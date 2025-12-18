Pedro Gallese se convirtió en el flamante refuerzo de Deportivo Cali para la próxima temporada, luego de dejar Orlando City, equipo en el que se consolidó como una de las figuras en la portería. En una reciente entrevista, el arquero rompió su silencio y explicó los motivos que lo llevaron a fichar por el conjunto colombiano, señalando que, tras su salida de Estados Unidos, el club caleño mostró un gran interés en contar con él, factor clave para asumir este nuevo desafío.

Asimismo, Gallese reveló que pudo conversar con Alberto Gamero, entrenador del equipo. Finalmente, destacó que, pese a que Deportivo Cali no atraviesa un buen momento en las últimas temporadas, confía en que la situación puede revertirse y espera aportar su experiencia para ayudar al ‘Azucarero’ a pelear en los primeros lugares del fútbol colombiano.

Pedro Gallese por qué ficho por Deportivo Cali

“El proyecto que me presentaron me pareció algo muy interesante. Desde el momento que termino contrato con Orlando, Deportivo Cali tuvo interés de tenerme. Vi las ganas de ellos de que yo esté ahí y eso también fue importante”, comentó Gallese en ‘Area Sports Network’.

“Un reto nuevo. Es un club que tiene mucha historia en Colombia con nuevos proyectos, con ganas de levantarse y dar el golpe ahí en la liga. Voy con las mejores ganas. Como siempre, soy muy competitivo, entonces voy a ir a dejar todo de mí", complementó Gallese.

En otro momento, dio detalles de su conversación con su próximo entrenador. "Hemos conversado un poco, pero seguro vamos a profundizar cuando viaje allá. Estoy viajando seguro en unos días para los exámenes médicos y luego me voy a incorporar en la pretemporada".

"Sé que los últimos años el Deportivo Cali no le ha ido muy bien como quieren, como un equipo grande e histórico quiere siempre llegar a las finales, luchar por el campeonato y creo que ese es el gran objetivo. El gran reto es primero llegar a las finales y luego pelear el campeonato”, sentenció el portero.

Cómo se recuerda, el anunció del fichaje del 'Pulpo' se dio por todo lo alto vía las redes sociales del club.

"El Deportivo Cali informa a sus hinchas, a los medios de comunicación y a la opinión pública que ha alcanzado un principio de acuerdo con el jugador Pedro Gallese, portero internacional, el cual se encuentra sujeto al cumplimiento de los términos contractuales y a la realización de los exámenes médicos correspondientes", se puede apreciar en el comunicado emitido por el club.