Kylian Mbappé volvió a marcar dos goles en un nuevo triunfo del Real Madrid en LaLiga española

De la mano de Kylian Mbappé, el Real Madrid se ha convertido en una verdadera máquina. Ayer el conjunto de la capital española mostró todo su poderío ofensivo para aplastar 4-0 al Valencia en el estadio Santiago Bernabéu y ampliar su ventaja en la cima de LaLiga.

En el primer cuarto de hora, Mbappé, Vinícius Jr. y Jude Bellingham tuvieron tres claras de gol. En la siguiente acción el juez revisó el VAR por una mano dentro del área del Valencia tras un cabezazo previo de Eder Militao. Luego de varios minutos se determinó la pena máxima y el encargado de marcar sería Mbappé (19’), quien agarró el balón y su disparo fue al contrario de donde se lanzó el golero.

El Real Madrid siguió con el acecho y el Valencia recién tuvo una sobre la media hora, pero con poco peligro. Bellingham recogió un esférico en el mediocampo y mandó un preciso pase para Arda Güler, quien desde el sector izquierdo se metió hasta la última línea y sacó un centro para la pierna de Mbappé (31’) decretando su doblete y su tanto número 13 en la temporada.

El resultado pudo ser más amplio, pero Vinícius Jr. (43’) falló desde los doce pasos. Aunque inmediatamente Bellingham (44’) metió doble enganche antes de sacar un fuerte remate que se coló al fondo de la red y el 3-0 parcial. En el complemento el defensor Álvaro Carreras (82’) sacó un zurdazo cruzado que decretó el 4-0 final y el liderato del Real Madrid con 30 puntos, siete más que el escolta Villarreal y ocho que el FC Barcelona, que hoy tendrá acción en el Olímpico de Montjuic ante el Elche (12:30 p.m.).