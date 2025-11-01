Alineaciones Real Madrid vs Valencia HOY vía DSports EN VIVO LaLiga EA Sports: Mbappé y Vinicius titulares

El Real Madrid vs Valencia por la liga española se jugará desde las 3.00 p. m. (hora peruana).

Real Madrid vs Valencia EN VIVO se enfrentan desde las 3.00 p. m. (hora peruana), en partido correspondiente a la jornada 11 de LaLiga 2025-26 de España. El estadio Santiago Bernabéu albergará este compromiso, que se podrá ver vía DSports en Sudamérica. Para que no te pierdas los goles de Kylian Mbappé y compañía, infórmate a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Real Madrid vs Valencia EN VIVO por LaLiga 14:04 Alineación de Valencia Agirrezabala, Thierry, Tárrega, Copete, Gaya, Santamaría, Pepelu, López, Rioja, Beltrán, Danjuma. Foto: Valencia CF 13:45 Alineación de Real Madrid Courtois, Valverde, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouaméni, Bellingham, Güler, Mastantuono, Vinícius, Mbappé. Foto: Real Madrid 13:25 ¿Dónde ver el Real Madrid vs Valencia? En Sudamérica, el Real Madrid vs Valencia estará a cargo de la señal DSports y la plataforma streaming DGO. En España, el duelo será transmitido por M+ LaLiga, LaLiga TV Bar. 12:42 ¿A qué hora empieza el Real Madrid vs Valencia? El Real Madrid vs Valencia por la liga española se jugará desde las 3.00 p. m. (hora peruana). 12:40 Real Madrid quiere seguir en la cima de LaLiga Bienvenidos, amigos de La República, a la cobertura del partido Real Madrid vs Valencia por LaLiga de España.

Los de Xabi Alonso llegan a tope a este partido tras vencer al Barcelona en el clásico español en la jornada pasada. Los blancos, primeros en la clasificación, se impusieron 2-1 con goles de Mbappé y Bellingham, y le sacaron 5 puntos de ventaja a los culés en la tabla.

PUEDES VER: Lamine Yamal compró mansión de 11 millones de euros que pertenecía a Shakira y Gerard Piqué

Valencia, ubicado en el puesto 18 con 9 puntos, llega a este partido tras golear 5-0 a Maracena por la primera ronda de la Copa del Rey. En su última presentación en el torneo doméstico, los blanquinegros perdieron 2-0 frente al Villarreal.

Horarios de Real Madrid vs Valencia

El Real Madrid vs Valencia por la liga española se jugará desde las 3.00 p. m. (hora peruana). Conoce la guía de horarios para otros países:

México: 2.00 p. m.

Colombia y Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Valencia?

En Sudamérica, el Real Madrid vs Valencia estará a cargo de la señal DSports y la plataforma streaming DGO. En España, el duelo será transmitido por M+ LaLiga, LaLiga TV Bar. En Estados Unidos, el cotejo se podrá ver a través de ESPN Deportes, ESPN+ Plus y en México, irá por Sky Sports.

Real Madrid vs Valencia: alineaciones posibles

Así formarían ambos equipos para este encuentro liguero.

Real Madrid: Courtois, Valverde, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Arda Güler, Bellingham, Mastantuono, Vinicius y Mbappé.

Courtois, Valverde, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Arda Güler, Bellingham, Mastantuono, Vinicius y Mbappé. Valencia: Agirrezabala, Thierry, Tárrega, Copete, Gayá, Pepelu, Javi Guerra, Rioja, Diego López, Hugo Duro y Danjuma.

¿Cómo ver Real Madrid vs Valencia ONLINE?

Para no perderte la transmisión del Real Madrid vs Valencia por internet, suscríbete al servicio de streaming DGO, plataforma que transmitirá este encuentro . En el caso de que no tengas acceso, puedes informarte a través de la cobertura ONLINE que realizará La República Deportes.

Pronóstico de Real Madrid vs Valencia

Así están las cuotas de las principales casas de apuestas para este partido. Real Madrid es el claro favorito.

Betsson: gana Madrid (1,16), empate (7,90), gana Valencia (16,50)

Betano: gana Madrid (1,20), empate (7,90), gana Valencia (15,50)

Bet365: gana Madrid (1,18), empate (7,50), gana Valencia (15,00)

1XBet: gana Madrid (1,20), empate (8,20), gana Valencia (15,50)

Coolbet: gana Madrid (1,18), empate (8,50), gana Valencia (15,00)

Doradobet: gana Madrid (1,20), empate (7,50), gana Valencia (13,00).

Últimos partidos de Real Madrid vs Valencia

Así quedaron los cinco cruces más recientes entre el Real Madrid y el Valencia por LaLiga de España.