Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo
Daniel 'Soncora' Marcos vs Miles Jhons por la UFC Fight Night: horarios y canales confirmados para ver la pelea del peruano en Las Vegas

Con 33 años, el peleador peruano busca demostrar que aún tiene lo necesario para aspirar al título mundial de peso gallo tras su reciente tropiezo en UFC..

Daniel Marcos quiere recuperar su mejor versión en la UFC en Las Vegas. Foto: Lr/ESPN
Daniel Marcos quiere recuperar su mejor versión en la UFC en Las Vegas. Foto: Lr/ESPN

Daniel Marcos alista para volver al octágono de la UFC, tras perder su invicto ante Montel Jackson el evento de Des Moines 2025. Sin embargo, este sábado desde las 4:00 pm, el peleador peruano buscará volver a su mejor versión ante el aguerrido local Miles Jhons. El crédito nacional, a sus 33 años, quiere demostrar que todavía tiene chances de aspirar al título mundial de la división.

Soncora llegaba con un invicto de 17 victorias y acariciaba el Top 15 del peso gallo, pero por primera vez en su trayectoria perdió en la jaula más famosa de la MMA contra 'MJ'. De todas formas, este desliz no lo derrumbará e irá por la remontada en Las Vegas en las peleas preliminares.

¿A qué hora pelea Daniel Marcos ante Miles Jhones por la UFC 2025?

'Soncora' dirá presente en las peleas preliminares del evento UFC Fight Night: Bonfim vs. Brown, en Las Vegas desde las 4:00 pm (Hora peruana) La República Deportes te juega los horarios confirmados para que no pierdas uno de los últimos eventos del año.

  • México: 6:00 pm
  • Colombia, Ecuador y Perú: 4:00 pm
  • Venezuela, Bolivia y Paraguay: 8:00 pm
  • Argentina, Chile y Uruguay: 9:00 pm

¿Dónde ver Daniel Marcos contra Miles Jhones por la UFC?

Los fanáticos de este deporte pueden ver la cartelera completa en ESPN Nocaut y también en Disney Plus. Es importante destacar que los 2 canales son los únicos oficiales para transmitir los combates de la UFC en la temporada 2025. La pelea estelar será entre el brasileño Gabriel Bonfim y el jamaiquino Randy Brown.

Cartelera principal del UFC Vegas 111

  • Gabriel Bonfim vs Randy Brown | Peso wélter
  • Matt Schnell vs Joseph Morales | Peso mosca
  • Muslim Salikhov vs Uros Medic | Peso wélter
  • Chris Padilla vs Ismael Bonfim | Peso ligero
  • Ricky Simon vs Raoni Barcelos | Peso gallo
  • Christian Leroy Duncan vs Marco Tulio | Peso medio

Cartelera preliminar del UFC Vegas 111

  • Hyder Amil vs Jamall Emmers | Peso pluma
  • Adrián Yáñez vs Cristian Quiñonez | Peso gallo
  • Mayra Bueno Silva vs Jacqueline Cavalcanti | Peso gallo
  • Josh Hokit vs Max Gimenis | Peso pesado
  • Tecia Pennington vs Denise Gomes | Peso paja
  • Miles Johns vs Daniel Marcos | Peso gallo
  • Jason Mcvey vs Robert Valentin | Peso medio

