La nueva selección peruana quedó lista para enfrentarse a Rusia y Chile en el cierre de la temporada. Sin embargo, ocurrió un contratiempo y ahora el equipo de Manuel Barreto tendrá que realizar un ligero cambio previo a los dos amistosos pactados. La gira europea no se cancela, pero la FPF ajustará algunos detalles logísticos y de programación en las próximas horas.

El combinado nacional quiere culminar bien el año luego de una desastrosa participación en Eliminatorias 2025. Lamentablemente, Perú nunca encontró la fórmula para salir del fondo de la tabla de posiciones e incluso no registraron goles en condición de visita.

¿Qué pasó con el viaje de la selección peruana a Rusia para disputar los partidos amistosos?

Increíble, pero real. El vuelo de la selección peruana de fútbol que tenían programado rumbo a París, una de las dos escalas en su viaje con destino a San Petersburgo, ya que la otra escala era Estambul no despegó debido a problemas con la aerolínea. El viaje se reprogramó para este domingo por la mañana. Es importante destacar que no hubo un tema técnico o mecánico, sino un problema con el personal.

"El vuelo ha sido cancelado por un tema de salud del capitán, según le informó la aerolínea a la FPF. La bicolor iba a hacer Lima-Paris-Estambul y San Petesburgo. Ahora todo se complica porque se alteran las conexiones", reveló el periodista Gustavo Peralta en su cuenta de 'X'. Por ende, Barreto y sus convocados tendrán que esperar hasta el domingo para volar rumbo a Francia.

Lista oficial de convocados de la selección peruana

Estos son los jugadores convocados para la última fecha FIFA del año. César Bautista, Philipp Eisele, Rafael Guzmán, Francesco Andrealli y Jair Moretti acompañarán al equipo como sparrings.