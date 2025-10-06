Donald Trump anuncia que habrá una pelea de la UFC en la Casa Blanca el día de su cumpleaños

Anuncio fue realizado durante un evento para celebrar el 250º aniversario de la Marina estadounidense. | Foto: AFP

Anuncio fue realizado durante un evento para celebrar el 250º aniversario de la Marina estadounidense. | Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que la Casa Blanca acogerá una pelea de Ultimate Fighting Championship (UFC) el próximo 14 de junio de 2026, día en que el mandatario cumplirá 80 años.

"El 14 de junio del próximo año, tendremos una gran pelea de UFC en la Casa Blanca", declaró el magnate republicano durante un discurso en Norfolk, en Virginia, con motivo del 250º aniversario de la Marina.

En un principio iba a realizarse el 04 de julio de 2026

Cabe resaltar que Donald Trump no mencionó que la fecha coincide con su cumpleaños. No es la primera vez que el presidente hace un gran evento para celebrar su honomástico, ya que en 2025 hubo un desfile militar.

En agosto, el presidente de UFC, Dana White, había declarado que un combate de artes marciales mixtas se celebraría en la Casa Blanca.

No obstante, la fecha inicial era el 4 de julio, día en el que Estados Unidos conmemora el 250º aniversario de su independencia.

Donald Trump, gran aficionado a los deportes de combate, ha sido invitado con frecuencia a las peleas de UFC, las cuáles se caracterizan por su intensidad y violencia

Esto debido a que los luchadores se enfrentan con golpes, patadas y técnicas de sumisión en una batalla sin reglas dentro del "Octágono", un ring de ocho lados rodeado por una cerca metálica.

Llevar este deporte de combate al corazón del poder político estadounidense será un hecho sin precedentes.