El mediocampista Felipe Chávez fue uno de los cuatro debutantes de la selección peruana en el amistoso contra Chile. Aunque en la previa había mucha expectativa por el futbolista del Bayern Múnich II, el técnico Manuel Barreto apenas le dio 18 minutos en cancha, durante los cuales poco o nada pudo hacer para ayudar a la Bicolor a obtener un mejor resultado.

Pese al escaso tiempo de juego que tuvo, desde el club bávaro resaltaron el estreno de Chávez. Jochen Sauer, Director de Desarrollo Juvenil y Campus del conjunto alemán, señaló que se sienten "encantados" con la situación que vive el jugador de 18 años, pero aprovechó para dejarle un consejo de cara a su futuro profesional.

¿Qué dijeron en Bayern Múnich sobre Felipe Chávez?

"Estamos encantados de que 'Pippo' haya alcanzado este primer hito en su carrera a tan temprana edad y lo felicitamos por su debut", expresó Sauer en declaraciones publicadas por la página web oficial del Bayern Múnich en español.

El directivo instó al peruano-alemán a seguir puliendo sus habilidades, pero sobre todo a trabajar más en su físico, a fin de tener mayores chances de ser promovido al plantel principal dirigido por Vincent Kompany o ser fichado por otro club de primera división en Europa.

"Felipe Chávez solo necesita perseverar y seguir trabajando duro, sobre todo físicamente, y entonces seguramente será uno de los próximos candidatos a triunfar en una liga profesional", apuntó el dirigente acerca del volante, quien actualmente juega en la 2.Bundesliga (segunda división de Alemania) con la filial del Bayern.

Pedro García explica discreto partido de Felipe Chávez

Aunque sus compañeros en la selección peruana expresaron buenas sensaciones por tenerlo en el equipo, los hinchas se quedaron con la imagen de un Felipe Chávez poco participativo que prácticamente no tocó la pelota. Ante ello, el periodista Pedro García explicó por qué al mediocampista se le complicó demostrar su destreza con el balón.

"Perú no tenía la pelota y si no tenía la pelota, dependía de una recuperación y de que el que la recuperara se la tirara a Chávez, y eso no es tan fácil. Chávez puede pedir la pelota teniendo Perú la pelota, en consecuencia, tenerla, desmarcarse y recibir. No es el caso, Perú no tenía la pelota", sostuvo el comunicador en su programa de streaming 'Pedro responde'.