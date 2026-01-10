River Plate vs Millonarios EN VIVO por la Serie Río de La Plata 2026: ¿a qué hora y dónde ver el partido?
Este domingo 11 de enero, River Plate debutará en el torneo de verano Serie Río de la Plata contra Millonarios FC. Sigue AQUÍ el minuto a minuto.
Ese domingo 11 de enero, River Plate debutará en el torneo de verano Serie Río de la Plata frente a Millonarios FC, en un encuentro que promete ser emocionante de principio a fin. El partido se podrá seguir desde las 9.00 p.m. (hora peruana) y estará a cargo de la señal de Disney Plus. Además, también podrás seguirlo por este medio, ya que La República Deportes te llevará el minuto a minuto del compromiso para que no te pierdas ningún detalle.
Este encuentro servirá para ver varias caras nuevas y ajustar detalles a dos semanas del inicio del Torneo Apertura, que marcará oficialmente el comienzo de la temporada. Por su parte, los argentinos llegan a este partido sin conocer la victoria, mientras que los colombianos han mostrado un rendimiento irregular.
¿A qué hora juega River Plate vs Millonarios?
Este partido se podrá seguir desde las 9.00 p.m. (hora peruana). A continuación, la lista de horarios para otros países.
- Perú: 9.00 p.m.
- Colombia: 9.00 p.m.
- Ecuador: 9.00 p.m.
- Bolivia: 10.00 p.m.
- Chile: 10.00 p.m.
- Venezuela: 10.00 p.m.
- Paraguay: 10.00 p.m.
- Argentina: 11.00 p.m.
- Uruguay: 11.00 p.m.
¿Dónde ver River Plate vs Millonarios?
Para ver este partidazo, lo podrás hacer por la señal de Disney+ Premium. No obstante, si no tienes esta opción, puedes seguir el minuto a minuto aquí, en La República Deportes.
Últimos enfrentamientos entre River Plate vs Millinario
Estos son los últimos enfrentamientos más recientes entre ambos conjuntos, donde River se ha impuesto frente a Millonarios.
- 09/07/2024 (Amistoso): River Plate 1–1 Millonarios
- 14/01/2023 (Amistoso): River Plate 2–0 Millonarios
- 15/01/2017 (Amistoso): River Plate 1–0 Millonarios