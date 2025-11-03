Figura de Juan Pablo II se pronuncia sobre fuerte pelea entre su DT Santiago Acasiete y Cristhian Tizón: "Lo vamos a arreglar en casa"
Christian Flores se refirió al episodio de violencia que protagonizó su compañero de equipo y su técnico al final del partido entre Cienciano y Juan Pablo II.
El triunfo agónico 2-1 de Cienciano sobre Juan Pablo II por la antepenúltima fecha del Torneo Clausura 2025 dejó un episodio de violencia entre dos integrantes del cuadro de Chongoyape: Santiago Acasiete y Cristhian Tizón. Sobre el final del encuentro, el estratega peruano y el jugador se fueron a las manos en el banquillo de suplentes. Al '10' no le gustó el cambio y no dudó en recriminarle a su técnico, quien reaccionó de manera violenta. Tras el encuentro, el futbolista Christian Flores puso paños fríos y aseguró que todo se resolverá de manera interna.
En una entrevista para L1 MAX, el mediocampista de 24 años contó que no se percató del episodio de violencia entre su compañero y su técnico. Sin embargo, remarcó que lo más probable es que se trate y solucione de manera interna.
Jugador de Juan Pablo II habló de la pelea entre Santiago Acasiete y Cristhian Tizón
"No logré ver, estaba enfocado en el partido. Seguro se va a hablar en casa; esto no sale de acá porque todos estamos calientes. En casa lo vamos a arreglar", declaró luego del cotejo en el Cusco.
Por otro lado, Flores lamentó que el esfuerzo de todo el equipo no esté dando resultados, pero precisó que seguirán peleando en estas dos fechas que les quedan por jugar para salvarse del descenso.
"Es inexplicable, estamos metiendo, corriendo, pero no nos alcanza. Tenemos que seguir, no bajar los brazos. Aún no acaba, y en esta recta final el margen de error se reduce definitivamente", indicó.
Finalmente, se mostró optimista sobre el siguiente encuentro ante Atlético Grau en calidad de local. "Viene Grau y tenemos que ganar. Jugamos en casa, y si no ganamos, se complica. Vamos a ganar este sábado", sostuvo.
¿Cuándo juegan Juan Pablo II y Atlético Grau?
El encuentro entre ambas escuadras por la jornada 18 del Clausura está pactada para el sábado 8 de noviembre a partir de las 3.15 p. m. (hora local).