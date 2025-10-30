Alianza Lima afrontará un decisivo partido ante Melgar este viernes 31 de octubre en el Alejandro Villanueva. Ya sin chances de obtener el título nacional, los blanquiazules luchan por quedar mejor ubicados en la tabla de posiciones con el fin de determinar desde qué instancia jugarán la siguiente edición de la Copa Libertadores, donde ya clasificaron. Sin embargo, no la tendrán fácil, pues al frente tendrán al Dominó, que pelea por un cupo a un certamen continental.

Jhonny Vidales, delantero del equipo que dirige Juan Reynoso, habló en la antesala de este encuentro en una entrevista para Radio Ovación y remarcó que el enfrentamiento ante Alianza Lima será como una "final". El atacante peruano aseguró que irán a Matute decididos a conquistar el objetivo.

Jhonny Vidales se pronunció en la previa del Alianza Lima contra Melgar

"En lo personal fue un buen año, pero quiero cerrarlo con un logro colectivo, clasificando a un torneo internacional. (...) Debemos afrontar el partido contra Alianza como siempre, como si fuera una final. Lamentablemente, la organización y el tema de Binacional nos complica un poco, pero iremos con una mentalidad ganadora", sostuvo.

El delantero de 33 años habló de su técnico Juan Reynoso y contó que es un estratega muy meticuloso. "Nos da indicaciones a todos. Es muy detallista y eso nos ayuda a ser mejores jugadores y a complementarnos mejor como equipo. Así podemos alcanzar el nivel que él quiere y que se necesita para pelear arriba en el campeonato", dijo el delantero peruano, quien tiene contrato con el Dominó hasta finales del 2026.

Vidales reconoció que su rendimiento destacado viene desde hace algunas temporadas y que algo que lo ayudó a anotar más goles fue jugar más cerca del arco del rival.

"Mi buen momento no es solo de este año; vengo trabajando desde hace mucho. Lamentablemente, por distintas circunstancias, a veces las cosas no se dan. Estar preparado mentalmente me ayudó mucho y también fue importante jugar más cerca del arco. Hubo un tiempo en que actuaba como doble cinco, pero luego en Melgar con Néstor Lorenzo me acerqué más al arco rival", indicó.

¿A qué hora juegan Alianza Lima contra Melgar?

El encuentro entre íntimos y rojinegros por la fecha 17 del Torneo Clausura está pactado para este viernes 31 de octubre desde las 8.00 p. m. (hora peruana).