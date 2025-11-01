HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Señor de los Milagros realiza su última procesión en Lima
EN VIVO | Señor de los Milagros realiza su última procesión en Lima     EN VIVO | Señor de los Milagros realiza su última procesión en Lima     EN VIVO | Señor de los Milagros realiza su última procesión en Lima     
Deportes

Alineaciones Real Madrid vs Valencia HOY vía DSports EN VIVO LaLiga EA Sports: Mbappé y Vinicius titulares

A partir de las 3.00 p. m. (hora peruana), Real Madrid enfrenta a Valencia en el estadio Santiago Bernabéu. El equipo merengue lidera en solitario la tabla de posiciones de LaLiga de España.

Ambos equipos llegan a este partido tras ganar en la fecha previa. Foto: composición LR
Ambos equipos llegan a este partido tras ganar en la fecha previa. Foto: composición LR

MOMENTOS DESTACADOS

14:04
Alineación de Valencia

Agirrezabala, Thierry, Tárrega, Copete, Gaya, Santamaría, Pepelu, López, Rioja, Beltrán, Danjuma. Foto: Valencia CF

13:45
Alineación de Real Madrid

Courtois, Valverde, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouaméni, Bellingham, Güler, Mastantuono, Vinícius, Mbappé. Foto: Real Madrid

12:42
¿A qué hora empieza el Real Madrid vs Valencia?

El Real Madrid vs Valencia por la liga española se jugará desde las 3.00 p. m. (hora peruana).

Real Madrid vs Valencia EN VIVO se enfrentan desde las 3.00 p. m. (hora peruana), en partido correspondiente a la jornada 11 de LaLiga 2025-26 de España. El estadio Santiago Bernabéu albergará este compromiso, que se podrá ver vía DSports en Sudamérica. Para que no te pierdas los goles de Kylian Mbappé y compañía, infórmate a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Real Madrid vs Valencia EN VIVO por LaLiga

14:04
1/11/2025

Alineación de Valencia

Agirrezabala, Thierry, Tárrega, Copete, Gaya, Santamaría, Pepelu, López, Rioja, Beltrán, Danjuma. Foto: Valencia CF

13:45
1/11/2025

Alineación de Real Madrid

Courtois, Valverde, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouaméni, Bellingham, Güler, Mastantuono, Vinícius, Mbappé. Foto: Real Madrid

13:25
1/11/2025

¿Dónde ver el Real Madrid vs Valencia?

En Sudamérica, el Real Madrid vs Valencia estará a cargo de la señal DSports y la plataforma streaming DGO. En España, el duelo será transmitido por M+ LaLiga, LaLiga TV Bar.

12:42
1/11/2025

¿A qué hora empieza el Real Madrid vs Valencia?

El Real Madrid vs Valencia por la liga española se jugará desde las 3.00 p. m. (hora peruana). 

12:40
1/11/2025

Real Madrid quiere seguir en la cima de LaLiga

Bienvenidos, amigos de La República, a la cobertura del partido Real Madrid vs Valencia por LaLiga de España.

Los de Xabi Alonso llegan a tope a este partido tras vencer al Barcelona en el clásico español en la jornada pasada. Los blancos, primeros en la clasificación, se impusieron 2-1 con goles de Mbappé y Bellingham, y le sacaron 5 puntos de ventaja a los culés en la tabla.

PUEDES VER: Lamine Yamal compró mansión de 11 millones de euros que pertenecía a Shakira y Gerard Piqué

lr.pe

Valencia, ubicado en el puesto 18 con 9 puntos, llega a este partido tras golear 5-0 a Maracena por la primera ronda de la Copa del Rey. En su última presentación en el torneo doméstico, los blanquinegros perdieron 2-0 frente al Villarreal.

Horarios de Real Madrid vs Valencia

El Real Madrid vs Valencia por la liga española se jugará desde las 3.00 p. m. (hora peruana). Conoce la guía de horarios para otros países:

  • México: 2.00 p. m.
  • Colombia y Ecuador: 3.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 5.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Valencia?

En Sudamérica, el Real Madrid vs Valencia estará a cargo de la señal DSports y la plataforma streaming DGO. En España, el duelo será transmitido por M+ LaLiga, LaLiga TV Bar. En Estados Unidos, el cotejo se podrá ver a través de ESPN Deportes, ESPN+ Plus y en México, irá por Sky Sports.

Real Madrid vs Valencia: alineaciones posibles

Así formarían ambos equipos para este encuentro liguero.

  • Real Madrid: Courtois, Valverde, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Arda Güler, Bellingham, Mastantuono, Vinicius y Mbappé.
  • Valencia: Agirrezabala, Thierry, Tárrega, Copete, Gayá, Pepelu, Javi Guerra, Rioja, Diego López, Hugo Duro y Danjuma.

PUEDES VER: Entradas Flamengo - Palmeiras para la final de Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar los boletos

lr.pe

¿Cómo ver Real Madrid vs Valencia ONLINE?

Para no perderte la transmisión del Real Madrid vs Valencia por internet, suscríbete al servicio de streaming DGO, plataforma que transmitirá este encuentro . En el caso de que no tengas acceso, puedes informarte a través de la cobertura ONLINE que realizará La República Deportes.

Pronóstico de Real Madrid vs Valencia

Así están las cuotas de las principales casas de apuestas para este partido. Real Madrid es el claro favorito.

  • Betsson: gana Madrid (1,16), empate (7,90), gana Valencia (16,50)
  • Betano: gana Madrid (1,20), empate (7,90), gana Valencia (15,50)
  • Bet365: gana Madrid (1,18), empate (7,50), gana Valencia (15,00)
  • 1XBet: gana Madrid (1,20), empate (8,20), gana Valencia (15,50)
  • Coolbet: gana Madrid (1,18), empate (8,50), gana Valencia (15,00)
  • Doradobet: gana Madrid (1,20), empate (7,50), gana Valencia (13,00).

Últimos partidos de Real Madrid vs Valencia

Así quedaron los cinco cruces más recientes entre el Real Madrid y el Valencia por LaLiga de España.

  • Real Madrid 1-2 Valencia | 05.04.25
  • Valencia 1-2 Real Madrid | 03.01.25
  • Valencia 2-2 Real Madrid | 02.03.24
  • Real Madrid 5-1 Valencia | 11.11.23
  • Valencia 1-0 Real Madrid | 21.05.23.
Notas relacionadas
Canal de TV para ver el Real Madrid - Valencia por la fecha 11 de LaLiga de España

Canal de TV para ver el Real Madrid - Valencia por la fecha 11 de LaLiga de España

LEER MÁS
Vinícius Jr. se disculpó con hinchas del Real Madrid por enojarse al ser cambiado en el clásico, pero no mencionó a Xabi Alonso

Vinícius Jr. se disculpó con hinchas del Real Madrid por enojarse al ser cambiado en el clásico, pero no mencionó a Xabi Alonso

LEER MÁS
Vinicius Jr. y Lamine Yamal protagonizan tenso momento al finalizar el Real Madrid vs Barcelona: “Hablas mucho”

Vinicius Jr. y Lamine Yamal protagonizan tenso momento al finalizar el Real Madrid vs Barcelona: “Hablas mucho”

LEER MÁS
Real Madrid vs Barcelona: fecha, horarios y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

Real Madrid vs Barcelona: fecha, horarios y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

LEER MÁS
¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú por el superclásico de LaLiga EA Sports 2025-26?

¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú por el superclásico de LaLiga EA Sports 2025-26?

LEER MÁS
¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
DT de Australia sobre Alexander Robertson tras rechazar a la selección peruana: "Se ha ofrecido voluntariamente"

DT de Australia sobre Alexander Robertson tras rechazar a la selección peruana: "Se ha ofrecido voluntariamente"

LEER MÁS
Empresario que traerá a Inter Miami de Messi para jugar con Alianza Lima advierte sobre la Noche Crema: "Van a tener que cambiar su fecha"

Empresario que traerá a Inter Miami de Messi para jugar con Alianza Lima advierte sobre la Noche Crema: "Van a tener que cambiar su fecha"

LEER MÁS
Mr. Peet critica a Juan Reynoso por polémica frase tras empate en Matute: "Nunca ganaste un título en Alianza Lima"

Mr. Peet critica a Juan Reynoso por polémica frase tras empate en Matute: "Nunca ganaste un título en Alianza Lima"

LEER MÁS
Entradas de Flamengo - Palmeiras para la final de Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Lima

Entradas de Flamengo - Palmeiras para la final de Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Lima

LEER MÁS
Alianza Lima vs Carlos A. Mannucci: hora y canal de la semifinal de vuelta por la Liga Femenina 2025

Alianza Lima vs Carlos A. Mannucci: hora y canal de la semifinal de vuelta por la Liga Femenina 2025

LEER MÁS
Dónde ver la Liga Peruana de Vóley 2025: canal oficial y por qué ya no estará en YouTube

Dónde ver la Liga Peruana de Vóley 2025: canal oficial y por qué ya no estará en YouTube

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partidos de hoy del Torneo Clausura 2025: programación y resultados de la fecha 17 del fútbol peruano

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Deportes

Partidos de hoy del Torneo Clausura 2025: programación y resultados de la fecha 17 del fútbol peruano

Entradas Flamengo - Palmeiras para la final de Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Lima

Alianza Lima vs Melgar EN VIVO HOY vía L1 MAX: ¿a qué hora juegan blanquiazules y rojinegros en Matute?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025