HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre
Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     
Deportes

IPD avanza en infraestructura: remodelan CAR de Punta Rocas y estrenan modernas pistas de atletismo en Huancayo

El IPD prioriza la mejoras con miras a los Juegos Panamericanos Lima 2027 y otros importantes torneos. La remodelación de recintos deportivos facilitará la preparación de los atletas.

Así luce el CR de Punta Rocas para surfistas. Foto: Martín Romero
Así luce el CR de Punta Rocas para surfistas. Foto: Martín Romero

El IPD se enfoca en mejorar la infraestructura deportiva. Los Juegos Panamericanos de Lima 2027, el Mundial Junior de Surf y los Juegos Bolivarianos 2025 serán los próximos retos. Por este motivo, es indispensable la remodelación de los principales recintos deportivos en Perú. Sin duda, el surf y el atletismo serán claves para lograr medallas en el apretado calendario. Los máximos exponentes y campeones en esas disciplinas contarán con escenarios A1 a nivel profesional.

La actual gestión del IPD busca impulsar y proteger el deporte peruano. Las mejoras brindarán motivación y una preparación excepcional para los atletas nacionales previo a importantes torneos. El CAR de Punta Rocas y las pistas de atletismo en el Estadio de Huancayo marcarán el inicio de nueva era.

Operaciones en el CAR de Punta Rocas: Foto: Martín Romero

Operaciones en el CAR de Punta Rocas: Foto: Martín Romero

PUEDES VER: Partidos amistosos internacionales en esta fecha FIFA: horarios y canales para ver a las selecciones de CONMEBOL

lr.pe

Remodelan CAR en Punta Rocas para surfistas

Las estrellas del surf nacional e internacional podrán competir y entrenar con todas las garantías en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) Punta Rocas IPD, tras un espectacular trabajo articulado entre el Instituto Peruano del Deporte y FENTA . El acabado del cerco perimétrico, una obra que estuvo paralizada por mucho tiempo, demuestra el compromiso con la seguridad de los surfistas.

El presidente Federico Tong Hurtado y sus directorio se puso manos a la obra en favor de uno de los deportes más laureados en la historia del Perú. Luego de cinco años, se pudo concretar la construcción del cerco perimétrico, una obra que estaba inconclusa luego de los históricos Juegos Panamericanos Lima 2019.

Material para reforzar la seguridad. Foto: Martín Romero

Material para reforzar la seguridad. Foto: Martín Romero

PUEDES VER: Valentina Shevchenko vs Weili Zhang EN VIVO por la UFC 322: hora y canales para ver la pelea por el título mundial peso mosca

lr.pe

Estrenan modernas pistas de atletismo de ocho carriles en el Estadio de Huancayo

El atletismo también verá importantes cambios. Las nuevas pistas atléticas serán instalada en el Estadio Huancayo y en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Arequipa. Asimismo, en la región Arequipa, se instalará una moderna superficie con estándares internacionales para la práctica de diferentes modalidades y la formación de nuevos talentos en fondismo y marcha.

Federico Tong, presidente del IPD, anunció que el Estadio Huancayo contará con una nueva pista de ocho carriles, lo que lo posicionará como la sede descentralizada para competiciones internacionales. Esta infraestructura no solo fomentará el deporte, sino también será un apoyo a los para deportistas en la región.

Operaciones para mejorar la infraestructura: Foto: Martín Romero

Operaciones para mejorar la infraestructura: Foto: Martín Romero

Notas relacionadas
Stefano Peschiera presente en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho Lima 2025

Stefano Peschiera presente en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho Lima 2025

LEER MÁS
Perú impulsa el deporte y la salud gracias al trabajo del COI, MINSA, IPD, COP y PATH

Perú impulsa el deporte y la salud gracias al trabajo del COI, MINSA, IPD, COP y PATH

LEER MÁS
Indecopi multa con cerca de S/1 millón a Sport Huancayo y al IPD por accidente de hincha que cayó desde una tribuna en el estadio

Indecopi multa con cerca de S/1 millón a Sport Huancayo y al IPD por accidente de hincha que cayó desde una tribuna en el estadio

LEER MÁS
Manuel Barreto lanzó fuerte crítica al césped del estadio por el 1-1 de la selección peruana ante Rusia: "No está a la altura"

Manuel Barreto lanzó fuerte crítica al césped del estadio por el 1-1 de la selección peruana ante Rusia: "No está a la altura"

LEER MÁS
Españoles se sorprenden con Joao Grimaldo y no entienden por qué aún juega en Letonia: "Me recuerda a Lamine Yamal"

Españoles se sorprenden con Joao Grimaldo y no entienden por qué aún juega en Letonia: "Me recuerda a Lamine Yamal"

LEER MÁS
Reimond Manco critica a Jairo Concha tras empate de Perú contra Rusia: "Se supone que en esta selección el llamado a ser ese conductor es él"

Reimond Manco critica a Jairo Concha tras empate de Perú contra Rusia: "Se supone que en esta selección el llamado a ser ese conductor es él"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Luis Advíncula lamentó el presente de Junior Ponce, promesa peruana que se probó en FC Barcelona: "Mucho talento y cero ganas"

Luis Advíncula lamentó el presente de Junior Ponce, promesa peruana que se probó en FC Barcelona: "Mucho talento y cero ganas"

LEER MÁS
DT de Rusia, Valeri Karpin dio su rotundo análisis sobre el empate de Perú vs Rusia: “Fue un buen y digno oponente”

DT de Rusia, Valeri Karpin dio su rotundo análisis sobre el empate de Perú vs Rusia: “Fue un buen y digno oponente”

LEER MÁS
VER Argentina vs Angola en vivo por TyC Sports online: La Albiceleste gana 1-0 con gol de Lautaro

VER Argentina vs Angola en vivo por TyC Sports online: La Albiceleste gana 1-0 con gol de Lautaro

LEER MÁS
Perú fue goleado 5 a 1 por FC Sochi en partido de práctica previo al duelo ante Chile: Gruber y Quispe fueron titulares

Perú fue goleado 5 a 1 por FC Sochi en partido de práctica previo al duelo ante Chile: Gruber y Quispe fueron titulares

LEER MÁS
Perú vs Chile: fecha, hora y canal del segundo amistoso del equipo de Manuel Barreto por la Fecha FIFA 2025

Perú vs Chile: fecha, hora y canal del segundo amistoso del equipo de Manuel Barreto por la Fecha FIFA 2025

LEER MÁS
Erick Osores elogia a Alianza Lima tras histórico tricampeonato de Universitario y hace comparaciones: "El equipo del pueblo"

Erick Osores elogia a Alianza Lima tras histórico tricampeonato de Universitario y hace comparaciones: "El equipo del pueblo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

Portugal vs Irlanda HOY vía ESPN 2 EN VIVO por las Eliminatorias UEFA: Cristiano Ronaldo se fue expulsado por un codazo

Paro de transporte este 14 de octubre: estas son las universidades que no tendrán clases presenciales

Deportes

Portugal vs Irlanda HOY vía ESPN 2 EN VIVO por las Eliminatorias UEFA: Cristiano Ronaldo se fue expulsado por un codazo

Cristiano Ronaldo metió brutal codazo en el Portugal vs Irlanda: se va expulsado y hace gestos provocativos frente a todo el estadio

Partidos amistosos internacionales en esta fecha FIFA: horarios y canales para ver a las selecciones de CONMEBOL

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025