Mira Sin Guion con Rosa María Palacios     
LR NOTICIAS: mira EN VIVO las últimas noticias de Perú y el mundo     
América TV GO en vivo transmite gratis el Perú vs Rusia por el amistoso internacional en fecha FIFA

El entrenador Manuel Barreto alista algunas novedades en su equipo titular para el amistoso de fecha FIFA. Mira la transmisión del Perú vs Rusia online gratis.

Perú vs Rusia juegan hoy, miércoles 12 de noviembre, en San Petersburgo. Foto: FPF
Perú vs Rusia juegan hoy, miércoles 12 de noviembre, en San Petersburgo. Foto: FPF

El Perú vs Rusia, amistoso internacional de fecha FIFA, despierta mucha expectativa. El equipo comandado por Manuel Barreto se encuentra a pocas horas de afrontar su primer partido en territorio europeo. Los aficionados de la Bicolor esperan un resultado positivo y podrán seguir todas las acciones del partido de hoy a través de señal abierta vía América TV y ATV.

La selección peruana tiene entre sus filas a varios jugadores que esperan debutar con la mayor. Más allá de la presencia de Pedro Gallese, Miguel Araujo, Erick Noriega y Alex Valera, se espera ver en acción al defensor Fabio Gruber, uno de los denominados 'eurocausas' que afrontar un gran presente en el FC Núremberg de la segunda división de Alemania.

PUEDES VER: DT de Rusia y su 'frío' análisis sobre Manuel Barreto y la selección peruana: 'Solo jugaron un partido con este entrenador'

lr.pe

¿Cómo ver Perú vs Rusia online gratis?

La transmisión del Perú - Rusia por internet estará a cargo de la plataforma digital América tvGo en vivo gratis. Otra opción para seguir el partido de la Blanquirroja es a través de Movistar TV App.

Canales que transmiten el Perú - Rusia

Los canales de TV para ver el Perú vs Rusia serán América TV y ATV en señal abierta para todo el territorio peruano. Por su parte, Movistar Deportes se encargará de la cobertura en cable.

¿A qué hora juega Perú contra Rusia HOY?

Peruanos y rusos jugarán a partir de las 12.00 p. m. (hora peruana) en la ciudad de San Petersburgo. Revisa la guía para seguir el amistoso de fecha FIFA desde otros países.

  • Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay: 2.00 p.m.
  • Brasil: 2.00 p.m.
  • Bolivia, Venezuela: 1.00 p.m.
  • Ecuador, Colombia: 12.00 p.m.

PUEDES VER: Partidos amistosos internacionales en esta Fecha FIFA: horarios y canales para ver a las selecciones de CONMEBOL

lr.pe

Próximo partido de la selección peruana

El Perú vs Chile será el segundo amistoso de los dirigidos por Manuel Barreto en su gira por Rusia. Esta nueva edición del 'Clásico' del Pacífico se disputará el martes 18 de noviembre, a partir de las 11.00 a. m. (hora peruana) y 1.00 p. m. (hora chilena), en el Estadio Fisht de Sochi.

