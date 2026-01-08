Canal confirmado de Deportivo Cali vs Once Caldas con el debut de Pedro Gallese por la Serie Colombia

Pedro Gallese está próximo a debutar de forma oficial con su nuevo club, Deportivo Cali. El portero de la selección peruana se viene poniendo a punto en la pretemporada del elenco azucarero con la mira puesta en el amistoso ante Once Caldas, encuentro que se jugará a puertas cerradas, pero que sus hinchas podrán ver a través de la plataforma Disney Plus.

El 'Pulpo' será tan solo uno de los flamantes 'jales' que se estrenarán con el cuadro verdiblanco. Otros jugadores como Daniel Giraldo, Ronaldo Pájaro, Fernando Álvarez, Joan Gómez y Emanuel Reynoso también esperan su oportunidad, así como Juan Ignacio Dinenno, quien vuelve luego de siete años.

¿Dónde ver Deportivo Cali vs Once Caldas?

Deportivo Cali confirmó que la transmisión de este juego de práctica, que se disputará como parte del torneo amistoso Serie Colombia 2026, se podrá ver a través de la plataforma de streaming Disney Plus, disponible tanto en el país cafetero como en el resto de Latinoamérica.

Sin embargo, solo los suscriptores del Plan Premium tendrán acceso a este y otros eventos deportivos que ofrece dicho servicio. El costo de este plan asciende a los 49.900 pesos al mes (en Colombia) y 68,90 soles mensuales (en Perú).

Pedro Gallese apunta a ser el arquero titular del club caleño. Foto: Deportivo Cali

¿Cuándo y a qué hora juega Deportivo Cali vs Once Caldas?

El partido amistoso entre Deportivo Cali y Once Caldas está programado para este sábado 10 de enero, en el estadio Palmaseca, a partir de las 6.00 p. m. (hora colombiana y peruana). No habrá acceso a este cotejo para hinchas ni medios de comunicación, excepto por la empresa que cuenta con los derechos para su transmisión.