Alineaciones Real Madrid vs Valencia HOY vía DSports EN VIVO LaLiga EA Sports: Mbappé y Vinicius titulares
A partir de las 3.00 p. m. (hora peruana), Real Madrid enfrenta a Valencia en el estadio Santiago Bernabéu. El equipo merengue lidera en solitario la tabla de posiciones de LaLiga de España.
MOMENTOS DESTACADOS
Alineación de Valencia
Agirrezabala, Thierry, Tárrega, Copete, Gaya, Santamaría, Pepelu, López, Rioja, Beltrán, Danjuma. Foto: Valencia CF
Alineación de Real Madrid
Courtois, Valverde, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouaméni, Bellingham, Güler, Mastantuono, Vinícius, Mbappé. Foto: Real Madrid
¿A qué hora empieza el Real Madrid vs Valencia?
El Real Madrid vs Valencia por la liga española se jugará desde las 3.00 p. m. (hora peruana).
Real Madrid vs Valencia EN VIVO se enfrentan desde las 3.00 p. m. (hora peruana), en partido correspondiente a la jornada 11 de LaLiga 2025-26 de España. El estadio Santiago Bernabéu albergará este compromiso, que se podrá ver vía DSports en Sudamérica. Para que no te pierdas los goles de Kylian Mbappé y compañía, infórmate a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.
Real Madrid vs Valencia EN VIVO por LaLiga
¿Dónde ver el Real Madrid vs Valencia?
En Sudamérica, el Real Madrid vs Valencia estará a cargo de la señal DSports y la plataforma streaming DGO. En España, el duelo será transmitido por M+ LaLiga, LaLiga TV Bar.
Real Madrid quiere seguir en la cima de LaLiga
Bienvenidos, amigos de La República, a la cobertura del partido Real Madrid vs Valencia por LaLiga de España.
Los de Xabi Alonso llegan a tope a este partido tras vencer al Barcelona en el clásico español en la jornada pasada. Los blancos, primeros en la clasificación, se impusieron 2-1 con goles de Mbappé y Bellingham, y le sacaron 5 puntos de ventaja a los culés en la tabla.
Valencia, ubicado en el puesto 18 con 9 puntos, llega a este partido tras golear 5-0 a Maracena por la primera ronda de la Copa del Rey. En su última presentación en el torneo doméstico, los blanquinegros perdieron 2-0 frente al Villarreal.
Horarios de Real Madrid vs Valencia
El Real Madrid vs Valencia por la liga española se jugará desde las 3.00 p. m. (hora peruana). Conoce la guía de horarios para otros países:
- México: 2.00 p. m.
- Colombia y Ecuador: 3.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.
- Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 5.00 p. m.
- España: 9.00 p. m.
En Sudamérica, el Real Madrid vs Valencia estará a cargo de la señal DSports y la plataforma streaming DGO. En España, el duelo será transmitido por M+ LaLiga, LaLiga TV Bar. En Estados Unidos, el cotejo se podrá ver a través de ESPN Deportes, ESPN+ Plus y en México, irá por Sky Sports.
Real Madrid vs Valencia: alineaciones posibles
Así formarían ambos equipos para este encuentro liguero.
- Real Madrid: Courtois, Valverde, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Arda Güler, Bellingham, Mastantuono, Vinicius y Mbappé.
- Valencia: Agirrezabala, Thierry, Tárrega, Copete, Gayá, Pepelu, Javi Guerra, Rioja, Diego López, Hugo Duro y Danjuma.
¿Cómo ver Real Madrid vs Valencia ONLINE?
Para no perderte la transmisión del Real Madrid vs Valencia por internet, suscríbete al servicio de streaming DGO, plataforma que transmitirá este encuentro . En el caso de que no tengas acceso, puedes informarte a través de la cobertura ONLINE que realizará La República Deportes.
Pronóstico de Real Madrid vs Valencia
Así están las cuotas de las principales casas de apuestas para este partido. Real Madrid es el claro favorito.
- Betsson: gana Madrid (1,16), empate (7,90), gana Valencia (16,50)
- Betano: gana Madrid (1,20), empate (7,90), gana Valencia (15,50)
- Bet365: gana Madrid (1,18), empate (7,50), gana Valencia (15,00)
- 1XBet: gana Madrid (1,20), empate (8,20), gana Valencia (15,50)
- Coolbet: gana Madrid (1,18), empate (8,50), gana Valencia (15,00)
- Doradobet: gana Madrid (1,20), empate (7,50), gana Valencia (13,00).
Últimos partidos de Real Madrid vs Valencia
Así quedaron los cinco cruces más recientes entre el Real Madrid y el Valencia por LaLiga de España.
- Real Madrid 1-2 Valencia | 05.04.25
- Valencia 1-2 Real Madrid | 03.01.25
- Valencia 2-2 Real Madrid | 02.03.24
- Real Madrid 5-1 Valencia | 11.11.23
- Valencia 1-0 Real Madrid | 21.05.23.