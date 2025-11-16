HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones
EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones     EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones     EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones     
Deportes

Marcos López pide paciencia a los hinchas de la selección peruana previo al partido con Chile: "Este proceso ilusiona"

El defensor del FC Copenhague destaca la mezcla de experiencia y juventud en la Bicolor, instando a los nuevos talentos a demostrar compromiso y profesionalismo en el campo.

El lateral peruano mandó mensaje a la hinchada antes de cerrar el año. Foto: Lr/RPP
El lateral peruano mandó mensaje a la hinchada antes de cerrar el año. Foto: Lr/RPP

Marcos López calienta la previa del Perú contra Chile por la fecha FIFA. El atractivo partido amistoso marcará el cierre de la temporada para ambos equipos. Los dirigidos por Manuel Barreto quieren despedir el año de la mejor manera, tras firmar unas desastrosas Eliminatorias. Asimismo, Chile no se queda atrás e intentará olvidar el histórico papelón e incluso acabó último con Ricardo Gareca al mando.

El defensor del FC Copenhague resaltó la combinación de experiencia y juventud durante este proceso de cambio. Además, expresó su deseo de que los nuevos talentos que se integran a la selección muestren un alto nivel de compromiso y profesionalismo en el once titular.

PUEDES VER: DT de Chile y su contundente mensaje antes de enfrentar a la selección peruana: "Todos queremos clasificar al Mundial 2030"

lr.pe

¿Qué dijo Marcos López previo al último partido de la selección peruana ante Chile?

El defensa lateral fue el jugador más destacado ante Rusia y se animó a mandar un emotivo mensaje a la hinchada peruana. "Tengan tranquilidad y paciencia en este nuevo proceso que está queriendo formar desde la cabeza de Jean (Ferrari) con Manuel (Barreto) ahora, que la verdad me parecen grandes personas, a Manuel ya lo tuve antes y creo que es un gran entrenador, sabe lo que hace, lo que trabaja, y cómo lleva a los jóvenes eso también es importante", reveló Marcos López en conferencia de prensa.

"El hincha obviamente va a pedir resultados, va a querer siempre ganar los partidos, que nosotros también como profesionales que defendemos el escudo queremos ganar siempre, desde ahí que confíen, que crean en este nuevo proceso, que va a ser duro porque hay muchos jóvenes, pero hay que darle con todo. El grupo está ilusionado con lograr grandes cosas y este proceso ilusiona para nosotros, no sé cómo se vea desde afuera, pero desde adentro ilusiona", sentenció el joven lateral de 25 años.

PUEDES VER: Edwin Oviedo no oculta su deseo de regresar a la FPF y revela que volvería a apostar por Ricardo Gareca: "Nos llevó a un repechaje"

lr.pe

¿A qué hora juegan Perú ante Chile?

Peruanos y chilenos jugarán este martes partir desde las 12.00 p. m. (hora peruana) y 2.00 p. m. (hora chilena) en la ciudad de Sochi. La República Deportes te juega los horarios.

  • Perú, Ecuador, Colombia: 12.00 p.m.
  • Bolivia, Venezuela: 1.00 p.m.
  • Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay: 2.00 p.m.
  • España: 7.00 p. m.

PUEDES VER: ¡Valentina Schevchenko sigue en la cima! Venció a la china Weili Zhang y defendió con éxito el título de peso mosca en la UFC 322

lr.pe

Canal de TV para ver el amistoso Perú - Chile

En territorio peruano, el duelo Perú vs Chile se podrá ver a través de las señales de América TV y ATV de forma gratuita. Por su parte, Movistar Deportes realizará la transmisión en cable. Asimismo, otra opción para seguir la transmisión de manera online gratis es en la plataforma América tvGo.

Notas relacionadas
DT de Chile y su contundente mensaje antes de enfrentar a la selección peruana: "Todos queremos clasificar al Mundial 2030"

DT de Chile y su contundente mensaje antes de enfrentar a la selección peruana: "Todos queremos clasificar al Mundial 2030"

LEER MÁS
Luis Advíncula asume la culpa por fallar penal decisivo que dejó a la selección peruana sin Mundial: "El responsable era yo"

Luis Advíncula asume la culpa por fallar penal decisivo que dejó a la selección peruana sin Mundial: "El responsable era yo"

LEER MÁS
Edwin Oviedo no oculta su deseo de regresar a la FPF y revela que volvería a apostar por Ricardo Gareca: "Nos llevó a un repechaje"

Edwin Oviedo no oculta su deseo de regresar a la FPF y revela que volvería a apostar por Ricardo Gareca: "Nos llevó a un repechaje"

LEER MÁS
Luka Modric jugará su quinta Copa del Mundo con Croacia, que ayer venció 3-1 a Islas Feroe

Luka Modric jugará su quinta Copa del Mundo con Croacia, que ayer venció 3-1 a Islas Feroe

LEER MÁS
Administrador de Universitario lanzó tajante respuesta sobre supuesta mala relación con Jorge Fossati: "Inventan historias de la 'U"

Administrador de Universitario lanzó tajante respuesta sobre supuesta mala relación con Jorge Fossati: "Inventan historias de la 'U"

LEER MÁS
Perú vs Chile: fecha, hora y canal del segundo amistoso del equipo de Manuel Barreto por la Fecha FIFA 2025

Perú vs Chile: fecha, hora y canal del segundo amistoso del equipo de Manuel Barreto por la Fecha FIFA 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Unión Minas vs Anba Perú EN VIVO HOY: horarios y canales para ver la final única de la Copa Perú 2025

Unión Minas vs Anba Perú EN VIVO HOY: horarios y canales para ver la final única de la Copa Perú 2025

LEER MÁS
CD Moquegua vs César Vallejo EN VIVO HOY: minuto a minuto de la final del ascenso a la Liga 1 2026

CD Moquegua vs César Vallejo EN VIVO HOY: minuto a minuto de la final del ascenso a la Liga 1 2026

LEER MÁS
DT de Rusia recordó a la selección peruana tras derrota 2-0 ante Chile: "¿Crees que Matvéi Safonov sintió presión contra Perú?"

DT de Rusia recordó a la selección peruana tras derrota 2-0 ante Chile: "¿Crees que Matvéi Safonov sintió presión contra Perú?"

LEER MÁS
Ricardo Gareca no se arrepiente de sus decisiones en el repechaje con Australia: "Nos ganaron en buena ley, mala suerte"

Ricardo Gareca no se arrepiente de sus decisiones en el repechaje con Australia: "Nos ganaron en buena ley, mala suerte"

LEER MÁS
¡Universitario campeón del Clausura femenino! Ganó por penales a Alianza en Matute y ahora jugarán la final por el título nacional

¡Universitario campeón del Clausura femenino! Ganó por penales a Alianza en Matute y ahora jugarán la final por el título nacional

LEER MÁS
Edwin Oviedo no oculta su deseo de regresar a la FPF y revela que volvería a apostar por Ricardo Gareca: "Nos llevó a un repechaje"

Edwin Oviedo no oculta su deseo de regresar a la FPF y revela que volvería a apostar por Ricardo Gareca: "Nos llevó a un repechaje"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elecciones Chile 2025 EN VIVO: votaciones, candidatos, resultados y últimas noticias minuto a minuto

Unión Minas vs Anba Perú EN VIVO HOY: horarios y canales para ver la final única de la Copa Perú 2025

CD Moquegua vs César Vallejo EN VIVO HOY: minuto a minuto de la final del ascenso a la Liga 1 2026

Deportes

Unión Minas vs Anba Perú EN VIVO HOY: horarios y canales para ver la final única de la Copa Perú 2025

CD Moquegua vs César Vallejo EN VIVO HOY: minuto a minuto de la final del ascenso a la Liga 1 2026

Eddie Fleischman califica de infantil los cuestionamientos de Jean Ferrari contra Ricardo Gareca: "Desubicado, fuera de lugar"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Nueva fórmula presidencial de Venceremos: Ronald Atencio en reemplazo de Vicente Alanoca y Guillermo Bermejo

Comandante y capitán PNP cobraban S/ 5 mil a suboficiales para no cambiarles de puesto

Hace 6 días Contraloría advirtió a ministro del Interior presunta estafa en compra de avión

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025