Voleibolista peruana Zoila La Rosa recibió emotiva propuesta de matrimonio durante un partido en Francia

La voleibolista peruana Zoila La Rosa fue protagonista de un emotivo momento durante un partido entre su equipo, el Saint-Dié, y el France Avenir, válido por la Liga A femenina de vóley de Francia. En dicho cotejo, el club donde milita se impuso por 3-0. No obstante, cuando todo parecía ser una celebración habitual, su pareja apareció por detrás durante los festejos, le dirigió unas palabras y luego le pidió matrimonio frente a sus compañeras.

La emotiva pedida de mano a Zoila La Rosa

La reacción de la armadora nacional no se hizo esperar y, en medio de la algarabía, aceptó la propuesta de su pareja, quien se arrodilló para pedirle matrimonio. El gesto conmovió a sus compañeras de equipo y sorprendió al público que presenció el encuentro.

La romántica escena de amor fue grabada y rápidamente se difundió en las redes sociales, volviéndose viral en el país europeo. Tras la pedida de mano, las compañeras de Zoila la felicitaron por esta nueva etapa en su vida personal.

La pedida de mano a Zoila La Rosa, sumada a la victoria del Saint-Dié, convirtió la jornada en una verdadera celebración doble. El equipo no solo festejó el triunfo en la liga, sino también el emotivo momento que vivió la voleibolista peruana al recibir la propuesta de matrimonio en pleno campo de juego. Entre aplausos, risas y expresiones de alegría, sus compañeras y el público celebraron ambos acontecimientos, que hicieron de la noche una fecha inolvidable en lo deportivo y lo personal.

El mensaje de Zoila La Rosa en su cuenta de Instagram

A través de su cuenta personal de Instagram, la voleibolista nacional publicó un mensaje donde comparte con sus seguidores, amigos y familiares la felicidad de iniciar una nueva etapa personal. En su publicación, manifestó todo el amor que siente por su pareja e inmortalizó uno de los momentos más especiales de su vida.

''En este punto de mi vida, he pasado momentos difíciles que me ponen a prueba. Y gracias a Dios, llegaste tú para mantenerme tranquila, entenderme, ayudarme y animarme con amor. Sí, acepto. Contigo quiero seguir escribiendo historias, miles de aventuras, creando recuerdos y superando desafíos. Te amo, mi amor'', escribió.