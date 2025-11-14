IPD avanza en infraestructura: remodelan CAR de Punta Rocas y estrenan modernas pistas de atletismo en Huancayo

El IPD se enfoca en mejorar la infraestructura deportiva. Los Juegos Panamericanos de Lima 2027, el Mundial Junior de Surf y los Juegos Bolivarianos 2025 serán los próximos retos. Por este motivo, es indispensable la remodelación de los principales recintos deportivos en Perú. Sin duda, el surf y el atletismo serán claves para lograr medallas en el apretado calendario. Los máximos exponentes y campeones en esas disciplinas contarán con escenarios A1 a nivel profesional.

La actual gestión del IPD busca impulsar y proteger el deporte peruano. Las mejoras brindarán motivación y una preparación excepcional para los atletas nacionales previo a importantes torneos. El CAR de Punta Rocas y las pistas de atletismo en el Estadio de Huancayo marcarán el inicio de nueva era.

Operaciones en el CAR de Punta Rocas: Foto: Martín Romero

PUEDES VER: Partidos amistosos internacionales en esta fecha FIFA: horarios y canales para ver a las selecciones de CONMEBOL

Remodelan CAR en Punta Rocas para surfistas

Las estrellas del surf nacional e internacional podrán competir y entrenar con todas las garantías en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) Punta Rocas IPD, tras un espectacular trabajo articulado entre el Instituto Peruano del Deporte y FENTA . El acabado del cerco perimétrico, una obra que estuvo paralizada por mucho tiempo, demuestra el compromiso con la seguridad de los surfistas.

El presidente Federico Tong Hurtado y sus directorio se puso manos a la obra en favor de uno de los deportes más laureados en la historia del Perú. Luego de cinco años, se pudo concretar la construcción del cerco perimétrico, una obra que estaba inconclusa luego de los históricos Juegos Panamericanos Lima 2019.

Material para reforzar la seguridad. Foto: Martín Romero

PUEDES VER: Valentina Shevchenko vs Weili Zhang EN VIVO por la UFC 322: hora y canales para ver la pelea por el título mundial peso mosca

Estrenan modernas pistas de atletismo de ocho carriles en el Estadio de Huancayo

El atletismo también verá importantes cambios. Las nuevas pistas atléticas serán instalada en el Estadio Huancayo y en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Arequipa. Asimismo, en la región Arequipa, se instalará una moderna superficie con estándares internacionales para la práctica de diferentes modalidades y la formación de nuevos talentos en fondismo y marcha.

Federico Tong, presidente del IPD, anunció que el Estadio Huancayo contará con una nueva pista de ocho carriles, lo que lo posicionará como la sede descentralizada para competiciones internacionales. Esta infraestructura no solo fomentará el deporte, sino también será un apoyo a los para deportistas en la región.