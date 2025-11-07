HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo
Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo     Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo     Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo     
Deportes

La otra historia de los Pizarro: Diego, el hermano del ‘Bombardero’ que dejó Europa por la Liga 1 y hoy está sin equipo

Diego Pizarro, hermano de Claudio Pizarro, tuvo una corta trayectoria en el fútbol europeo con el Bayern Múnich II en 2005, pero al no llegar al primer equipo, regresó al Perú en 2009.

Diego Pizarro no tiene equipo desde el 2021 tras dejar Comerciantes Unidos. Foto: difusión
Diego Pizarro no tiene equipo desde el 2021 tras dejar Comerciantes Unidos. Foto: difusión

Claudio Pizarro fue uno de los peruanos más influyentes en Europa a lo largo de la historia del fútbol peruano, contando con 22 trofeos que lo respaldan. No obstante, muy pocos conocen la historia de Diego Pizarro, hermano del ‘Bombardero de los Andes’, quien también llegó a jugar en el Bayern Múnich II por allá en el 2005.

Durante su estadía, mostró un gran talento como mediapunta; no obstante, su nivel no fue suficiente para consolidarse en el primer equipo. Por ello, en 2009 decidió regresar al país para jugar en la Liga 1, pasando por varios equipos. Actualmente, su situación es distinta, ya que se encuentra sin club.

PUEDES VER: Manuel Barreto se rinde ante el compromiso de Fabio Gruber con la selección peruana: “Estuvo semanas haciendo trámites para sacar su DNI”

lr.pe

¿Qué le paso a Diego Pizarro, hermano de Claudio Pizarro?

Tras su paso por el club alemán, volvió al Perú a continuar con su historia como futbolista, llegó a Bolognesi de Tacna, pero una lesión le impidió debutar con el equipo. Ese 2009, el ‘Bolo’ descendió de categoría, por lo que Diego no continuó la temporada siguiente. En 2010, firmó con Sport Boys, donde disputó solo dos partidos. Fue en la ‘Misilera’ donde el hermano de Claudio pudo debutar oficialmente en una liga de Primera División peruana, enfrentando a José Gálvez en mayo de 2010, en un partido que terminó con derrota para el equipo rosado.

Luego, jugó en varios equipos como Colegio Nacional de Iquitos (CNI), Cienciano, Unión Comercio, FBC Melgar, Juan Aurich y Cantolao. Fue en el ‘Delfín’ donde consiguió el mayor y único logro de su carrera: el título de la Segunda División de Perú en 2016, que permitió al club ascender a la máxima categoría del fútbol nacional. Permaneció en Cantolao hasta 2019 y en 2020 regresó a la Liga 2 para defender los colores de Comerciantes Unidos.

¿Qué hace Diego Pizarro actualmente?

Actualmente, según el portal Transfermarkt, desde que dejó Comerciantes Unidos en 2021, no ha vuelto a integrar ningún club profesional. Sin embargo, en la descripción de su perfil en X, aún se presenta como jugador profesional. Lo último que se supo de él fue su participación en el partido de despedida de su hermano Claudio, realizado el 24 de septiembre de 2022 en el Weserstadion de Bremen.

PUEDES VER: Posibles fichajes de Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones del tricampeón peruano para Liga 1 y Copa Libertadores

lr.pe

¿En qué equipos jugó Diego Pizarro?

  • FC Bayern II - Coronel Bolognesi | 01/08/2009
  • Coronel Bolognesi - Sport Boys | 01/01/2010
  • Sport Boys | CNI - 01/01/2011
  • CNI | Cienciano - 01/01/2012
  • Cienciano | Unión Comercio - 01/01/2014
  • Unión Comercio | FBC Melgar - 21/09/2014
  • FBC Melgar | Juan Aurich - 01/01/2015
  • Juan Aurich | Cienciano - 01/08/2015
  • Cienciano | AD Cantolao - 01/01/2016
  • AD Cantolao | Comerciantes Unidos - 01/02/2020
  • Comerciantes Unidos | Sin equipo - 01/01/2021
Notas relacionadas
¿Quién es Helen Ballón, la nueva pareja de Claudio Pizarro y madre de su hija menor?

¿Quién es Helen Ballón, la nueva pareja de Claudio Pizarro y madre de su hija menor?

LEER MÁS
Magaly Medina expone a Claudio Pizarro y revela detalles inéditos del inicio del romance del exfutbolista con Helen Ballón

Magaly Medina expone a Claudio Pizarro y revela detalles inéditos del inicio del romance del exfutbolista con Helen Ballón

LEER MÁS
¿Cuántos hijos tiene Claudio Pizarro, cómo se llaman y quiénes son las madres de sus herederos?

¿Cuántos hijos tiene Claudio Pizarro, cómo se llaman y quiénes son las madres de sus herederos?

LEER MÁS
Piero Quispe se sinceró sobre su salida de Pumas y contó qué le dijeron en la directiva: "Me obligaron a salir"

Piero Quispe se sinceró sobre su salida de Pumas y contó qué le dijeron en la directiva: "Me obligaron a salir"

LEER MÁS
Carlos Ascues y Alexi Gómez fueron captados en 'pichanga' de streamer Neutro tras ser separados de Alianza Universidad

Carlos Ascues y Alexi Gómez fueron captados en 'pichanga' de streamer Neutro tras ser separados de Alianza Universidad

LEER MÁS
Paolo Guerrero se pronuncia sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: "Hemos conversado. Es entendible"

Paolo Guerrero se pronuncia sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: "Hemos conversado. Es entendible"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tabla acumulada de la Liga 1 del fútbol peruano: así va la clasificación a torneos internacionales y lucha por el descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 del fútbol peruano: así va la clasificación a torneos internacionales y lucha por el descenso

LEER MÁS
Posibles fichajes de Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones del tricampeón peruano para Liga 1 y Copa Libertadores

Posibles fichajes de Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones del tricampeón peruano para Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Álvaro Barco propone que Universitario lidere búsqueda de operador que no sea L1 MAX tras acabar contrato con GOLPERU: "Ojalá encontremos"

Álvaro Barco propone que Universitario lidere búsqueda de operador que no sea L1 MAX tras acabar contrato con GOLPERU: "Ojalá encontremos"

LEER MÁS
¿A qué hora juega Universitario vs Deportivo Garcilaso EN VIVO vía GOLPERU por el Torneo Clausura 2025?

¿A qué hora juega Universitario vs Deportivo Garcilaso EN VIVO vía GOLPERU por el Torneo Clausura 2025?

LEER MÁS
Catriel Cabellos fue expulsado a los 10 minutos de haber ingresado tras fuerte codazo y Paulo Autuori tuvo incrédula reacción

Catriel Cabellos fue expulsado a los 10 minutos de haber ingresado tras fuerte codazo y Paulo Autuori tuvo incrédula reacción

LEER MÁS
Con gol agónico de Martín Távara, Sporting Cristal venció a Cienciano y aseguró su clasificación a playoffs

Con gol agónico de Martín Távara, Sporting Cristal venció a Cienciano y aseguró su clasificación a playoffs

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Más de 20.000 denuncias y solo 11 sentencias por extorsión: datos del INPE revelan el colapso del sistema penal

Luis Ramos quedó fuera: los ausentes de la selección peruana para los amistosos ante Rusia y Chile

Congreso: proyecto de ley busca otorgar un bono de hasta S/10.700 para afiliados de la ONP

Deportes

Luis Ramos quedó fuera: los ausentes de la selección peruana para los amistosos ante Rusia y Chile

Selección peruana: los 28 convocados por Manuel Barreto para afrontar la gira por Rusia

Programación de la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1: partidos, horarios y canales confirmados

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025