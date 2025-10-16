Felipe Chávez fue una de las grandes apuestas de Manuel Barreto en el inicio de su interinato al mando de la selección peruana. Luego de partir hacia Alemania sin pronunciarse, el talentoso volante del Bayern Múnich confesó lo que sintió tras sumar sus primeros minutos con la camiseta del país de su padre.

El atacante de 18 años remarcó que terminaron molestos debido al autogol que se registró en el último minuto y sentenció la derrota de Bicolor. Sin embargo, consideró que esto no opacó el "fantástico" momento que le tocó vivir junto a sus compañeros.

Felipe Chávez revela qué sintió tras debutar con la selección peruana

"Fue una sensación especial que disfruté mucho. El ambiente en el estadio era fantástico. Los aficionados cantaron y tocaron los bombos durante todo el partido. Es muy divertido estar en el campo con jugadores que ya han jugado contra Argentina o Brasil. El gol en contra en el tiempo añadido nos molestó a todos. Por supuesto, hubiéramos preferido ganar el partido al final, pero así es el fútbol a veces", sostuvo para la página web del Bayern Múnich.

Por otra parte, Felip Chávez brindó detalles de lo que fue su primer contacto con el comando técnico y el ambiente que vivió con los demás jugadores de la selección peruana.

"Volé allí el domingo después de nuestro partido de la Regionalliga contra el Ansbach. El segundo día en Lima conocí personalmente al cuerpo técnico y a la plantilla y participé por primera vez en el entrenamiento. Al principio tenía las piernas pesadas por el jet lag, pero eso se me pasó rápidamente. El ambiente en el equipo era fantástico desde el primer momento. La mayoría se conocen de sus clubes, porque casi todos juegan en Sudamérica. Ya conocía a un montón de jugadores de las categorías inferiores y fue muy especial ver que ahora todos jugamos juntos en la selección absoluta.

Próximos partidos de la selección peruana

La Blanquirroja tiene programada una gira por Rusia en noviembre del 2025. Sus rivales serán el representante local y la selección chilena.