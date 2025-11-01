HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Señor de los Milagros realiza su última procesión en Lima
EN VIVO | Señor de los Milagros realiza su última procesión en Lima     EN VIVO | Señor de los Milagros realiza su última procesión en Lima     EN VIVO | Señor de los Milagros realiza su última procesión en Lima     
Deportes

Kylian Mbappé volvió a marcar dos goles en un nuevo triunfo del Real Madrid en LaLiga española

Los dirigidos por Xabi Alonso son cómodos líderes y ya le sacaron 8 puntos al FC Barcelona, que hoy recibe al Elche (12:30 p.m.).

Mbappé junto a Bellingham en la celebración.
Mbappé junto a Bellingham en la celebración. | Difusión

De la mano de Kylian Mbappé, el Real Madrid se ha convertido en una verdadera máquina. Ayer el conjunto de la capital española mostró todo su poderío ofensivo para aplastar 4-0 al Valencia en el estadio Santiago Bernabéu y ampliar su ventaja en la cima de LaLiga.

En el primer cuarto de hora, Mbappé, Vinícius Jr. y Jude Bellingham tuvieron tres claras de gol. En la siguiente acción el juez revisó el VAR por una mano dentro del área del Valencia tras un cabezazo previo de Eder Militao. Luego de varios minutos se determinó la pena máxima y el encargado de marcar sería Mbappé (19’), quien agarró el balón y su disparo fue al contrario de donde se lanzó el golero.

El Real Madrid siguió con el acecho y el Valencia recién tuvo una sobre la media hora, pero con poco peligro. Bellingham recogió un esférico en el mediocampo y mandó un preciso pase para Arda Güler, quien desde el sector izquierdo se metió hasta la última línea y sacó un centro para la pierna de Mbappé (31’) decretando su doblete y su tanto número 13 en la temporada.

El resultado pudo ser más amplio, pero Vinícius Jr. (43’) falló desde los doce pasos. Aunque inmediatamente Bellingham (44’) metió doble enganche antes de sacar un fuerte remate que se coló al fondo de la red y el 3-0 parcial. En el complemento el defensor Álvaro Carreras (82’) sacó un zurdazo cruzado que decretó el 4-0 final y el liderato del Real Madrid con 30 puntos, siete más que el escolta Villarreal y ocho que el FC Barcelona, que hoy tendrá acción en el Olímpico de Montjuic ante el Elche (12:30 p.m.).

Notas relacionadas
Real Madrid no tuvo piedad de Valencia: con doblete de Mbappé, goleó 4-0 y sigue en la cima de LaLiga

Real Madrid no tuvo piedad de Valencia: con doblete de Mbappé, goleó 4-0 y sigue en la cima de LaLiga

LEER MÁS
Kylian Mbappé ganó su primer Botín de Oro y hoy buscará más goles con el Real Madrid que enfrenta al Valencia

Kylian Mbappé ganó su primer Botín de Oro y hoy buscará más goles con el Real Madrid que enfrenta al Valencia

LEER MÁS
¿Dónde ver Barcelona vs Elche EN VIVO por la fecha 11 de LaLiga 2025-26 de España?

¿Dónde ver Barcelona vs Elche EN VIVO por la fecha 11 de LaLiga 2025-26 de España?

LEER MÁS
Real Madrid vs Barcelona: fecha, horarios y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

Real Madrid vs Barcelona: fecha, horarios y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

LEER MÁS
¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú por el superclásico de LaLiga EA Sports 2025-26?

¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú por el superclásico de LaLiga EA Sports 2025-26?

LEER MÁS
¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
DT de Australia sobre Alexander Robertson tras rechazar a la selección peruana: "Se ha ofrecido voluntariamente"

DT de Australia sobre Alexander Robertson tras rechazar a la selección peruana: "Se ha ofrecido voluntariamente"

LEER MÁS
Universitario no piensa cambiar fecha para su Noche Crema pese a coincidencia con el Alianza Lima vs Inter Miami: "Oleado y sacramentado"

Universitario no piensa cambiar fecha para su Noche Crema pese a coincidencia con el Alianza Lima vs Inter Miami: "Oleado y sacramentado"

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1: acumulado, programación y resultados de la fecha 17 del Torneo Clausura 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1: acumulado, programación y resultados de la fecha 17 del Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Entradas de Palmeiras - Flamengo para la final de Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Lima

Entradas de Palmeiras - Flamengo para la final de Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Lima

LEER MÁS
¿A qué hora juega FC Cajamarca vs CD Moquegua por la gran final de la Liga 2 2025?

¿A qué hora juega FC Cajamarca vs CD Moquegua por la gran final de la Liga 2 2025?

LEER MÁS
Mr. Peet explota contra Juan Reynoso tras sus declaraciones en Matute: “Nunca ganaste un título en Alianza Lima"

Mr. Peet explota contra Juan Reynoso tras sus declaraciones en Matute: “Nunca ganaste un título en Alianza Lima"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Deportes

Entradas Flamengo - Palmeiras para la final de Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Lima

Alianza Lima vs Melgar EN VIVO HOY vía L1 MAX: ¿a qué hora juegan blanquiazules y rojinegros en Matute?

Pedro Gallese se sincera y afirma que no quería irse de Orlando City: "Uno siente que tiene más para dar"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025