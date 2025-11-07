Claudio Pizarro fue uno de los peruanos más influyentes en Europa a lo largo de la historia del fútbol peruano, contando con 22 trofeos que lo respaldan. No obstante, muy pocos conocen la historia de Diego Pizarro, hermano del ‘Bombardero de los Andes’, quien también llegó a jugar en el Bayern Múnich II por allá en el 2005.

Durante su estadía, mostró un gran talento como mediapunta; no obstante, su nivel no fue suficiente para consolidarse en el primer equipo. Por ello, en 2009 decidió regresar al país para jugar en la Liga 1, pasando por varios equipos. Actualmente, su situación es distinta, ya que se encuentra sin club.

¿Qué le paso a Diego Pizarro, hermano de Claudio Pizarro?

Tras su paso por el club alemán, volvió al Perú a continuar con su historia como futbolista, llegó a Bolognesi de Tacna, pero una lesión le impidió debutar con el equipo. Ese 2009, el ‘Bolo’ descendió de categoría, por lo que Diego no continuó la temporada siguiente. En 2010, firmó con Sport Boys, donde disputó solo dos partidos. Fue en la ‘Misilera’ donde el hermano de Claudio pudo debutar oficialmente en una liga de Primera División peruana, enfrentando a José Gálvez en mayo de 2010, en un partido que terminó con derrota para el equipo rosado.

Luego, jugó en varios equipos como Colegio Nacional de Iquitos (CNI), Cienciano, Unión Comercio, FBC Melgar, Juan Aurich y Cantolao. Fue en el ‘Delfín’ donde consiguió el mayor y único logro de su carrera: el título de la Segunda División de Perú en 2016, que permitió al club ascender a la máxima categoría del fútbol nacional. Permaneció en Cantolao hasta 2019 y en 2020 regresó a la Liga 2 para defender los colores de Comerciantes Unidos.

¿Qué hace Diego Pizarro actualmente?

Actualmente, según el portal Transfermarkt, desde que dejó Comerciantes Unidos en 2021, no ha vuelto a integrar ningún club profesional. Sin embargo, en la descripción de su perfil en X, aún se presenta como jugador profesional. Lo último que se supo de él fue su participación en el partido de despedida de su hermano Claudio, realizado el 24 de septiembre de 2022 en el Weserstadion de Bremen.

¿En qué equipos jugó Diego Pizarro?