HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

José Domingo Pérez fuera de Lava Jato y Fuerza Popular investigada | Arde Troya con Juliana Oxenford

Deportes

Canal confirmado de Deportivo Cali vs Once Caldas con el debut de Pedro Gallese por la Serie Colombia

El portero de la selección peruana se prepara para su estreno con el equipo azucarero en el primer amistoso de pretemporada.

Pedro Gallese jugará por primera vez en un club colombiano. Foto: composición de LR/Deportivo Cali/Once Caldas DAF
Pedro Gallese jugará por primera vez en un club colombiano. Foto: composición de LR/Deportivo Cali/Once Caldas DAF

Pedro Gallese está próximo a debutar de forma oficial con su nuevo club, Deportivo Cali. El portero de la selección peruana se viene poniendo a punto en la pretemporada del elenco azucarero con la mira puesta en el amistoso ante Once Caldas, encuentro que se jugará a puertas cerradas, pero que sus hinchas podrán ver a través de la plataforma Disney Plus.

El 'Pulpo' será tan solo uno de los flamantes 'jales' que se estrenarán con el cuadro verdiblanco. Otros jugadores como Daniel Giraldo, Ronaldo Pájaro, Fernando Álvarez, Joan Gómez y Emanuel Reynoso también esperan su oportunidad, así como Juan Ignacio Dinenno, quien vuelve luego de siete años.

PUEDES VER: Prensa colombiana se rinde a Pedro Gallese tras fichar por Deportivo de Cali: 'Es altísima calidad, un líder de 8 puntos'

lr.pe

¿Dónde ver Deportivo Cali vs Once Caldas?

Deportivo Cali confirmó que la transmisión de este juego de práctica, que se disputará como parte del torneo amistoso Serie Colombia 2026, se podrá ver a través de la plataforma de streaming Disney Plus, disponible tanto en el país cafetero como en el resto de Latinoamérica.

Sin embargo, solo los suscriptores del Plan Premium tendrán acceso a este y otros eventos deportivos que ofrece dicho servicio. El costo de este plan asciende a los 49.900 pesos al mes (en Colombia) y 68,90 soles mensuales (en Perú).

Pedro Gallese apunta a ser el arquero titular del club caleño. Foto: Deportivo Cali

Pedro Gallese apunta a ser el arquero titular del club caleño. Foto: Deportivo Cali

¿Cuándo y a qué hora juega Deportivo Cali vs Once Caldas?

El partido amistoso entre Deportivo Cali y Once Caldas está programado para este sábado 10 de enero, en el estadio Palmaseca, a partir de las 6.00 p. m. (hora colombiana y peruana). No habrá acceso a este cotejo para hinchas ni medios de comunicación, excepto por la empresa que cuenta con los derechos para su transmisión.

Notas relacionadas
Pedro Gallese explicó por qué prefirió Deportivo Cali antes que volver a la Liga 1: "Me hubiese encantado"

Pedro Gallese explicó por qué prefirió Deportivo Cali antes que volver a la Liga 1: "Me hubiese encantado"

LEER MÁS
Pedro Gallese y su objetivo como el flamante fichaje de Deportivo Cali: "Es un histórico grande que quiere volver a los primeros lugares"

Pedro Gallese y su objetivo como el flamante fichaje de Deportivo Cali: "Es un histórico grande que quiere volver a los primeros lugares"

LEER MÁS
Pedro Gallese habla por primera vez luego de ser fichado como nuevo arquero del Deportivo Cali: ''Es hora de honrar el legado de este club''

Pedro Gallese habla por primera vez luego de ser fichado como nuevo arquero del Deportivo Cali: ''Es hora de honrar el legado de este club''

LEER MÁS
Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

LEER MÁS
Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Roberto Mosquera encontró equipo en primera: DT peruano dirigirá a tradicional club tras descender con Alianza Universidad

Roberto Mosquera encontró equipo en primera: DT peruano dirigirá a tradicional club tras descender con Alianza Universidad

LEER MÁS
Real Madrid vs Atlético de Madrid HOY por la semifinal de la Supercopa de España: dónde ver el partido

Real Madrid vs Atlético de Madrid HOY por la semifinal de la Supercopa de España: dónde ver el partido

LEER MÁS
Kevin Quevedo es la primera baja de Alianza Lima: delantero viajó para la Serie Río de La Plata pese a ser visto en silla de ruedas

Kevin Quevedo es la primera baja de Alianza Lima: delantero viajó para la Serie Río de La Plata pese a ser visto en silla de ruedas

LEER MÁS
Representante de César Inga fastidiado con Universitario por no vender al jugador: "Le cortaron las alas"

Representante de César Inga fastidiado con Universitario por no vender al jugador: "Le cortaron las alas"

LEER MÁS
Nolberto Solano sobre aumento de cupos para extranjeros en la Liga 1: "No hay oportunidad para el talento peruano"

Nolberto Solano sobre aumento de cupos para extranjeros en la Liga 1: "No hay oportunidad para el talento peruano"

LEER MÁS
Sporting Cristal sumaría una nueva baja: Jesús Pretell dejaría el club tras 6 temporadas

Sporting Cristal sumaría una nueva baja: Jesús Pretell dejaría el club tras 6 temporadas

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Promoción del DNI electrónico 3.0 a S/ 30: ¿hasta qué mes del 2026 estará vigente, según Reniec?

Gianluca Lapadula no olvida a Ricardo Gareca y pide un DT con el mismo estilo en la selección peruana: "Yo me sentía muy cómodo"

¿En qué fecha inicia la marcha blanca del nuevo bypass Las Torres y todo sobre la apertura de dos carriles Lima-Chosica?

Deportes

Gianluca Lapadula no olvida a Ricardo Gareca y pide un DT con el mismo estilo en la selección peruana: "Yo me sentía muy cómodo"

El FC Barcelona aplastó al Athletic Club (5-0) y se metió a la final de la Supercopa de España

Final Olimpia vs Marathón EN VIVO HOY: hora y canal del partido por el Torneo Apertura 2025 de Honduras

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Dictan 18 meses de prisión preventiva para menor implicado en crimen del periodista Juan Núñez

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

José Antonio Kast pidió a José Jerí apoyo para frenar migración irregular, crimen organizado y minería ilegal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025