Deportes

Álex Valera apuntó contra Eddie Fleischman por afirmar que no hay antidoping tras tricampeonato de Universitario: "Todo tiene un límite"

"Es fácil hablar tanta porquería", dijo el goleador de Universitario, quien arremetió contra el comunicador luego de que este pidiera que haya examen antidoping en la Liga 1.

Álex Valera anotó el gol del triunfo de Universitario ante ADT que concretó el tricampeonato. Foto: composición LR/captura de 'Full Deporte'/Liga 1
Álex Valera anotó el gol del triunfo de Universitario ante ADT que concretó el tricampeonato. Foto: composición LR/captura de 'Full Deporte'/Liga 1

El tricampeonato de Universitario en el fútbol peruano ha generado diferentes análisis en los programas deportivos nacionales. Comentaristas deportivos como Eddie Fleischman pusieron sobre la mesa el tema del antidoping en el torneo, resaltando la importancia de que se realice pensando en la "alta competencia" del balompié nacional. Sin embargo, estas palabras no cayeron bien en tienda crema, pues no sería exacto de que no se estén llevando a cabo este tipo de pruebas. En medio de este panorama, Álex Valera salió al frente y apuntó contra el comunicador.

A través de una stories en Instagram, el delantero de la 'U' compartió un video de Fleischman hablando sobre el tema y aseguró que antes de afirmar algo debería investigar, pues él y otros jugadores pasaron esos controles en los partidos recientes contra Ayacucho FC y Sporting Cristal.

PUEDES VER: Jairo Concha apunta contra los que dicen que Universitario es favorecido tras tricampeonato: 'Cuando estaba en Alianza Lima decían lo mismo'

lr.pe

¿Qué dijo Álex Valera sobre las declaraciones de Eddie Fleischman?

"Creo que antes de hablar que no hay examen antidoping deberían investigar un poquito más. En el partido contra Ayacucho y Cristal hubo esos exámenes y fui uno de los que pasó con otros compañeros. Ahora es fácil hablar tanta porquería", apuntó el goleador crema, quien lleva 17 goles esta temporada.

Storie de Álex Valera sobre declaraciones de Eddie Fleischman. Foto: captura de Instagram

Storie de Álex Valera sobre declaraciones de Eddie Fleischman. Foto: captura de Instagram

En su programa 'Full Deporte', Fleischman había señalado que esta temporada no se han realizado los dopajes post partido y que se deberían hacer, ya que eso fortalece el nivel de competitividad pensando también en la influencia que puede tener cuando se represente a la selección peruana.

No obstante, Valera no se mostró de acuerdo con estas palabras y remarcó que lo que están haciendo es quitarle crédito a lo logrado por Universitario. "Todo tiene un límite, que intenten desmerecer el trabajo de todos los compañeros que estamos en este deporte tan hermoso", escribió.

Storie de Álex Valera sobre declaraciones de Eddie Fleischman. Foto: captura de Instagram

Storie de Álex Valera sobre declaraciones de Eddie Fleischman. Foto: captura de Instagram

PUEDES VER: Señalan que Universitario tendría que pagar un precio alto a César Vallejo por fichaje de Jairo Vélez: 'No es un sueldo barato'

lr.pe

Goles de Álex Valera en Universitario en el 2025

El atacante de la selección peruana lleva hasta el momento 17 anotaciones con la 'U': 9 en el Clausura, uno en la Copa Libertadores y 7 en el Torneo Apertura.

