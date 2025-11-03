HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Miguel Trauco sorprende al revelar que desea terminar su carrera en Alianza Lima: "Yo quiero retirarme ahí nomás"

El lateral peruano quiere continuar en Alianza Lima y se mostró muy emocionado por la próxima temporada e incluso aseguró que le gustaría retirarse en el club de La Victoria.

Miguel Trauco sorprende al revelar que quiere retirarse en Alianza. Foto: Lr/ Vamos al Var
Miguel Trauco sorprende al revelar que quiere retirarse en Alianza. Foto: Lr/ Vamos al Var

Alianza Lima hizo historia en la Copa Sudamericana 2025, pero decepcionó en la Liga 1. El conjunto dirigido por Néstor Gorosito tuvo la difícil misión de competir en ambos torneos, aunque al final se quedaron sin nada. Además, la incomodidad del hincha aliancista incrementó con el tricampeonato de la 'U' y por no cumplir con los objetivos pese a los buenos fichajes. Justamente, Miguel Trauco compartió sus sensaciones del 2025 y también habló sobre un futuro retiro.

El lateral de 33 años no convenció en la cancha, ya que estuvo lejos de su mejor versión y solamente vimos chispazos de su talento. Sin embargo, se mantiene comprometido e ilusionado con Alianza Lima a pesar de que fue vinculado como hincha acérrimo de Universitario. Trauco se ganó el respeto del mundo blanquiazul.

PUEDES VER: Álex Valera sorprende a los hinchas de Universitario al hablar de su retiro y cuáles son sus deseos: "Pasar a Lolo"

lr.pe

¿Qué dijo Miguel Trauco sobre Alianza Lima?

El lateral peruano tiene contrato por todo el 2026, aunque sorprendió al revelar que quiere retirarse en Alianza Lima. "Franquito Navarro que me renueve por cinco años. Yo quiero retirarme ahí nomás. De verdad estoy muy cómodo, que, si me llega la oferta para renovar, sin ningún problema", enfatizó Miguel Trauco en el programa ‘El VAR de Olcese'.

PUEDES VER: Álex Valera revela el verdadero motivo del bailecito que se viralizó en la celebración de Universitario: "La gente estaba eufórica"

lr.pe

Miguel Trauco lamenta que Juan Reynoso no siga en la selección peruana

"El profesor que me sorprendió para bien fue Juan Reynoso. Seguro me van a llegar muchas críticas por lo que voy a decir, pero si Juan se quedaba en la selección íbamos al Mundial. ¡Qué abusivo para trabajar! No repetía un trabajo en la semana y todos estábamos contentos. En este caso, Juan tuvo la mala suerte que nos agarró en nuestro peor momento a todos. Gareca tuvo la buena suerte que nos agarró en nuestro prime. Al final le echaron la culpa a él (Reynoso). Trabajaba muy bien. Si él se hubiese quedado, clasificábamos tranquilamente. ", manifestó en diálogo con el programa 'El VAR de Olcese'.

PUEDES VER: Julio César Uribe reconoce el tricampeonato de Universitario y lamenta la temporada de Sporting Cristal: "La distinción la alcanzó la 'U'"

lr.pe

Estadísticas de Miguel Trauco en Alianza Lima

En lo que va del año, Trauco registra 41 partidos jugados: 10 por la Copa Libertadores, 6 por la Sudamericana, 13 por el Torneo Apertura y 12 por el Torneo Clausura. Por el momento, no registra goles ni asistencias.

