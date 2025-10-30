El pasado fin de semana, Universitario logró coronarse tricampeón del fútbol peruano a falta de tres jornadas para finalizar el Torneo Clausura 2025. El triunfo sobre ADT dejó sin opciones a los demás equipos de pelear por el título y cremas volvieron a consagrase monarcas, sumando la estrella número 29 en su palmarés. Una de las figuras del equipo estudiantil ha sido Jairo Concha, quien lleva 3 goles en este segundo certamen corto, marcando en momentos claves.

En una reciente entrevista a GOLPERU, el mediocampista de la selección peruana rechazó las críticas que viene recibiendo la 'U' por supuestos favorecimientos y señaló que cuando salió campeón con Alianza Lima también se decía lo mismo. Concha consideró injusto que se diga que Universitario se ha visto favorecido a lo largo del torneo y aseguró que prefiere hacer caso omiso a esas versiones.

Jairo Concha defiende transparencia en la Liga 1 tras tricampeonato de Universitario

"Cuando estaba en Alianza Lima y salía campeón seguro los otros decían lo mismo (que le regalaban el campeonato) y ahora que estoy en la 'U' dicen lo mismo. Entonces me pregunto si los campeonatos se regalan todos los años. La verdad no le tomo mucha importancia porque siempre buscan desmerecer lo que uno logra dentro del campo. Sería injusto decir que salimos campeones porque nos favorecen los árbitros o la liga y desmerecer el trabajos que hacemos día a día", declaró el futbolista de 26 años, quien ha vuelto a ser considerado en el universo de la Bicolor tras sus buenas actuaciones en el elenco merengue.

El volante nacional resaltó los 5 torneos cortos que ha ganado la 'U' en los últimos años y precisó que eso se debe al arduo trabajo que hacen en el club.

"Es mejor ignorar ese tipo de comentarios porque te terminas desgastando. Ganar todos estos torneos cortos no es casualidad, es porque tenemos un grupo profesional que se dedica a entrenar y quedarse callado. Ya cuando se logran las cosas salimos a hablar", indicó.

Estadísticas de Jairo Concha en Universitario en el 2025

En 40 partidos jugados (18 por el Apertura, 8 en la Copa Libertadores y 14 en el Clausura), Jairo Concha registra un total de 9 goles y 10 asistencias.