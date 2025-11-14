HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre
Deportes

Chile vs Rusia EN VIVO: horario y canal de TV para ver amistoso internacional de fecha FIFA

La selección chilena se presentará en el Estadio Olímpico Fisht en su primer amistoso internacional de fecha FIFA 2025. Sigue la transmisión del Chile vs Rusia.

Chile jugará contra Rusia y Perú en la fecha FIFA de noviembre del 2025. Foto: composición LR/Betsabeth De Los Santos
Chile jugará contra Rusia y Perú en la fecha FIFA de noviembre del 2025. Foto: composición LR/Betsabeth De Los Santos

Ver Chile vs Rusia en vivo este sábado 15 de noviembre por el amistoso internacional de fecha FIFA 2025. Ambos equipos se enfrentarán en el Estadio Olímpico Fisht de Sochi, a partir de las 12.00 p. m. (hora chilena) y 10.00 a. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN y Chilevisión. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis de La República Deportes.

El equipo comandado por Nicolás Córdova, que se encuentra en un proceso de recambio generacional, buscará sorprender al conjunto local antes de volver a enfrentarse a Perú en una nueva edición del 'Clásico del Pacífico'.

PUEDES VER: DT de Rusia, Valeri Karpin dio su rotundo análisis sobre el empate de Perú vs Rusia: 'Fue un buen y digno oponente'

lr.pe

¿A qué hora juega Chile vs Rusia?

El amistoso entre Chile vs Rusia por fecha FIFA está programado para jugarse este sábado 15 de noviembre a partir de las 10.00 a. m. (hora peruana) y 12.00 p. m. (hora chilena).

  • México: 9.00 a. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 10.00 a. m.
  • Bolivia y Venezuela: 11.00 a. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 12.00 p. m.

¿Dónde ver Chile vs Rusia?

El canal de TV para ver el Chile - Rusia será Chilevisión a través de la señal abierta. Por su parte, ESPN se encargará de la transmisión en cable.

  • Bolivia: Disney Plus
  • Perú: Disney Plus
  • China: ZhiBo8
  • Rusia: matchtv.ru, Match TV.

¿Cómo ver Chile vs Rusia ONLINE?

En territorio chileno, podrás ver este amistoso Chile vs Rusia a través de la plataforma de streaming Disney Plus o desde el aplicativo MiCHV. Otra opción para que no te pierdas este partidazo es vía La República Deportes, que ofrece la cobertura del minuto a minuto con todos los goles e incidencias.

PUEDES VER: Hincha rusa quedó anonadada al ver el golazo de Alex Valera: celebró el agónico empate de Perú en San Petersburgo

lr.pe

Alineaciones Perú vs Rusia

Estos son los probables equipos titulares de Chile y Rusia para el partido amistoso.

  • Chile: Lawrence Vigouroux, Gabriel Suazo, Benjamín Kuscevic, Guillermo Maripán, Fabián Hormazábal, Rodrigo Echeverría, Felipe Loyola, Vicente Pizarro, Darío Osorio, Ben Brereton y Lucas Cepeda
  • Rusia: Stanislav Agkatsev; Mingiyan Beveev, Igor Diveev, Matvey Lukin, Danil Krugovoy; Ivan Oblyakov, Matvey Kislyak, Dmitriy Barinov; Aleksey Miranchuk, Ivan Sergeev, Lechi Sadulaev.

Pronósticos de apuestas Chile vs Rusia

Así están las cuotas de las casas de apuestas para el Chile vs Rusia. El favoritismo está con el equipo europeo.

  • Betsson: gana Chile (1,62), empate (3,75), gana Rusia (5,15)
  • 1XBet: gana Chile (1,65), empate (3,93), gana Rusia (6,25)
  • Coolbet: gana Chile (1,62), empate (3,75), gana Rusia (6,00)
  • Doradobet: gana Chile (1,55), empate (3,75), gana Rusia (5,00).
