Deportes

Alineaciones Real Madrid - Liverpool por la Champions League 2025-26 con Kylian Mbappé

Xabi Alonso y Arne Slot alistan a sus principales figuras para una 'final adelantada' en Anfield. Revisa todos los detalles del Real Madrid contra Liverpool por la fecha 4 de la Champions League.

Real Madrid y Liverpool se enfrentaron en Anfield en la pasada edición de la Champions League. Foto: AFP
Real Madrid y Liverpool se enfrentaron en Anfield en la pasada edición de la Champions League. Foto: AFP

Real Madrid y Liverpool prometen regalarnos un partidazo este martes 4 de noviembre por la cuarta jornada de la Champions League. El elenco español busca seguir con su racha de triunfos para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones; por su parte, los reds necesitan una victoria para acercarse a los primeros lugares.

Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Jude Bellingham se perfilan como titulares en el conjunto merengue. En el caso de los ingleses, se espera ver en el campo de juego a Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai y Alexis Mac Allister.

lr.pe

Alineaciones del Real Madrid contra Liverpool: formaciones posibles

Estos son los equipos titulares de Real Madrid y Liverpol para el duelo de gigantes en la Liga de Campeones. Xabi Alonso y Arne Slot contarán con todas sus figuras.

  • Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Dean Huijsen, Éder Militão, Álvaro Carreras; Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Arda Güler; Kylian Mbappé y Vinícius Júnior.
  • Liverpool: Giorgi Mamardashvili; Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson (Milos Kerkez); Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister; Mohamed Salah, Hugo Ekitike y Cody Gakpo

¿Cuándo juega Real Madrid - Liverpool?

El encuentro entre Real Madrid y Liverpool se disputará este miércoles 22 de octubre por la fecha 4 de la Champions League 2025-2026. El cotejo se disputará en el mítico estadio Anfield.

lr.pe

¿A qué hora juega Real Madrid versus Liverpool?

En suelo peruano, el cotejo entre Real Madrid ante Liverpool por la fase liga de la Champions League se jugará desde las 3.00 p. m.

  • México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 5.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.00 p. m.
  • España: 10.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid - Liverpool?

El canal de TV para ver el Real Madrid versus Liverpool será ESPN en toda Sudamérica. Por otra parte, en España se podrá sintonizar vía Movistar LaLiga.

  • Argentina: Fox Sports Argentina, Disney Plus
  • Colombia: ESPN 2, Disney Plus
  • Venezuela: ESPN 2, Disney Plus
  • Ecuador: ESPN 2, Disney Plus
  • Perú: ESPN, Disney Plus
  • Paraguay: ESPN, Disney Plus
  • Uruguay: ESPN, Disney Plus
  • Bolivia: ESPN, Disney Plus
  • Chile: ESPN Premium, Disney Plus
  • Brasil: Zapping, Claro TV+, TNT Brasil
  • Estados Unidos: Paramount+, TUDN, Univisión
  • España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones.
