Deportes

Jean Ferrari hace sorpresiva aparición en redes y deja en claro cuál es el futuro de Manuel Barreto en la selección peruana: "Es un proceso"

Luego del agónico empate 1-1 ante Rusia en San Petersburgo, el director general de fútbol de la FPF sorprendió con unas publicaciones frente a las críticas que recibió el equipo de Manuel Barreto.

Manuel Barreto lleva 2 partidos al mando de la selección peruana. Foto: composición LR/FPF
Manuel Barreto lleva 2 partidos al mando de la selección peruana. Foto: composición LR/FPF

La selección peruana logró un empate ante Rusia en su primer amistoso de la fecha FIFA de noviembre. A pesar de las pocas chances de gol, el equipo comandado por Manuel Barreto aprovechó una de las pocas chances que tuvo y sacó un auspicioso resultado gracias al golazo de Alex Valera. En medio de este panorama, Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, hizo una sorpresiva apareció en redes sociales para responder algunos cuestionamientos.

Por otra parte, el exadministrador de Universitario de Deportes aprovechó la ocasión para dejar en claro cuál será el futuro de Barreto en el combinado nacional.

PUEDES VER: Exfutbolista de Rusia lapidó al portero Matvéi Safónov por gol de Álex Valera: 'Por eso no juega en el PSG'

lr.pe

Jean Ferrari deja en claro cuál será el futuro de Manuel Barreto en la selección

En un primer momento, apenas se consumó el 1-1 en San Petersburgo, Jean Ferrari contestó a una publicación del periodista Luis Carrillo Pinto, quien mencionó que Manuel Barreto podría seguir al mando de la Bicolor en el 2026.

“No (seguirá), querido Luis, esto es un proceso y hay planificación. Calma, que vamos paso a paso", aseguró el directivo a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.

Respuesta de Jean Ferrari en redes sociales tras empate de Perú. Foto: Twitter

Respuesta de Jean Ferrari en redes sociales tras empate de Perú. Foto: Twitter

Ferrari responde a las críticas tras empate de Perú con Rusia

Por otra parte, el periodista Maxi Medaña consideró que, a pesar de que pasaron varios técnicos por el banquillo, la Blanquirroja no logra mostrar mejorías en zona ofensiva.

"Perú no tiene volumen ofensivo, pero eso no es de hoy. En toda la eliminatoria fue igual. Tanto con Reynoso, Fossati, Ibáñez y Barreto. Y ojo que no es que sean entrenadores defensivos o que no quieran salir a ganar. Es que realmente a nivel internacional no tiene peso en ataque", sostuvo en sus redes sociales.

Jean Ferrari no fue ajeno a este comentario y contestó. "Sin embargo, se han conseguido 2 goles en condición de visita en 2 partidos, algo que no se hizo en toda la eliminatoria que pasó, además del proceso que estamos respetando (reducción de promedio de edad y ampliar universo de jugadores)", sentenció.

Respuesta de Jean Ferrari en redes sociales tras empate de Perú. Foto: Twitter

Respuesta de Jean Ferrari en redes sociales tras empate de Perú. Foto: Twitter

PUEDES VER: DT de Rusia, Valeri Karpin dio su rotundo análisis sobre el empate de Perú vs Rusia: 'Fue un buen y digno oponente'

lr.pe

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana?

El próximo partido de la selección peruana será el martes 18 de noviembre ante Chile. Ambas escuadras se enfrentarán en la ciudad de Sochi (Rusia) a partir de las 12.00 p. m. (hora peruana).

