Marcos López calienta la previa del Perú contra Chile por la fecha FIFA. El atractivo partido amistoso marcará el cierre de la temporada para ambos equipos. Los dirigidos por Manuel Barreto quieren despedir el año de la mejor manera, tras firmar unas desastrosas Eliminatorias. Asimismo, Chile no se queda atrás e intentará olvidar el histórico papelón e incluso acabó último con Ricardo Gareca al mando.

El defensor del FC Copenhague resaltó la combinación de experiencia y juventud durante este proceso de cambio. Además, expresó su deseo de que los nuevos talentos que se integran a la selección muestren un alto nivel de compromiso y profesionalismo en el once titular.

¿Qué dijo Marcos López previo al último partido de la selección peruana ante Chile?

El defensa lateral fue el jugador más destacado ante Rusia y se animó a mandar un emotivo mensaje a la hinchada peruana. "Tengan tranquilidad y paciencia en este nuevo proceso que está queriendo formar desde la cabeza de Jean (Ferrari) con Manuel (Barreto) ahora, que la verdad me parecen grandes personas, a Manuel ya lo tuve antes y creo que es un gran entrenador, sabe lo que hace, lo que trabaja, y cómo lleva a los jóvenes eso también es importante", reveló Marcos López en conferencia de prensa.

"El hincha obviamente va a pedir resultados, va a querer siempre ganar los partidos, que nosotros también como profesionales que defendemos el escudo queremos ganar siempre, desde ahí que confíen, que crean en este nuevo proceso, que va a ser duro porque hay muchos jóvenes, pero hay que darle con todo. El grupo está ilusionado con lograr grandes cosas y este proceso ilusiona para nosotros, no sé cómo se vea desde afuera, pero desde adentro ilusiona", sentenció el joven lateral de 25 años.

¿A qué hora juegan Perú ante Chile?

Peruanos y chilenos jugarán este martes partir desde las 12.00 p. m. (hora peruana) y 2.00 p. m. (hora chilena) en la ciudad de Sochi. La República Deportes te juega los horarios.

Perú, Ecuador, Colombia: 12.00 p.m.

Bolivia, Venezuela: 1.00 p.m.

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay: 2.00 p.m.

España: 7.00 p. m.

Canal de TV para ver el amistoso Perú - Chile

En territorio peruano, el duelo Perú vs Chile se podrá ver a través de las señales de América TV y ATV de forma gratuita. Por su parte, Movistar Deportes realizará la transmisión en cable. Asimismo, otra opción para seguir la transmisión de manera online gratis es en la plataforma América tvGo.