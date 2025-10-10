¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

¡El camino hacia el Mundial 2026 ya comenzó! Hasta el momento, 20 naciones han confirmado su participación en este esperado torneo que entusiasma a los fanáticos del fútbol. Países como Paraguay y Ecuador estarán presentes. El torneo arrancará el 11 de junio de 2026, con México, Estados Unidos y Canadá como sedes, marcando la primera vez en la historia que tres países organizan conjuntamente la Copa del Mundo.

El torneo más esperado contará con un formato sin precedentes, incluyendo a 48 selecciones. No todas lograrán la clasificación directa; los últimos boletos se determinarán a través de un repechaje intercontinental que definirá los equipos adicionales participantes, dónde Bolivia y

¿Qué selecciones están clasificados para el Mundial 2026?

Estados Unidos (anfitrión) México (anfitrión) Canadá (anfitrión) Nueva Zelandia Japón Irán Argentina Uzbekistán Corea del Sur Jordania Australia Ecuador Brasil Uruguay Colombia Paraguay Marruecos Túnez Egipto Argelia

¿Qué selecciones están confirmadas para jugar el repechaje?

Seis selecciones disputarán el repechaje, con dos boletos disponibles para el Mundial. Hasta el momento, solo Bolivia, que representará a Sudamérica, y Nueva Caledonia, de Oceanía, están confirmadas para participar, aunque aún no se han definido sus rivales, ya que faltan por conocerse las demás selecciones clasificadas.

Una de la Confederación Asiática (AFC)

Una de la Confederación Africana (CAF)

Una de Sudamérica (Conmebol)

Una de la Confederación de Oceania (OFC)

Dos de la Concacaf

¿Qué selección de CONMEBOL y UEFA ya no tienen chances de clasificar?

Sudamérica:

Chile

Perú

Venezuela

Europa:

Gibraltar

Liechtenstein

Lituania

San Marino

Andorra

Malta

¿Cuántas fases tendrá el Mundial 2026?