Jorge Fossati volvió a dar detalles acerca de su sorpresiva salida de Universitario. Después de dejar en claro que su partida de la 'U' ha sido totalmente manoseada, señaló que él nunca quiso abandonar el equipo. Según su versión, Franco Velazco, administrador de la institución crema, lo llamó por teléfono para comunicarle que no iba a continuar para el 2026 por "desgaste institucional". Asimismo, aseguró que el club tenía una idea y él no entraba en sus planes.

El 'Nonno' también aprovechó para confesar que sí pidió un aumento económico para todo su cuerpo técnico. Además, hizo una serie de peticiones para la próxima temporada, pero nunca condicionó su continuidad si es que no se las cumplían.

Jorge Fossati confesó que Franco Velazco lo llamó para despedirlo de Universitario

Jorge Fossati conversó con 'Fútbol en América' para explicar cómo se concretó su salida de Universitario. A pesar del embrollo que hubo en el medio, el uruguayo le desea lo mejor a la 'U' y anhela que hagan un mejor 2026 de lo que se ha venido trabajando en los últimos años.

"Estoy triste porque me fui. Bueno, no me fui, nos comunicaron que no seguimos por desgaste institucional. Me lo dijo el señor Velazco a través de teléfono. Sí, es verdad que yo pedí un aumento para el cuerpo técnico en la parte económica. Nada de lo que yo plantee fue un 'o se hace así o me voy', nunca. Si ha sido muy bueno lo hecho hasta ahora, que en el 2026 se pueda hacer mejor. De ahí planteamos 4 o 5 cosas. Ellos tienen una idea y yo no entro dentro de esa idea, no le demos más vuelta", declaró.

Finalmente, le dejó un mensaje a la hinchada crema y reveló que no está seguro si continuará con su labor en los banquillos "Los quiero muchísimo y esto no es demagogia. A la edad que estoy para qué quiero demagogia. No sé ni siquiera si voy a seguir trabajando", concluyó.

Jorge Fossati respondió a Carlos Galván por su salida de Universitario

Hace algunos días, el exfutbolista Carlos Galván cuestionó a Jorge Fossati por forzar su salida de Universitario. El otrora defensor aseguró que el estratega le hizo perder el tiempo al club y le faltó al respeto por querer irse debido a una presunta oferta de la selección de Costa Rica.

De inmediato, Jorge Fossati decidió responderle y dejó en claro que no habría ningún problema si esto fuese cierto. Es más, manifestó que ya sucedió una situación similar hace un par de años cuando recibió el llamado de la selección peruana.

"El exfutbolista Carlos Galván, que fue jugador de Universitario, dijo que yo me iba porque voy a dirigir a Costa Rica. Primero, ¿cuál es el pecado si yo me fuera porque me voy a Costa Rica? En el 2023, me fui a la selección de Perú y no se lo oculté a nadie. Universitario se enteró que me habían llamado de la selección por mí mismo. No voy a andar mintiendo. Hay un tipo de búsqueda de desprestigiarme con el hincha, con el que tenemos un amor mutuo. No lo van a conseguir", sostuvo en el programa 'Pasión' de Uruguay.