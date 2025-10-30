El posible fichaje de Alex Valera por el Ceará de Brasil sigue dando que hablar. El delantero estrella de Universitario de Deportes, tras la obtención del tricampeonato, ha despertado el interés del club brasileño, por lo que sus días en la ‘U’ podrían estar contados. No obstante, según su representante, Ricardo Morales, a pesar de que existen conversaciones, aún no hay nada oficial.

Por su parte, Mauro Cantoro dio su opinión al respecto, señalando que, a la edad de Valera, debería priorizar el aspecto económico, ya que en el conjunto crema es querido por la hinchada y se encuentra en su zona de confort. Sin embargo, reconoció que, si llegaran ofertas de clubes grandes, ahí sí debería considerar emprender una nueva aventura.

Mauro Cantoro aconseja a Alex Valera priorizar lo económico

El exjugador señaló que, por un tema de edad, Valera debe ser consciente del aspecto económico. Además, resaltó el gran cariño que la hinchada crema le tiene y destacó que disputará torneos importantes como la Copa Libertadores.

“Valera, a su edad, tiene que pensar en el aspecto económico. Está cómodo en la ‘U’, tiene estabilidad y confort. La gente lo quiere, va a disputar cosas importantes, está en un equipo grande que está bien y, además, le pagan muy bien. Solo si llegan ofertas de clubes grandes de Brasil, México o Argentina, debería irse y probar suerte allá. Está en Lima, cerca de la selección y de su gente", explicó Cantoro.

¿Qué se sabe del futuro de Alex Valera en Universitario?

Aunque por el momento no hay nada oficial, el representante de Valera, Ricardo Morales, señaló que ha presentado al delantero al Ceará y que se esperan novedades una vez que comience el mercado de pases.

"Sí, el nombre ha sido propuesto, se viene trabajando y esperando a ver más adelante, cuando ya comience a moverse el mercado y abrirse la ventana, qué posibilidades podría haber”, explicó Ricardo Morales.