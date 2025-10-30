HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre
Fútbol Peruano

Jhonny Vidales, goleador de Melgar, palpita partidazo ante Alianza Lima en Matute y advierte: "Como si fuera una final"

El delantero de Melgar destacó la importancia de este enfrentamiento ante Alianza Lima y contó Juan Reynoso es "muy detallista".

Alianza Lima derrotó a Melgar en el último cruce por el Apertura. Foto: composición LR/FBC Melgar
Alianza Lima derrotó a Melgar en el último cruce por el Apertura. Foto: composición LR/FBC Melgar

Alianza Lima afrontará un decisivo partido ante Melgar este viernes 31 de octubre en el Alejandro Villanueva. Ya sin chances de obtener el título nacional, los blanquiazules luchan por quedar mejor ubicados en la tabla de posiciones con el fin de determinar desde qué instancia jugarán la siguiente edición de la Copa Libertadores, donde ya clasificaron. Sin embargo, no la tendrán fácil, pues al frente tendrán al Dominó, que pelea por un cupo a un certamen continental.

Jhonny Vidales, delantero del equipo que dirige Juan Reynoso, habló en la antesala de este encuentro en una entrevista para Radio Ovación y remarcó que el enfrentamiento ante Alianza Lima será como una "final". El atacante peruano aseguró que irán a Matute decididos a conquistar el objetivo.

PUEDES VER: Filtran provocativa celebración de jugadores de Universitario bailando el Gallo Negro, de Alianza Lima, tras el tricampeonato en la Liga 1

lr.pe

Jhonny Vidales se pronunció en la previa del Alianza Lima contra Melgar

"En lo personal fue un buen año, pero quiero cerrarlo con un logro colectivo, clasificando a un torneo internacional. (...) Debemos afrontar el partido contra Alianza como siempre, como si fuera una final. Lamentablemente, la organización y el tema de Binacional nos complica un poco, pero iremos con una mentalidad ganadora", sostuvo.

El delantero de 33 años habló de su técnico Juan Reynoso y contó que es un estratega muy meticuloso. "Nos da indicaciones a todos. Es muy detallista y eso nos ayuda a ser mejores jugadores y a complementarnos mejor como equipo. Así podemos alcanzar el nivel que él quiere y que se necesita para pelear arriba en el campeonato", dijo el delantero peruano, quien tiene contrato con el Dominó hasta finales del 2026.

Vidales reconoció que su rendimiento destacado viene desde hace algunas temporadas y que algo que lo ayudó a anotar más goles fue jugar más cerca del arco del rival.

"Mi buen momento no es solo de este año; vengo trabajando desde hace mucho. Lamentablemente, por distintas circunstancias, a veces las cosas no se dan. Estar preparado mentalmente me ayudó mucho y también fue importante jugar más cerca del arco. Hubo un tiempo en que actuaba como doble cinco, pero luego en Melgar con Néstor Lorenzo me acerqué más al arco rival", indicó.

PUEDES VER: Jairo Concha apunta contra los que dicen que Universitario es favorecido tras tricampeonato: 'Cuando estaba en Alianza Lima decían lo mismo'

lr.pe

¿A qué hora juegan Alianza Lima contra Melgar?

El encuentro entre íntimos y rojinegros por la fecha 17 del Torneo Clausura está pactado para este viernes 31 de octubre desde las 8.00 p. m. (hora peruana).

