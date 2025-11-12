América TV GO en vivo transmite gratis el Perú vs Rusia por el amistoso internacional en fecha FIFA

El Perú vs Rusia, amistoso internacional de fecha FIFA, despierta mucha expectativa. El equipo comandado por Manuel Barreto se encuentra a pocas horas de afrontar su primer partido en territorio europeo. Los aficionados de la Bicolor esperan un resultado positivo y podrán seguir todas las acciones del partido de hoy a través de señal abierta vía América TV y ATV.

La selección peruana tiene entre sus filas a varios jugadores que esperan debutar con la mayor. Más allá de la presencia de Pedro Gallese, Miguel Araujo, Erick Noriega y Alex Valera, se espera ver en acción al defensor Fabio Gruber, uno de los denominados 'eurocausas' que afrontar un gran presente en el FC Núremberg de la segunda división de Alemania.

¿Cómo ver Perú vs Rusia online gratis?

La transmisión del Perú - Rusia por internet estará a cargo de la plataforma digital América tvGo en vivo gratis. Otra opción para seguir el partido de la Blanquirroja es a través de Movistar TV App.

Canales que transmiten el Perú - Rusia

Los canales de TV para ver el Perú vs Rusia serán América TV y ATV en señal abierta para todo el territorio peruano. Por su parte, Movistar Deportes se encargará de la cobertura en cable.

¿A qué hora juega Perú contra Rusia HOY?

Peruanos y rusos jugarán a partir de las 12.00 p. m. (hora peruana) en la ciudad de San Petersburgo. Revisa la guía para seguir el amistoso de fecha FIFA desde otros países.

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay: 2.00 p.m.

Brasil: 2.00 p.m.

Bolivia, Venezuela: 1.00 p.m.

Ecuador, Colombia: 12.00 p.m.

Próximo partido de la selección peruana

El Perú vs Chile será el segundo amistoso de los dirigidos por Manuel Barreto en su gira por Rusia. Esta nueva edición del 'Clásico' del Pacífico se disputará el martes 18 de noviembre, a partir de las 11.00 a. m. (hora peruana) y 1.00 p. m. (hora chilena), en el Estadio Fisht de Sochi.