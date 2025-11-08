José Carvallo lanzó una advertencia a Universitario de Deportes sobre la necesidad de incorporar un nuevo delantero. Aunque reconoció la gran temporada de Alex Valera, el exportero crema consideró fundamental reforzar el ataque, ya que no se puede depender únicamente de él. Además, recordó que la próxima temporada será larga y exigente, con la participación en la Copa Libertadores, por lo que sería clave contar con otro atacante que pueda competirle el puesto.

Asimismo, Carvallo cuestionó qué haría la ‘U’ si algo le ocurriera a ‘Valegol’, teniendo en cuenta que fichajes recientes como los de Diego Dorregaray y actualmente Diego Churín no han rendido como se esperaba. Por ello, insistió en que el club necesita contar con dos delanteros del mismo nivel para afrontar con solidez los retos de la siguiente temporada.

José Carvallo pide a Universitario fichar a otro delantero

Durante la conversación en la más reciente edición de L1 Max, se abordó el tema de los posibles movimientos que debería realizar Universitario de Deportes de cara a la próxima temporada, especialmente considerando su participación en la Copa Libertadores. Al respecto, Carvallo señaló lo siguiente: "Si tengo que tocar alguna posición, lo haría en la posición de adelante, un '9' más para que compita con Valera. Dios no quiera, ¿qué pasa si a Valera le pasa algo? Una lesión media grave, suspensión, eres la 'U', necesitas dos delanteros del mismo nivel".

