Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre
Paro de transportistas: reportes de bloqueos, unidades varadas y más
Fútbol Peruano

Eddie Fleischman arremete contra Néstor Gorosito y Franco Navarro tras salida nocturna de jugadores de Alianza Lima: “No han tenido el liderazgo”

Eddie Fleischman cuestionó la falta de liderazgo del entrenador Néstor Gorosito y del director deportivo Franco Navarro, indicando que no hay un reglamento interno efectivo en Alianza Lima.

Eddie Fleischman cuestionó que jugadores de Alianza Lima salgan de fiesta tras partido contra Melgar. Foto: composición LR/Juego Cruzado/difusión

Hace unos días se viralizó un video donde se ve a Carlos Zambrano, Kevin Quevedo y Pablo Ceppelini celebrando en una fiesta de Halloween, tras el empate 2-2 contra Melgar por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1. Esta acción fue duramente criticada por los hinchas del equipo.

En este contexto, en una reciente edición de 'Juego Cruzado' se abordó el tema, donde los conductores compartieron sus opiniones. Eddie Fleischman fue especialmente crítico, no solo con los jugadores blanquiazules, sino también con el entrenador Néstor Gorosito y del director deportivo Franco Navarro.

PUEDES VER: Paolo Guerrero se pronuncia sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: "Hemos conversado. Es entendible"

¿Qué dijo Eddie Fleischman sobre Néstor Gorosito y Franco Navarro?

En un primer momento, quien tuvo las primeras palabras fue Horacio Zimmermann quien destacó que en la 'U' existe un reglamento interno, mientras que en Alianza no.

"En la 'U' hay un grupo sólido, con un reglamento interno positivo, que saca lo mejor de los jugadores. En cambio, en Alianza Lima eso no existe. No hay ese tipo de grupo fuerte ni un reglamento que funcione de manera disuasiva", explicó Zimmermann.

Ante esto, el 'Colorado' tuvo determinantes palabras y fue muy crítico con el DT y del director deportivo de Alianza. "Me temo que ni Néstor Gorosito ni Franco Navarro han tenido el liderazgo para insistir en eso (conducta del plantel)", manifestó Fleischman.

Finalmente, Michael Succar complementó con lo siguiente: "Ahora, no se trata solo de si los jugadores salen o no salen después de un mal resultado; eso puede pasar. El tema de fondo es quiénes estaban involucrados. ¿Quiénes estaban? Los que más se sabe que tienen su propio reglamento y que no cuidan su cuerpo como deberían para rendir".

PUEDES VER: Aldo Corzo revela similitudes entre Jorge Fossati y Ricardo Gareca: "Son muy detallistas"

¿Cuándo juega Alianza Lima por el Torneo Clausura?

Alianza Lima enfrentará a Los Chankas este miércoles 5 de noviembre por una nueva fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. Los blanquiazules buscarán los tres puntos para mejorar su posición de cara a la Copa Libertadores. El partido se jugará en el estadio Los Chankas de Andahuaylas y se podrá seguir desde las 3.15 p.m.

