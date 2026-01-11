HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Arquímedes Figuera vuelve al Perú después de 4 años: venezolano jugará en tradicional club de la Liga 1 2026

El exvolante de Universitario decidió finalizar su etapa en el Blooming de Bolivia para jugar en el Perú por tercera vez en su carrera.

Arquímedes Figuera ha jugado 2 veces en el fútbol peruano. Foto: composición LR/X
Arquímedes Figuera ha jugado 2 veces en el fútbol peruano. Foto: composición LR/X

El volante venezolano Arquímedes Figuera está a punto de volver al fútbol peruano para sumarse a UTC de cara a la temporada 2026 de la Liga 1. La contratación del jugador de 36 años habría sido solicitada de manera expresa por el director técnico Carlos Bustos, quien confía en la jerarquía y presencia que puede aportar al medio campo del conjunto cajamarquino.

Figuera, con una trayectoria ya conocida en el balompié nacional tras sus etapas en Universitario de Deportes y César Vallejo, vuelve a vestir una camiseta en el Perú luego de su paso por el fútbol boliviano, donde la temporada anterior jugó en Blooming.

PUEDES VER: André Carrillo y su emotivo mensaje a Luis Advíncula tras fichar por Alianza Lima: Tu sueño hecho realidad

lr.pe

Arquímedes Figuera jugará en UTC para la Liga 1 2026

A pesar de haber recibido ofertas dentro de Bolivia, la propuesta deportiva de UTC y el proyecto liderado por Bustos fueron decisivos para que Figuera optara por regresar al balompié peruano.

"Arquímedes Figuera se va al fútbol peruano para jugar en UTC, equipo que es dirigido por Carlos Bustos", informó el periodista Nicolas Roman por medio de su cuenta de X.

El venezolano no es una cara nueva para los aficionados de la Liga 1. Su primera etapa en el fútbol peruano fue con Universitario de Deportes entre 2017 y 2018. Posteriormente, defendió los colores de César Vallejo, contribuyendo en varias campañas y siendo importante en las clasificaciones del club trujillano a competencias internacionales.

PUEDES VER: Anderson Santamaría categórico tras el fichaje de Luis Advíncula por Alianza Lima: Que le vaya bien, pero contra nosotros no

lr.pe

¿En qué clubes ha jugado Arquímedes Figuera?

A continuación, repasa la trayectoria profesional de Arquímedes Figuera, quien pisará el Perú por tercera vez.

  • Trujillanos FC
  • Deportivo La Guaira
  • Universitario
  • Universidad César Vallejo
  • Blooming
  • UTC
