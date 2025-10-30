HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre
Filtran provocativa celebración de jugadores de Universitario bailando el Gallo Negro, de Alianza Lima, tras el tricampeonato en la Liga 1

Hinchas de Universitario viralizaron la curiosa celebración de los futbolistas cremas bailando en conjunto la popular canción de Alianza Lima durante los festejos tras salir campeones nacionales.

Universitario posee 29 títulos en el fútbol peruano. Foto: composición LR
Universitario posee 29 títulos en el fútbol peruano. Foto: composición LR

Universitario sigue celebrando el tricampeonato obtenido hace unos días, título número 29 que lo consolida como el equipo más campeón del fútbol peruano. Los cremas se impusieron ante ADT de visita y se coronaron monarcas de forma invicta a falta de tres jornadas para el fin del Torneo Clausura. Hace unas horas, se difundió un video en el que se aprecia a los jugadores del elenco estudiantil bailando una canción de Alianza Lima, el clásico rival.

Se trata del tema Gallo Negro, una canción característica y representativa del cuadro íntimo a lo largo de los años. A través de las redes sociales, los aficionados de la 'U' compartieron este baile y encendieron la controversia entre ambos clubes.

lr.pe

Jugadores de Universitario bailan el Gallo Negro, de Alianza Lima, en celebración por el Tri

En el video se aprecia a los futbolistas en conjunto siguiendo el compás de la canción y haciendo el número "3" con la mano, en referencia a los títulos obtenidos en los últimos años.

En otro de los videos difundidos, se aprecia a Jorge Fossati, técnico responsable de 2 de los 3 últimos trofeos del cuadro crema, celebrando con sus dirigidos, en un ambiente de júbilo y algarabía por el buen momento que atraviesa el club.

lr.pe

Próximos partidos de Universitario en el cierre del Torneo Clausura

Tras coronarse campeones, a la 'U' le quedan dos partidos por disputar. Primero jugarán contra Deportivo Garcilaso, el viernes 7 de noviembre en el Monumental, encuentro en el que se llevarán a cabo los festejos por el 'Tri'. Luego, los cremas cerrarán su participación en el Clausura contra Los Chankas en calidad de visita.

