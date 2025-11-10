El lateral derecho peruano de Boca Juniors, Luis Advíncula, fue uno de los jugadores que más llamaron la atención por su singular forma de celebrar la victoria del ‘Xeneize’ sobre River Plate en el último superclásico argentino, que terminó 2-0 en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como ‘La Bombonera’. Aunque no fue titular, el popular ‘Rayo’ se hizo notar por su energía y entusiasmo al unirse a los festejos con sus compañeros, contagiando la euforia del plantel tras un triunfo clave ante el eterno rival.

La celebración de Luis Advíncula tras el triunfo de Boca Juniors ante River Plate

El lateral de 35 años no sumó minutos en el encuentro y permaneció en la banca de suplentes durante los 90 minutos. Tras el pitazo final, ya en los camerinos, el seleccionado peruano fue uno de los más efusivos en los festejos. Su alegría fue tan evidente que logró contagiarla a todo el equipo. La imagen de su eufórico festejo no tardó en viralizarse en las principales páginas dedicadas a Boca Juniors.

En un momento icónico del partido ante River Plate, el defensor nacional protagonizó una escena divertida y espontánea tras el primer gol de Boca Juniors. El popular ‘Bolt’ saltó al campo para unirse a la celebración y estuvo a punto de caer de cabeza sobre el césped. Por fortuna, un miembro del comando técnico logró sujetarlo a tiempo y evitó que sufriera un accidente. La escena no pasó desapercibida y, en cuestión de minutos, los hinchas boquenses celebraron las ocurrencias del futbolista peruano en redes sociales.

Su rol como uno de los líderes del vestuario

A pesar de no atravesar su mejor momento futbolístico, Luis Advíncula ha mostrado en todo momento su respaldo a sus compañeros, como Exequiel ‘Changuito’ Zeballos, autor del gol del partido. Estos gestos lo consolidan como uno de los máximos referentes del vestuario. En las imágenes difundidas por el club argentino, se le ve disfrutando, fiel a su estilo, muy cercano a la ‘12’, la popular hinchada del cuadro ‘azul y oro’.

Con el reciente triunfo ante River Plate, Boca Juniors aseguró su participación en la próxima edición de la Copa Libertadores 2026. La misión del cuadro ‘xeneize’ será conquistar la tan anhelada séptima estrella del torneo más importante a nivel de clubes en América, que se le viene escapando desde 2007.