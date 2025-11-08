HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Gobierno invitó a embajador de Cuba a retirarse del Perú
Gobierno invitó a embajador de Cuba a retirarse del Perú     Gobierno invitó a embajador de Cuba a retirarse del Perú     Gobierno invitó a embajador de Cuba a retirarse del Perú     
Fútbol Peruano

José Carvallo alerta a Universitario sobre la necesidad de fichar a otro delantero: "¿Qué pasa si a Valera le pasa algo?"

El exportero crema expresó preocupación por la duración y exigencia para la siguiente temporada, especialmente con la participación en la Copa Libertadores.

José Carvallo resaltó que Universitario necesita un delantero que le compita a Alex Valera. Foto: composición LR/ L1 Max
José Carvallo resaltó que Universitario necesita un delantero que le compita a Alex Valera. Foto: composición LR/ L1 Max

José Carvallo lanzó una advertencia a Universitario de Deportes sobre la necesidad de incorporar un nuevo delantero. Aunque reconoció la gran temporada de Alex Valera, el exportero crema consideró fundamental reforzar el ataque, ya que no se puede depender únicamente de él. Además, recordó que la próxima temporada será larga y exigente, con la participación en la Copa Libertadores, por lo que sería clave contar con otro atacante que pueda competirle el puesto.

Asimismo, Carvallo cuestionó qué haría la ‘U’ si algo le ocurriera a ‘Valegol’, teniendo en cuenta que fichajes recientes como los de Diego Dorregaray y actualmente Diego Churín no han rendido como se esperaba. Por ello, insistió en que el club necesita contar con dos delanteros del mismo nivel para afrontar con solidez los retos de la siguiente temporada.

PUEDES VER: Jorge Fossati y su postura ante los rumores sobre su posible salida de Universitario: “Yo nunca dije me voy”

lr.pe

José Carvallo pide a Universitario fichar a otro delantero

Durante la conversación en la más reciente edición de L1 Max, se abordó el tema de los posibles movimientos que debería realizar Universitario de Deportes de cara a la próxima temporada, especialmente considerando su participación en la Copa Libertadores. Al respecto, Carvallo señaló lo siguiente: "Si tengo que tocar alguna posición, lo haría en la posición de adelante, un '9' más para que compita con Valera. Dios no quiera, ¿qué pasa si a Valera le pasa algo? Una lesión media grave, suspensión, eres la 'U', necesitas dos delanteros del mismo nivel".

PUEDES VER: Universitario apagó las luces del Monumental para dar la vuelta olímpica como campeón de la Liga 1 2025

lr.pe

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Universitario40161240281018
2Cusco FC33161033271413
3Sporting Cristal2816844271215
4Alianza Lima281684427198
5Melgar251767424177
6Deportivo Garcilaso25176742021-1
7Cienciano241673623203
8Los Chankas24158071826-8
9Comerciantes Unidos22156451721-4
10ADT21156361820-2
11Alianza Atlético171545612111
12Atlético Grau16154471719-2
13Sport Boys16164481424-10
14Sport Huancayo15154382426-2
15Ayacucho FC14154291524-9
16Alianza Universidad14154291931-12
17UTC13153481622-6
18Juan Pablo II11152581019−9
Notas relacionadas
José Carvallo justificó en vivo pisotón de César Inga que no fue revisado en el Universitario vs Alianza Atlético: "Se aguanta, no hay mucho"

José Carvallo justificó en vivo pisotón de César Inga que no fue revisado en el Universitario vs Alianza Atlético: "Se aguanta, no hay mucho"

LEER MÁS
José Carvallo fuerte sobre monto que le dio Gremio a Alianza Lima por Noriega: "¿Alguien va a pagar 3 o 4 millones por un peruano?"

José Carvallo fuerte sobre monto que le dio Gremio a Alianza Lima por Noriega: "¿Alguien va a pagar 3 o 4 millones por un peruano?"

LEER MÁS
José Carvallo lanza sopresivo mensaje tras goleada de Palmeiras a Universitario: "Hoy muchos celebran, pero..."

José Carvallo lanza sopresivo mensaje tras goleada de Palmeiras a Universitario: "Hoy muchos celebran, pero..."

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Posibles fichajes de Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones del tricampeón peruano para Liga 1 y Copa Libertadores

Posibles fichajes de Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones del tricampeón peruano para Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
¿Qué equipos están clasificando a la Copa Sudamericana a 2 fechas para el final de la Liga 1?

¿Qué equipos están clasificando a la Copa Sudamericana a 2 fechas para el final de la Liga 1?

LEER MÁS
Universitario apagó las luces del Monumental para dar la vuelta olímpica como campeón de la Liga 1 2025

Universitario apagó las luces del Monumental para dar la vuelta olímpica como campeón de la Liga 1 2025

LEER MÁS
Rodrigo Ureña estaría analizando ofertas del extranjero ante postura de Universitario sobre su contrato

Rodrigo Ureña estaría analizando ofertas del extranjero ante postura de Universitario sobre su contrato

LEER MÁS
Jorge Fossati y su postura ante los rumores sobre su posible salida de Universitario: “Yo nunca dije me voy”

Jorge Fossati y su postura ante los rumores sobre su posible salida de Universitario: “Yo nunca dije me voy”

LEER MÁS
Catriel Cabellos fue expulsado a los 10 minutos de haber ingresado tras fuerte codazo y Paulo Autuori tuvo incrédula reacción

Catriel Cabellos fue expulsado a los 10 minutos de haber ingresado tras fuerte codazo y Paulo Autuori tuvo incrédula reacción

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Más de 20.000 denuncias y solo 11 sentencias por extorsión: datos del INPE revelan el colapso del sistema penal

Luis Ramos quedó fuera: los ausentes de la selección peruana para los amistosos ante Rusia y Chile

Congreso: proyecto de ley busca otorgar un bono de hasta S/10.700 para afiliados de la ONP

Fútbol Peruano

Programación de la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1: partidos, horarios y canales confirmados

¿Qué equipos están clasificando a la Copa Sudamericana a 2 fechas para el final de la Liga 1?

Carlos Zambrano contundente sobre Paolo Guerrero tras gran presente en Alianza Lima: "El Perú debería estar agradecido con él"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025