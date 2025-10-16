HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Fútbol Peruano

Felipe Chávez confiesa qué sintió tras debutar en la selección peruana y perder al último minuto: "El autogol nos molestó a todos"

A pesar de la derrota frente a Chile, el talentoso volante del Bayern Múnich señaló que se sintió muy cómodo en su primera convocatoria con la selección peruana mayor.

Felipe Chávez se formó en las inferiores del Bayern Múnich. Foto: Selección peruana
Felipe Chávez se formó en las inferiores del Bayern Múnich. Foto: Selección peruana

Felipe Chávez fue una de las grandes apuestas de Manuel Barreto en el inicio de su interinato al mando de la selección peruana. Luego de partir hacia Alemania sin pronunciarse, el talentoso volante del Bayern Múnich confesó lo que sintió tras sumar sus primeros minutos con la camiseta del país de su padre.

El atacante de 18 años remarcó que terminaron molestos debido al autogol que se registró en el último minuto y sentenció la derrota de Bicolor. Sin embargo, consideró que esto no opacó el "fantástico" momento que le tocó vivir junto a sus compañeros.

PUEDES VER: Diego Rebagliati asombrado con 'joya' de Alianza Lima que la rompe en torneo internacional: 'Tiene el gol de manera natural'

lr.pe

Felipe Chávez revela qué sintió tras debutar con la selección peruana

"Fue una sensación especial que disfruté mucho. El ambiente en el estadio era fantástico. Los aficionados cantaron y tocaron los bombos durante todo el partido. Es muy divertido estar en el campo con jugadores que ya han jugado contra Argentina o Brasil. El gol en contra en el tiempo añadido nos molestó a todos. Por supuesto, hubiéramos preferido ganar el partido al final, pero así es el fútbol a veces", sostuvo para la página web del Bayern Múnich.

Por otra parte, Felip Chávez brindó detalles de lo que fue su primer contacto con el comando técnico y el ambiente que vivió con los demás jugadores de la selección peruana.

"Volé allí el domingo después de nuestro partido de la Regionalliga contra el Ansbach. El segundo día en Lima conocí personalmente al cuerpo técnico y a la plantilla y participé por primera vez en el entrenamiento. Al principio tenía las piernas pesadas por el jet lag, pero eso se me pasó rápidamente. El ambiente en el equipo era fantástico desde el primer momento. La mayoría se conocen de sus clubes, porque casi todos juegan en Sudamérica. Ya conocía a un montón de jugadores de las categorías inferiores y fue muy especial ver que ahora todos jugamos juntos en la selección absoluta.

PUEDES VER: Mr. Peet revela que Luis Advíncula no será el único jugador de selección peruana que ficharía Alianza Lima: 'Faltan 2 nombres más'

lr.pe

Próximos partidos de la selección peruana

La Blanquirroja tiene programada una gira por Rusia en noviembre del 2025. Sus rivales serán el representante local y la selección chilena.

  • Perú vs Rusia | miércoles 12 de noviembre | Gazprom Arena en San Petersburgo
  • Perú vs Chile | martes 18 de noviembre | Estadio Fischt de Sochi.
Notas relacionadas
Diego Rebagliati afirma que DT's reevaluaron dirigir a la selección peruana tras partido ante Chile: "Bueno, conversemos"

Diego Rebagliati afirma que DT's reevaluaron dirigir a la selección peruana tras partido ante Chile: "Bueno, conversemos"

LEER MÁS
Asistente de Nürnberg se rinde ante Fabio Gruber, futuro jugador de Perú, y resalta sus dotes: "Es muy inteligente, hoy es nuestro capitán"

Asistente de Nürnberg se rinde ante Fabio Gruber, futuro jugador de Perú, y resalta sus dotes: "Es muy inteligente, hoy es nuestro capitán"

LEER MÁS
Gustavo Álvarez señala cuánto costaría su salida de la U. de Chile y descarta oferta de la selección peruana: "Es mentira"

Gustavo Álvarez señala cuánto costaría su salida de la U. de Chile y descarta oferta de la selección peruana: "Es mentira"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Diego Rebagliati asombrado con 'joya' de Alianza Lima que la rompe en torneo internacional: "Tiene el gol de manera natural"

Diego Rebagliati asombrado con 'joya' de Alianza Lima que la rompe en torneo internacional: "Tiene el gol de manera natural"

LEER MÁS
'Cachito' Ramírez y su determinante explicación de por qué Sport Boys es más grande Sporting Cristal: “Como institución está por encima”

'Cachito' Ramírez y su determinante explicación de por qué Sport Boys es más grande Sporting Cristal: “Como institución está por encima”

LEER MÁS
¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sports Boys EN VIVO por el Torneo Clausura 2025?

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sports Boys EN VIVO por el Torneo Clausura 2025?

LEER MÁS
Alianza Lima anuncia mala noticia para Sport Boys: partido de la Liga 1 se jugará solo con hinchas blanquiazules

Alianza Lima anuncia mala noticia para Sport Boys: partido de la Liga 1 se jugará solo con hinchas blanquiazules

LEER MÁS
Carlos Galván señala que Pablo Bengochea y Christian Cueva podrían llegar a Sport Boys: "Me dijeron que..."

Carlos Galván señala que Pablo Bengochea y Christian Cueva podrían llegar a Sport Boys: "Me dijeron que..."

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Joven falleció por presunto ataque policial, pero ministro del Interior responsabiliza a estudiantes de San Marcos por violencia en protestas

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sports Boys EN VIVO por el Torneo Clausura 2025?

Estudiantes de la UNI crean satélite capaz de detectar derrames de petróleo en instituto espacial de Brasil: "Puede monitorear todo el mar de Perú”

Fútbol Peruano

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sports Boys EN VIVO por el Torneo Clausura 2025?

Mr. Peet revela que Luis Advíncula no será el único jugador de selección peruana que ficharía Alianza Lima: "Faltan 2 nombres más"

Diego Rebagliati asombrado con 'joya' de Alianza Lima que la rompe en torneo internacional: "Tiene el gol de manera natural"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Mauricio Ruiz ÚLTIMAS NOTICIAS: joven es asesinado por policía de civil durante marcha contra José Jerí

Ministro del Interior minimiza fallecimiento de manifestante: "Para mí no hay costo político"

Fallece joven durante manifestaciones: este fue el momento del ataque de presunto policía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025