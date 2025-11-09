Sporting Cristal no atraviesa una de sus mejores temporadas, y esto lo sabe la hinchada rimense. En un reciente video publicado en redes sociales, se puede ver cómo un hincha increpa al presidente del club, Joel Raffo, pidiéndole que se retire del conjunto celeste y acusándolo de haber destruido al club.

En las imágenes se observa al hincha expresando su molestia, mientras Raffo solo atina a mirarlo, mostrando con su lenguaje corporal signos de incomodidad. El video finaliza cuando una mujer que lo acompañaba le pide al aficionado mantener el respeto y guardar las formas.

Joel Raffo vive tenso momento con hincha de Sporting Cristal

En el video, grabado en la vía pública, se le escucha al hincha decir lo siguiente: (...) Destrucción de mi club. Joel Raffo por favor vende el club. Te lo pido, hermano. Como hincha", fueron las palabras del hincha.

Raffo no respondió verbalmente al reclamo del hincha celeste, aunque mostró algunos gestos ante la situación. En ese momento, la mujer que lo acompañaba intervino para pedir respeto por la manera en que el aficionado se había acercado. El seguidor aseguró que no había cometido “ninguna falta de respeto”, pero finalmente optó por retirarse y detener la grabación.

¿Joel Raffo venderá a Sporting Cristal?

Este hecho refleja el tenso ambiente que se vive en el Rímac. A pesar de los reclamos, el presidente de Sporting Cristal ha mantenido una postura firme respecto a no vender el club, posición que sostiene desde hace varios meses.

"El Club Sporting Cristal no está a la venta, yo quiero ser categórico. Son todas especulaciones (...) que se han venido generando con el único objetivo de desestabilizar. (...) Hoy el club no depende de nadie y tenemos autosostenibilidad", declaró en su momento en una entrevista con Fútbol Como Cancha.