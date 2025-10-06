HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Donald Trump anuncia que habrá una pelea de la UFC en la Casa Blanca el día de su cumpleaños

Durante un discurso en Virginia, el presidente de Estados Unidos anunció que la Casa Blanca será sede de una pelea de la UFC el 14 de junio de 2026, fecha que coincide con el cumpleaños de Donald Trump.

Anuncio fue realizado durante un evento para celebrar el 250º aniversario de la Marina estadounidense.
Anuncio fue realizado durante un evento para celebrar el 250º aniversario de la Marina estadounidense. | Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que la Casa Blanca acogerá una pelea de Ultimate Fighting Championship (UFC) el próximo 14 de junio de 2026, día en que el mandatario cumplirá 80 años.

"El 14 de junio del próximo año, tendremos  una gran pelea de UFC en la Casa Blanca", declaró el magnate republicano durante un discurso en Norfolk, en Virginia, con motivo del 250º aniversario de la Marina.

PUEDES VER: Donald Trump confirma nuevo ataque a lancha con drogas en el Caribe: "Somos muy buenos en esto"

lr.pe

En un principio iba a realizarse el 04 de julio de 2026

Cabe resaltar que Donald Trump no mencionó que la fecha coincide con su cumpleaños. No es la primera vez que el presidente hace un gran evento para celebrar su honomástico, ya que en 2025 hubo un desfile militar.

En agosto, el presidente de UFC, Dana White, había declarado que un combate de artes marciales mixtas se celebraría en la Casa Blanca.

No obstante, la fecha inicial era el 4 de julio, día en el que Estados Unidos conmemora el 250º aniversario de su independencia.

PUEDES VER: Donald Trump amenaza con "destruir completamente" a Hamás si se niegan a ceder el poder en Gaza

lr.pe

Donald Trump, gran aficionado a los deportes de combate, ha sido invitado con frecuencia a las peleas de UFC, las cuáles se caracterizan por su intensidad y violencia

Esto debido a que los luchadores se enfrentan con golpes, patadas y técnicas de sumisión en una batalla sin reglas dentro del "Octágono", un ring de ocho lados rodeado por una cerca metálica.

Llevar este deporte de combate al corazón del poder político estadounidense será un hecho sin precedentes.

