiente tenso para toda la familia, que experimentó de cerca la carga emocional que acompañó al técnico en cada fecha eliminatoria.

¿Qué dijo la esposa de Jorge Fossati sobre su paso por la selección peruana?

Asumir la responsabilidad de una selección que tuvo un inicio complicado en las eliminatorias sudamericanas fue más que un desafío, y eso lo dejó claro Adriana, quien indicó que, durante todo el 2024, mientras Jorge Fossati estuvo a cargo de la selección peruana, el ambiente hostil hacia su entorno familiar fue tan intenso que se mantuvo hasta el final de su mandato.

''A pesar de que hubo aceptación desde el inicio? Sí, había mala energía'', subrayó. Además, dejó en claro que jamás le había transmitido dudas o haberle recomendado de dar un paso al costado a la selección peruana: ''Eso jamás. Sí soy honesta que sí sentí una paz que hacía mucho no sentía en el momento que se desvinculó de la selección. Nunca en mi vida había tenido depresión'', relató.

En ese sentido, Adriana confesó que la depresión que atravesó se manifestó tanto en su estado de ánimo como en su aspecto físico a lo largo del 2024 por las constantes críticas que recibía su esposo y los señalamientos hacia su familia: ''Una prima mía el 31 de diciembre me dijo: 'está toda tu familia, sé feliz'. 'No puedo', le dije, no pude con esa energía. Nunca me había pasado, jamás. Fue una etapa dura. Físicamente me hizo mal, me hizo daño''. apuntó.

Jorge Fossati y su paso por la selección peruana

Por su parte, Jorge Fossati explicó las dificultades y los obstáculos que enfrentó durante el tiempo en que dirigió a la selección peruana. En su relato, resaltó que el inicio de su etapa como entrenador de la 'B estuvo marcado por un gran optimismo y el entusiasmo de querer dar lo mejor de sí mismo, motivado por la reciente consagración como campeón nacional con Universitario de Deportes en 2023.

''Al principio con una expectativa y unas ganas de comerme el mundo, de darle para adelante por esa aceptación. Fue lo que más me llevó a tomar la decisión'', sostuvo.