El Real Madrid homenajeó al difunto delantero portugués Diogo Jota, quien jugó cinco temporadas en el Liverpool, con una ofrenda floral en Anfield. El acto se realizó tras la rueda de prensa previa al partido de mañana, martes, correspondiente a la cuarta jornada de la Champions League. La representación blanca estuvo encabezada por el técnico Xabi Alonso, el director de Relaciones Institucionales Emilio Butragueño, y los jugadores Dean Huijsen y Trent Alexander-Arnold.

El homenaje tuvo lugar en el cenotafio levantado por los aficionados del Liverpool en memoria del número 20, quien perdió la vida el pasado 3 de julio en un accidente de tráfico en Cernadilla, Zamora, España. Los presentes realizaron la ofrenda y presentaron sus respetos, gesto que fue respondido con una ovación por la afición ‘Red’. Jota, de 28 años, disputó casi 200 partidos con los ‘Reds’ y marcó 65 goles, dejando un vacío profundo en su familia, el club y los hinchas.

Un emotivo tributo al legado de Diogo Jota en Anfield

La representación del Real Madrid destacó la importancia de recordar a un jugador que dejó huella tanto dentro como fuera del campo. Durante el acto, Xabi Alonso y Dean Huijsen compartieron sus impresiones sobre el próximo partido, resaltando que el gesto ante el cenotafio reafirma la unión y el respeto entre clubes y jugadores. Además, la ceremonia recordó los logros deportivos de Jota, su velocidad, precisión y capacidad de definición que lo convirtieron en uno de los delanteros más completos de la Premier League.

Diogo Jota será siempre recordado por su talento, entrega y personalidad dentro del Liverpool, además de su impacto en la comunidad futbolística. La afición decidió retirar su dorsal ‘20’ en señal de homenaje, asegurando que su legado permanezca vivo en Anfield y en los corazones de quienes lo admiraron. Este gesto del Real Madrid no solo honra al jugador, sino también envía un mensaje de unidad y solidaridad entre clubes y fanáticos, reforzando la tradición europea de rendir tributo a quienes marcaron la historia del fútbol.