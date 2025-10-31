HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Kylian Mbappé ganó su primer Botín de Oro y hoy buscará más goles con el Real Madrid que enfrenta al Valencia

"He metido goles toda mi vida, pero meterlos como jugador del Real Madrid es muy especial", dijo el atacante francés, quien será titular en el Santiago Bernabéu (3:00 p.m.).

Mbappé se luce con su nuevo trofeo: Botín de Oro
Mbappé se luce con su nuevo trofeo: Botín de Oro | AFP

Kylian Mbappé fue elegido como el mejor goleador europeo de la temporada según la European Sports Media, por lo que ayer se le entregó la Bota de Oro 2025 gracias a los 31 tantos que firmó con el Real Madrid en apenas 34 compromisos.

“Es un gran placer para mí el recibir este trofeo. Es un momento importante porque es la primera vez que gano este premio, que significa mucho para mí. Estoy orgulloso de competir para este escudo, este club y esta afición. Yo he metido goles toda mi vida, pero meter goles como jugador del Real Madrid es muy especial. Significa mucho y quiero seguir así para ayudar al equipo a que ganemos lo máximo posible”, contó Mbappé, quien hoy estará en el once titular que preparó Xabi Alonso para el compromiso ante el Valencia en el estadio Santiago Bernabéu por la jornada 11 de LaLiga (3:00 p.m.).

El técnico español también tomó el micrófono y habló en la previa, indicando que no habrá ninguna represalia contra Vinícius Jr., quien se mostró muy molesto tras ser cambiado en el clásico ante el FC Barcelona.

“El miércoles tuvimos una reunión con todos y Vinícius estuvo impecable. Habló con sinceridad, con el corazón, y estuvo muy bien. Para mí, queda zanjado. No habrá ninguna represalia”, declaró Xabi.

Consultado por el compromiso del martes ante el Liverpool por la Champions League, indicó que solo está enfocado en este primer trámite. “No estoy pensando en el martes sino en el Valencia. Estoy en alerta”, concluyó.

