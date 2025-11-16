HOYSuscripcion LR Focus

Luis Advíncula asume la culpa por fallar penal decisivo que dejó a la selección peruana sin Mundial: "El responsable era yo"

"No comí y no dormí", relató Luis Advíncula después de errar en la tanda de penales ante Australia y no poder ir al Mundial 2022 con la selección peruana.

Luis Advíncula fue titular en el partido de la selección peruana ante Australia. Foto: composición LR/captura de La fe de Cuto
Durante la estadía de Ricardo Gareca, la selección peruana vivió momentos memorables y dolorosos. Uno de los más duros que le tocó pasar a la Blanquirroja fue la derrota ante Australia en el repechaje rumbo a Qatar 2022. El equipo nacional no pudo en los 90 minutos y terminó sucumbiendo desde la pena máxima. Justamente, uno de los que falló en esta instancia fue Luis Advíncula, quien no aguantó las lágrimas en ese momento. Años después, volvió a referirse a este episodio y se culpó por quedar fuera de la gran fiesta del fútbol.

El popular 'Bolt' recordó que ese día fue uno de los más difíciles en su carrera como futbolista. Además, relató que después de ese momento no pudo ni comer ni dormir y que sus hijos fueron importantes para que pueda reconfortarse.

PUEDES VER: Jean Ferrari critica a Ricardo Gareca tras declaraciones sobre selección peruana: Estuviste en otros lugares y los resultados están a la vista

lr.pe

Luis Advíncula se responsabiliza por penal que dejó a la selección peruana sin Mundial

En conversación con el programa 'La fe de Cuto', Advíncula comenzó diciendo que Álex Valera no tiene la culpa de que la selección peruana no haya clasificado al Mundial. El 'Rayo' enfatizó que él tenía toda la responsabilidad porque tenía más experiencia y partidos con la Blanquirroja.

"Yo siempre voy a decir que a las finales no se pudo ir porque yo fallé. Yo siempre me voy a echar (la culpa). Algunos dice que fue Valera, pero el responsable era yo porque tenía más espalda, era el que tenía más partidos en la selección y yo debí meter ese penal", declaró.

"Tuve la mala suerte que choca en el palo y sale. Pero el que siempre va a decir que fue por mí soy yo. Yo soy el primer autocrítico. Fallé yo. Si yo pateaba y lo metía, estábamos en el Mundial. Creo que es uno de los días más jod*** que me ha dado el fútbol. No comí, no dormí. Lo único que me salvó es que saliendo de ahí pasé a buscar a mis hijos y los traje a Argentina, me reconfortaron. Si no hubiese sido por ellos. Yo creo que si hubiese metido ese penal, Perú hubiese ido a su segundo Mundial consecutivo", añadió.

PUEDES VER: DT de Rusia recordó a la selección peruana tras derrota 2-0 ante Chile: ¿Crees que Matvéi Safonov sintió presión contra Perú?

lr.pe

¿Qué jugadores fallaron los penales de la selección peruana ante Australia?

Tras igualar 0-0 durante los 90 minutos y en el tiempo extra, Perú y Australia tuvieron que resolver el penúltimo cupo al Mundial Qatar 2022 desde el punto de penal. En esa definición, el conjunto oceánico ganó por 5-4, apagando el sueño de ver nuevamente a la Bicolor en una Copa del Mundo. En total, seis futbolistas peruanos ejecutaron sus remates, pero dos de ellos no pudieron convertir.

