Fútbol Peruano

Pablo Bengoechea regresa al fútbol peruano después de 5 años: uruguayo es nuevo DT de sorpresivo club de Liga 2

A pesar de tener ofertas de la Liga 1, Pablo Bengoechea se dejó seducir por el proyecto del club que buscará el ascenso a la primera división en el 2026.

Pablo Bengoechea tuvo ofertas de la Liga 1. Foto: composición LR/difusión
Pablo Bengoechea tuvo ofertas de la Liga 1. Foto: composición LR/difusión

El experimentado entrenador uruguayo Pablo Bengoechea se prepara para escribir un nuevo capítulo en su carrera en el fútbol peruano, regresando al país tras cinco años fuera de los terrenos de juego como director técnico. Su última gran recuerdo en nuestras tierras fue cuando salió campeón con Alianza Lima en el 2017. Posteriormente, dejó el club en el 2020 tras una mala racha de resultados.

La noticia, que rápidamente provocó reacciones en el ambiente futbolístico local, fue confirmada por el periodista Gustavo Peralta. Bengoechea ha estampado recientemente su firma con Comerciantes FC de Iquitos, equipo de la Liga 2, donde asumirá el reto de llevar al club selvático hacia el ansiado ascenso a la primera división en la temporada 2026.

PUEDES VER: Néstor Gorosito rompe su silencio tras su salida de Alianza Lima y se queja sobre venta de Erick Noriega: Era un jugador importantísimo

lr.pe

Pablo Bengoechea es nuevo DT de Comerciantes FC de la Liga 2

Lejos de las grandes plazas del fútbol nacional, el estratega charrúa optó por sumarse a un proyecto ambicioso en la segunda categoría del fútbol peruano, pese a tener propuestas desde clubes de la Liga 1.

"¡Golpe en la Liga 2! Pablo Bengoechea es el nuevo director técnico de Comerciantes FC de Iquitos. Pese a contar con propuestas de clubes de la Liga 1, el estratega uruguayo apostó por el ambicioso proyecto del cuadro de la selva, que ya apunta al gran objetivo: el ascenso en la temporada 2026", informó Peralta en su cuenta de X.

Comerciantes FC ha mostrado ambición en el mercado de pases para 2026. Tras quedarse cerca del ascenso en temporadas recientes, quedando eliminado en cuartos y semifinales de la Liga 2, la incorporación de Bengoechea es una apuesta fuerte para consolidar al equipo en la lucha por subir a la Liga 1.

PUEDES VER: Jorge Fossati revela que administrador de Universitario lo llamó para decirle que no seguía por "desgaste institucional": Estoy triste

lr.pe

¿En qué clubes ha dirigido Pablo Bengoechea?

Hasta el momento, Pablo Bengoechea ha sido entrenador en 4 clubes en Sudamérica. Asimismo, se ha desempeñado como asistente técnico en Cruz Azul, U. de Chile y la selección peruana.

  • River Plate (Uruguay)
  • Peñarol
  • Alianza Lima
  • Comerciantes FC
