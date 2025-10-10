HOYSuscripcion LR Focus

Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte
Deportes

¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

Por primera vez, México, Estados Unidos y Canadá coorganizarán el evento, que incluirá a 48 selecciones en su nuevo formato. Los boletos adicionales se decidirán mediante un repechaje intercontinental.

El Mundial del 2026 incluirá a 48 selecciones.Foto: difusión
¡El camino hacia el Mundial 2026 ya comenzó! Hasta el momento, 20 naciones han confirmado su participación en este esperado torneo que entusiasma a los fanáticos del fútbol. Países como Paraguay y Ecuador estarán presentes. El torneo arrancará el 11 de junio de 2026, con México, Estados Unidos y Canadá como sedes, marcando la primera vez en la historia que tres países organizan conjuntamente la Copa del Mundo.

El torneo más esperado contará con un formato sin precedentes, incluyendo a 48 selecciones. No todas lograrán la clasificación directa; los últimos boletos se determinarán a través de un repechaje intercontinental que definirá los equipos adicionales participantes, dónde Bolivia y

lr.pe

¿Qué selecciones están clasificados para el Mundial 2026?

  1. Estados Unidos (anfitrión)
  2. México (anfitrión)
  3. Canadá (anfitrión)
  4. Nueva Zelandia
  5. Japón
  6. Irán
  7. Argentina
  8. Uzbekistán
  9. Corea del Sur
  10. Jordania
  11. Australia
  12. Ecuador
  13. Brasil
  14. Uruguay
  15. Colombia
  16. Paraguay
  17. Marruecos
  18. Túnez
  19. Egipto
  20. Argelia

¿Qué selecciones están confirmadas para jugar el repechaje?

Seis selecciones disputarán el repechaje, con dos boletos disponibles para el Mundial. Hasta el momento, solo Bolivia, que representará a Sudamérica, y Nueva Caledonia, de Oceanía, están confirmadas para participar, aunque aún no se han definido sus rivales, ya que faltan por conocerse las demás selecciones clasificadas.

  • Una de la Confederación Asiática (AFC)
  • Una de la Confederación Africana (CAF)
  • Una de Sudamérica (Conmebol)
  • Una de la Confederación de Oceania (OFC)
  • Dos de la Concacaf

lr.pe

¿Qué selección de CONMEBOL y UEFA ya no tienen chances de clasificar?

Sudamérica:

  • Chile
  • Perú
  • Venezuela

Europa:

  • Gibraltar 
  • Liechtenstein
  • Lituania
  • San Marino
  • Andorra
  • Malta

¿Cuántas fases tendrá el Mundial 2026?

  • Fase de grupos: Del 11 de junio al 27 de junio
  • Dieciseisavos de final: Del 28 de junio al 3 de julio
  • Octavos de final: Del 4 al 7 de julio
  • Cuartos de final: Del 9 al 11 de julio
  • Semifinales: 14 y 15 de julio
  • Tercer puesto: 18 de julio
  • Final: 19 de julio
